《路透晚报》--4月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日本央行4月料按兵不动，相信通胀率继续升向2%

日本央行准备在下周公布经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进，暗示尽管经济成长遭遇一些阻力，但并不打算很快扩大刺激举措。市场人士把目光投向了半年一次的央行展望报告上。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并保持至少两年。这样的乐观预期可能会巩固市场看法，央行在7月以前甚至更长时间内都将按兵不动，以便研究更多数据，观察消费税上调的影响。

--韩国第一季GDP稳步成长，强化加息预期

韩国第一季经季节调整GDP初值为较前季增长0.9%，增幅与上季持平，但略好于市场预估；较上年同期成长3.9%，分析师预估中值为成长3.8%，这是2011年第一季以来的最快同比增速。建筑支出大增及出口增长加快为经济成长增添助力。两周前，央行新任总裁表示乐观看待未来几个月的经济表现，增强了市场对韩国将在今年底开始加息的预期。

--德国4月IFO企业景气判断指数为111.2，优于预估

德国4月IFO企业景气判断指数为111.2，高于路透调查预估的110.5。企业现况指数为115.3，预估为115.7。企业预期指数为107.3，预估为105.8。智库IFO经济学家沃拉博表示，乌克兰危机目前对德国经济没有影响，但是一个背景因素；德国经济处于上升趋势；订单充足，出口情况良好；趸售(批发)业景气改善，但零售业略恶化。

--美日贸易谈判有所进展，但不太可能立即达成协议

美国官员表示，美日贸易会谈取得一些进展，但仍在汽车和农产品市场准入方面进行磋商。日本放送协会(NHK)报导指出，首相安倍晋三和总统奥巴马同意继续就亚太地区自由贸易协定进行部长级双边会谈。日本官员表示，双方内阁成员正致力于制定一份贸易联合声明，但周四的谈判不太可能达成最终协议。奥巴马访日期间还指出，若俄罗斯不遵守就乌克兰问题达成的日内瓦协议，将采取进一步制裁措施。

--路透调查：新西兰央行6月料再次升息，明年转趋审慎

路透调查显示，新西兰央行年内料再升息75个基点，但明年可能转趋审慎。央行稍早宣布调升指标利率，为六周来第二次升息。在宣布升息后所做的调查中，17位分析师中有16人预期6月12日会议将再升息25个基点至3.25%。预估中值显示，第三季和第四季将进一步升息，年底时指标利率将来到3.75%。然而，2015年上半年仅料升息25个基点。

--独家：中国当局扣留三名在华丸红员工，涉嫌进口大豆逃税

日本贸易公司丸红表示，在中国的谷物交易部门有三名员工被当局扣留。消息人士告诉路透，事件有关对该部门进口大豆的逃税指控。公司发言人称，这些雇员系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。他补充说，不知道这些人的国籍和被扣留原因。这一事件可能暗示中日关系变得更加复杂。由于两国关系紧张，日本企业纷纷将投资从中国转移到东南亚。

--日本股市：日经指数收低，美日尚未达成贸易协议引发失望

日本股市周四下跌，因新闻报导称美日贸易协议仍未最终敲定，并且日本企业财报公布季也来临。日经指数收低1%，报14,404.99点。东证股价指数下跌0.8%，收报1,164.90点。成交量略低于过去一个月的均值。

--中国股市：沪综指创近三周新低，人气悲观大盘持续下行

中国股市沪综指收跌创近三周新低。主力一度动用地产股护盘但效果有限，股指盘中冲高随即回落。分析师表示，短期料以弱势阴跌为主，稳增长政策预期和IPO发行情况将决定后续走势。沪综指收盘报2,057.033点，跌10.349点或0.50%；上证A股今日成交额643亿元人民币，上日为661亿元。沪深300指数收报2,190.474点，跌0.19%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.4点，跌0.16%，成交663,094手。

--香港股市：温和收涨，得益于电信股反弹和企业财报推动

香港股市温和上涨，得益于一些电信股在昨日下跌后今日强劲反弹，另外企业财报也对市场起到推动作用。恒生指数收高0.2%，报22,562.80点。恒生国企指数收涨0.4%。中国联通香港是恒生指数中涨幅最大个股，劲扬3.8%，投资者在昨日卖出后又于今日买回。

--汇市：欧元在德国IFO数据公布后小涨，但德拉吉讲话前涨幅受限

欧元兑美元涨0.14%报1.3836美元，受高于预期的德国IFO企业景气判断指数提振，但在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话前市场普遍谨慎，限制其涨幅。日圆兑美元上涨，因日经指数下跌。0829GMT，美元/日圆跌0.13%报102.40日圆。欧元/日圆近持平于141.67日圆。

--欧元债市：西班牙和意大利收益率微升，两国稍晚标售公债

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)从逾八年低点微升。两国将于稍晚标售大量公债，这将有助于完成其今年约40%的融资计划。二级市场在标债之前常出现卖压，因为投资者要为新债预留空间。市场普遍预期标售顺利。西班牙10年期公债收益率上涨两个基点至3.07%，意大利10年期公债收益率涨幅相仿，报3.10%。两者都在近期低点附近。

--国际油市：布兰特原油守在109美元上方，乌克兰情势支撑油价

布兰特原油期货上涨，连续第五个交易日守在每桶109美元上方，产油大国俄罗斯表示，若其在乌克兰的利益受到攻击，势必会做出回应，这消息引发了供应疑虑。但美国原油库存升至纪录高点，则抑制了油价涨势。0838GMT，布兰特原油上涨0.2美元，至每桶109.31美元。美国原油升0.23美元至101.67美元。

--金属期市：中国需求推动伦铜触及三周高点，期镍创新高

伦敦期铜升至三周高点，得益于最大消费国--中国的强劲季节性需求提振。此外，供应紧张忧虑推动期镍触及逾14个月新高。0702GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨6,709美元，上涨0.6%，此前曾触及4月2日以来的高点6,723.50美元。LME期镍触及盘中高点18,600美元，为2013年2月6日以来高点，之后拉回至18,560美元，涨幅1%。上海期交所主力7月期铜结算价报每吨47,250元，涨幅为1.3%。

--全球金市：现货金近持平，徘徊在两个半月低点附近

黄金近持平，仍持守在逾两个月低位附近，股市上扬打击了黄金作为另类投资品的吸引力。此外，珠宝商需求也疲弱，他们在等待金价进一步下跌。投资者目前静待美国请领失业金人数报告和耐久财订单数据的公布，以研判美国经济情况。美联储下周将召开政策会议。0845GMT，现货金报每盎司1,283.40美元。美国期金微跌，报每盎司1,283.90美元。(完)

(整理 张涛；审校 李春喜)

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