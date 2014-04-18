《路透晚报》--4月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--路透调查：日本企业在消费税上调初期适应良好，初步预示经济不会脱轨

一项路透调查周五显示，日本企业在上调消费税的最初阶段适应良好，销售情况强韧且定价能力并未受损，这初步预示增税不会令经济偏离正轨。对“安倍经济学”而言这是个好消息，它令日本央行更加坚信无需进一步放宽政策来缓冲增税的影响。首相安倍晋三政府于4月1日上调消费税率，以帮助抑制巨大的公共债务。但路透企业调查中约40%的受访企业表示，消费税上调后的销售状况与上年同期相比持稳。逾四分之一的企业销售出现增长。

--中国银监会和证监会明确银行发行优先股补充资本的程序和条件

中国银监会和证监会周五联合发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。指导意见称，商业银行发行优先股，应符合国务院、证监会相关规定及银监会关于募集资本补充工具的条件，且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求。

--美联储去年投资组合录得840亿美元净利，但若以市值计价则为亏损

一份年报显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)持有的巨额资产去年录得840亿美元净利，而且未来10年的平均收益很有希望仍高于金融危机前的水平。虽然纽约联邦储备银行发布的这份公开市场操作报告描绘了一个十分乐观的景象，但也指出，若美联储被迫对投资组合“以市值计价”，就像法律对民间企业的要求一样，那么原本应该是530亿美元的未实现亏损。这是美联储首次正式承认未实现亏损。

--中国买方态度转趋强硬，大豆船货拒收数量恐大幅增加

中国最大的大豆买家称，中国买家可能再次拒收120万吨总值约9亿美元来自美国和南美的大豆，避免在低迷的国内市场蒙受巨大损失。中国买家采取的强硬态度，意味着可能会有更多的船货被抛入市场。买家在过去几周来已拒收了至少50万吨的船货。

--IMF报告指韩元被低估最多8%，增添韩元升值压力

韩国面临让韩元更快升值的新压力，因国际货币基金会(IMF)称韩国经常帐盈余规模大得不正常，若购买更多美元将弊大于利。IMF在基于2013年末年度政策评估的报告中表示，估计韩元汇率最多被低估了8%，而韩国似乎一直在积极干预汇市阻升韩元。

--独家：通用汽车称召回车辆仍能安全行驶，但未测试膝盖碰撞问题

通用汽车称经过逾80项测试，因点火开关问题而召回的车辆，在维修前仍是能安全行驶的，但通用汽车并未测试一个长久以来已知可能造成引擎熄火的外力因素：遭驾驶员的膝盖碰撞。安全倡议人士以及工程师表示，未测试这项因素，也降低了通用汽车声称车辆可安全行驶的可信度。早在2004年，通用汽车的工程师就曾提出过，若车钥匙遭膝盖碰撞，可能会导致点火装置关闭。

--日本股市：日经指数触及10日最高收位，美国乐观数据及财报提振信心

日本股市日经指数周五上涨0.7%，创下10日最高收位，因受美国乐观经济数据及企业财报提振。但由于许多海外市场因复活节假期休市，日股市场成交量降至约一年半来最低。日经指数收报14,516.27点，周线上涨4%，是11月以来最多。日经指数上周遭遇三年来最大单周跌幅。东证股价指数上涨0.6%至1,173.37点。JPX日经400指数上涨0.6%至10,677.80点。

--中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。沪综指收盘报2,097.748点，跌1.138点或0.05%，本周沪综指累计跌1.5%；上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为742亿元。沪深300指数收报2,224.479点，跌0.01%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,225.6点，跌0.17%，成交698,510手。

--金属期市：沪铜收跌，但现货升水跳升至年内高点表明中国需求在增长

上海期铜周五下跌，之前创下两周半最大涨幅。不过现货升水涨至今年最高，表明中国需求在增长。上海期交所主力7月期铜收跌0.5%至每吨46,360元人民币，周四上涨逾1%。

--汇市：日圆兑美元跌至10日低点，受美数据及乌克兰危机会谈影响

日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。美元兑日圆报102.39，过去五个交易日从三周低点101.32持续走升。欧元兑美元报1.3816，过去几个交易日变动不大。英镑/美元周四触及四年半高点1.6784美元，之前好于预期的英国就业数据强化英国央行可能不得不先于其他央行升息的预期。周五英镑回落至1.6784。

--香港、新加坡与伦敦因复活节假期休市。(完)

(整理 洪曦; 审校 艾茂林)

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