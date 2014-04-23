《路透晚报》--4月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日央行总裁称2013财年通胀率可望超过预估，正向通胀目标迈进

央行总裁黑田东彦表示，截至3月止财年的消费物价涨幅可望超过央行预估。副总裁中曾宏亦强调日本可以抵御本月消费税开始调升的冲击，因经济前景改善且企业扩大招聘和调高薪资。

“我认为2013财年的消费者通胀率略高于我们目前预测的0.7%，”黑田东彦周三表示，“目前，我们可以说日本正稳定朝达成2%通胀目标的方向前进。”

他的谈话暗示，下周半年度展望报告将会上修上个财年的物价估测，并维持对接下来几年的乐观预估。但黑田东彦和中曾宏均重申，若达成物价目标的努力面临风险，央行准备好祭出更多货币刺激措施。多位市场人士预期，日本央行将在7月左右放松政策。

--英国央行决策者在闲置产能和通胀前景方面存在分歧

英国央行4月9日会议记录显示，英国经济复苏正在加快，但对于经济闲置产能多寡以及中期通胀前景，央行政策制定者之间还存在分歧。周三公布的会议记录显示，该央行货币政策委员会(MPC)委员认为，随着经济持续复苏，实质薪资“有可能”走上持续上涨之路。但会议记录也再次显示出，委员们不能确定在不刺激通胀的情况下，英国经济能有多大成长空间。记录写道：“对于经济中存在多大闲置产能，有相当大的不确定性。对于这个问题以及中期通胀前景，委员们的意见分歧。”

--欧元区4月民间活动脚步坚稳，但强劲增长仍主要靠企业降价驱动

欧元区民间活动在第二季伊始开局强劲，创下近三年最高位，但新订单依然是主要受企业降价驱动。欧元区4月服务业采购经理人指数(PMI)超过路透调查的36位分析师的全部预估，制造业PMI也超过调查预估中值。令决策者担忧的是，服务业企业连续第29个月降价，而且降幅大于3月。决策者一直努力试图将通胀提高到2%的目标上限。德国4月民间活动增长步伐加快，服务业和制造业扩张都强于预期。法国4月综合PMI初值下降至50.5。

--澳洲第一季通胀率低于预期，减轻央行升息压力

澳洲一项重要的基础通胀指标较前季升幅只有0.5%，较上年同期仅升高2.6%，远低于市场预估的上升0.7%和2.9%。该数据公布后，并导致澳元大跌。上季通胀数据偏高，这次的数据让人安心许多，也支撑了澳洲央行关于通胀将符合2-3%的长期目标的信心。

--亚股在中国PMI公布后几无变动，澳元挫至两周低位

亚洲股市几无变动，此前公布的中国制造业调查符合预期；但澳元挫至两周低点，因数据显示澳洲通胀意外低迷。亚洲股市对该数据反应不大，不过中国大陆沪综指和香港恒生国企指数都下跌。澳元/美元下跌逾0.005美元至0.9295，市场削弱了对于澳洲央行或在年底前升息的预期。

--诺华等大型制药企业间的交易料启动行业并购热潮

随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，一连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。多位投资人、分析师及投资银行家周二表示，之所以会出现这些并购活动，是与经济情势及该产业的发展状况有关，包括低利率、美国企业有意进行海外收购以避免海外获利在美国课税、同时这些交易也可以让制药业者专注于其强项。

--日本股市：追随美股收高，但在财报季来临前人气谨慎

日经指数周三上涨，受美股走势激励，但鉴于日本企业财报季将至，买盘受限。美股周二因强劲企业财报和并购活动推动而上扬。日经指数上升1.1%，收报14,546.27点。东证股价指数上涨1.0%，收报1,173.81点。JPX日经400指数升1%至10,682.73点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO密集预披露继续对市场施压

沪综指小幅收跌，成交较为低迷。尽管今日公布的汇丰中国PMI初值有所反弹，但分析师表示，新股首次公开发行(IPO)密集预披露继续对市场施压，料后市大盘将继续探底。

沪综指收盘报2,067.382点，跌5.449点或0.26%；上证A股今日成交额661亿元人民币，较上日的823亿元减两成。沪深300指数收报2,194.668点，跌0.10%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,186.2点，跌0.05%，成交599,353手。

--香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫

香港股市下滑1%，受累于电信股遭遇卖压下挫，此前中国最大电信运营商--中国移动连续第三季获利下滑。恒生指数收在22,509.64点；恒生国企指数下跌1.3%。中国移动挫跌2.6%。

--汇市：澳洲CPI不及预期打击澳元下跌，德国PMI助欧元走高

澳元下跌近1%，此前数据显示澳洲第一季通胀率低于预期，降低了今年升息的机率。三大主要货币中，美元兑欧元和兑日圆均小幅下跌，美元指数跌至一周低点。0830GMT，澳元兑美元跌0.93%报0.9280美元。欧元/美元涨0.32%至1.3847美元，美元/日圆小跌0.10%至102.50日圆。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率触及八年低点，为公债需求良好前兆

葡萄牙公债收益率(殖利率)触及八年低点，在葡萄牙标售10年期公债之前，这暗示市场对该国在中断三年后彻底回归债市看法乐观。10年期葡萄牙公债收益率下跌6个基点至3.64%，预计在该项债券销售之后会更进一步下滑。10年期德国公债收益率下滑2个基点至1.53%，法国可比公债收益率下滑1个基点至2%。

--国际油市：布兰特原油守在109美元上方，中国制造业活动回升

布兰特原油期货守在每桶109美元上方。中国制造业活动回升，全球需求成长前景基本没有变化。同时，乌克兰危机亦抑制油价跌势。0836GMT，布兰特原油持平于上日结算价109.27美元。美国原油下跌0.42美元至101.33美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。

--金属期市：伦敦期镍触及逾14个月高点，供应形势依然紧张

伦敦期镍升至逾14个月最高水准，趋紧的供应形势令镍价持续走坚，年内迄今的涨幅达33%。与此同时，期铜走势挣扎，因中国制造业活动仍然不振。LME三个月期镍触及每吨18,525美元的盘中高位，创下去年2月6日以来的最高。0841GMT时上涨0.68%,报18,450美元。伦敦期铜跌0.31%，报每吨6,649美元。

--全球金市：现货金徘徊在两个半月低位附近，受累于股市上扬及ETF外流

金价小涨，但交投于两个多月低位附近，因股市上扬削弱黄金的避险魅力，此外黄金基金资金外流显示投资者兴趣降低。0842GMT，现货金报每盎司1,284.90美元。“在1,275美元有支撑。但如果跌破那个水准，将会滑落到1,250美元。”南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu说。(完)

(整理 张涛；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。