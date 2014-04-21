《路透晚报》--4月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日本3月出口成长放缓，海外需求现警讯

日本3月出口较上年同期增幅大幅下滑，因对中国出口趋疲。这令人怀疑外部需求复苏可协助抵销调高消费税冲击的看法。3月出口较上年同期增长1.8%，前月为年增9.8%。路透调查原预估为增长6.3%。

贸易逆差在3月止的会计年度内达到创纪录的13.75万亿日圆(1,344.5亿美元)。

包括资本支出和民间消费在内的近期一连串疲弱经济数据，使得市场持续预期日本央行将在今年夏天祭出新的刺激措施，以协助支撑经济。

--中国允许通过北京进口黄金--消息人士

熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。

在继深圳和上海后，中国开放第三个口岸进口黄金，也可能危及香港在中国黄金贸易方面的重要地位。消息人士表示，“我们已开始把黄金直接运往北京”。迄今数量不大，因为今年第一季才开始允许通过过北京进口黄金。无法立即联系到上海黄金交易所对此置评。

--巴克莱计划退出部分大宗商品市场

英国金融时报(FT)周日报导，巴克莱计划退出部分金属、农产品及能源市场。此前例如摩根士丹利、摩根大通等其他大行已经淡出大宗商品业务。FT报导称，巴克莱将在周二宣布这项变动，其中将包括大幅裁减全球商品交易部门的员工。该报称巴克莱此举系因最近大宗商品市场的情况已经越来越不利。导致营收下滑且当局加大监管力度。

--韩国4月1-20日出口同比增长4.3%，进口减少3.2%

韩国海关数据显示，4月1-20日出口较上年同期增长4.3%，增幅低于3月，因全球需求下滑。

3月1-20日出口较上年同期增长8.2%，全月增长5.1%。不过，4月1-20日出口增幅高于1-3月当季的2.2%。

韩国是全球第七大出口国，也是主要出口国家中每月第一个公布对外贸易数据的国家，较早提供全球经济形势的线索。

--中国扣押日船可能会伤害日本企业--日内阁官房长官

日本内阁官房长官菅义伟表示，中国扣押日本航运公司商船三井的一艘船只，以履行二次世界大战期间的合约偿付责任，该事件“令人深感遗憾”，同时可能损及当地的日本企业。

--俄罗斯央行禁止数家乌克兰银行在克里米亚营业

俄罗斯央行表示，已禁止数家乌克兰银行在克里米亚营业，因他们“未能向债权人履行义务。”

--日本股市：日经指数收平，触及两周高位后获利回吐

日经指数周一在淡静交投中收平，一度触及两周高位，但之后回吐涨幅。非银行类金融股扬升，因媒体报导称政府考虑放宽对该行业的规定。

日经指数在14,512.38点，盘中曾触及4月8日以来最高点14,649.50。东证股价指数下跌0.2%，收报1,171.40点。成交量较过去100天的均值低约27%。

--中国股市：沪综指收跌1.5%至半个月新低,IPO再启预期令大盘承压

中国股市受IPO重启临近消息影响，放量震荡下行个股普跌。分析师表示，投资者面对新股发行即将启动显得信心不足，但在政策微刺激的市场环境下，料后市将持续震荡调整行情。

沪综指收盘报2,065.826点，跌31.922点或1.52%，此前收盘低点为4月4日2,058.83点。上证A股今日成交额815亿元人民币，上日为725亿元。

沪深300指数收报2,187.248点，跌1.67%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.0点，跌2.02%，成交706,621手。

--汇市：美元兑日圆走强，然涨势受制于乌克兰情势

美元上涨，但乌克兰紧张情势可能让交易商审慎行事。部分市场仍因复活节假期而休市。

美元兑日圆升至近两周高点。日本2013/14财年贸易逆差创纪录，但一些交易员认为该数据的影响不大，他们表示美元兑日圆走高表现，是在假期因素影响交投偏淡的背景下出现。

Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管MarcChandler在客户报告中说：“未来一周情况仍然一样。假若没有发生严重的外部冲击，譬如没有需要对宏观经济看法重新作出评估的数据或言论，那就是说，市场偏向于继续区间波动。“乌克兰紧张局势加大了日圆的避险吸引力，可能令日圆跌势受限。

0823GMT，欧元/美元涨0.07%报1.3822美元。美元/日圆涨0.13%报102.52日圆。欧元/日圆涨0.28%报141.71日圆。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶109美元，乌克兰局势提供支撑

布兰特原油期货跌向每桶109美元，因投资者在近期大涨后了结获利，但围绕乌克兰危机的不确定性遏制跌幅。石油和广泛金融市场都在关注危机进展，俄罗斯与西方关系比冷战以来任何时候都更为令人忧虑，实施更多经济制裁的风险增加。

0833GMT，布兰特原油期货下跌0.4美元至每桶109.13美元，上周尾段一度升至110美元上方，是3月初以来的首次。美国原油期货下滑0.12美元至每桶104.18美元。

--金属期市：沪铜持稳，交易商等待汇丰中国制造业PMI出炉

上海期铜变动不大，交投清淡，本周稍晚中国制造业活动数据出炉前交易兴趣淡静。伦敦金属交易所(LME)自上周五开始因复活节假期休市，上海的交易活动也受到抑制。LME将在周二恢复交易。上海期交所主力7月期铜收盘小升0.4%，报每吨46,620元人民币(约合7,500美元)。期铝和期锌变动甚微。

--全球金市：金价跌至两周半低点，因资金流出黄金ETF与美元上涨

黄金价格在清淡交投中跌至两周半低位，盘中经历震荡交易，因资金流出全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust GLD和美元走强。技术性卖盘亦打击金价，日内稍早其未能守住每盎司1,300美元的水平。

现货金一度跌至两周半低位1,281.40美元，0837GMT时报每盎司1,288.10美元。

--香港与伦敦因复活节假期休市，今日香港股市和欧元债市中文报道暂停发送。(完)

(整理 张涛；审校 白云)

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