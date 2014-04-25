《路透晚报》--4月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--东京4月核心通胀率创22年高位，迈向日本央行物价目标

日本4月东京地区核心消费者物价指数(CPI)增幅跃升至22年高位，初步显示企业在将新增税负转嫁给消费者方面取得进展。财务大臣麻生太郎表示，数据显示日本摆脱通缩的努力进展顺利。但剔除上调消费税影响后的通胀程度要小得多，表明要实现物价、薪资和支出增长之间的良性循环，仍面临艰巨挑战。外界仍预期该央行将不得不采取更多行动。

4月东京地区核心CPI较上年同期上升2.7%。剔除升税效应，物价同比升幅为1.0%，与3月持平。3月全国核心CPI增幅齐平五年高位1.3%，但连续三个月未能加速。

--奥巴马结束访日，未达成双边贸易协议

美国总统奥巴马结束对日本的国事访问，声明美日安保条约涵盖中日争议岛屿，但是未能达成一项关键的贸易协议。该协议对于跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)非常关键。TPP是安倍经济改革议程的大事，也是奥巴马扩大美国在亚洲影响力政策的核心。财务大臣麻生太郎称，至少在11月美国国会期中选举之前不大可能达成双边贸易协议。

--独家：奥巴马或电话催促欧盟领导人对俄采取新制裁

知情人士表示，美国总统奥巴马预计周五会与几位欧洲领袖通话，试图推动欧盟对俄罗斯采取新的制裁措施。匿名人士称，欧盟各国关于是否对俄罗斯实行新制裁存在分歧，阻碍美国采取惩罚举措，不过华盛顿也可以自己单独行动。尚不能立即得到白宫的置评。

俄罗斯债务保险成本升至六周高位，且其美元债券收益率与美国公债收益率之差走阔。此前标普将俄罗斯信贷评级下调一个级距。

--路透调查：今年亚洲经济成长预计没有太大起色，中国情况令人担忧

分析师预测今年亚洲新兴国家的经济成长乏力，对于全球经济增长的贡献下降。路透4月15-24日访问的200多名分析师普遍预期，中国、印尼、新加坡和泰国等国的经济增速保持稳定，接近去年的低迷水平。这预示亚洲对于全球经济的贡献可能下降，而且恢复快速增长的过程可能漫长而缓慢。调查还显示，过去几年许多股市因寄望全球经济强劲回升而上涨，可能已经涨过头了。

--英国3月零售销售增长意外强劲，英镑走高

英国3月零售销售较前月上升0.1%，较上年同期增长4.2%，路透调查的分析师预估分别为下滑0.4%和增长3.8%。英镑兑美元升至日高1.6834，数据公布前报1.68。

--日本股市：小幅收涨，通胀数据帮助维持宽松政策预期

日经指数周五小涨，因通胀数据略低于预期，帮助巩固了有关日本央行进一步放宽货币政策的期望。亚洲其它股市，特别是中国股市走势疲弱，令日经指数涨幅受限。并且投资者也在周末到来前削减仓位。日经指数收高0.2%，报14,429.26点。该指数本周下跌0.6%，年内迄今的跌幅为11.4%。东证股价指数上涨0.4%，收报1,169.99点。

--中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧笼罩

分析师表示，扩容担忧日渐沉重，近期成交持续处于低位，显示投资者对后市偏谨慎。沪综指收盘报2,036.519点，跌20.514点。上证A股今日成交额740亿元人民币，上日为643亿元。沪深300指数收报2,167.826点，跌1.03%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,169点，跌0.7%，成交725,017手。

--香港股市：恒指收低1.5%，中国经济疑虑盖过个股乐观业绩

恒生指数收低1.5%，恒生国企指数下跌1.4%。恒指本周累计下跌2.4%，是3月14日当周以来最大单周跌幅。指数年内迄今下跌4.1%。

--汇市：美元兑日圆在一周低点附近，乌克兰局势压制上行走势

美元兑日圆持稳于一周低点附近，难以获得上行动能，因乌克兰紧张情势升级，削弱了围绕美国经济增长的乐观情绪。美元兑日圆最新报102.25，离周四触及的一周低点102.085日圆不远。日圆对日本CPI数据反应有限。英国零售销售数据强于预期，英镑兑美元升至日高1.6834，数据公布前报1.68。

--欧元债市：意大利公债收益率下滑，此前惠誉上调该国评级展望

意大利10年期公债收益率下降1个基点至3.11%，仅比上周触及的记录低位3.07%略高一些。西班牙公债收益率周五近持平，市场静待惠誉预定周五宣布对该国评等的评估。惠誉把意大利的主权信贷评级展望由“负面”上调至“稳定”。

--国际油市：布兰特原油跌破110美元，仍接近七周高点

产油大国俄罗斯与西方之间的关系因乌克兰危机变得更加紧张，令人越发担忧原油供应受到影响。但油价面临一些压力，因美国政府报告称，全球能源出产国不进行重大投资就能够快速投产的石油产量小幅增加。0840GMT，布兰特原油跌0.41美元至每桶109.92美元。布兰特原油料连续第三周上涨。美国原油跌0.68美元至101.26美元。

--金属期市：伦铜小跌，周线有望创一个月来最佳

伦敦期铜一度跳涨至七周高位，受益于主要消费国--中国需求坚挺。但乌克兰紧张局势升级限制铜价进一步上涨。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.27%，报每吨6,734美元。伦敦期镍跌0.28%至每吨18,298美元。

--全球金市：现货金变动不大，珠宝商等待更低价

黄金守在逾两个月最低水准上方，珠宝商的买盘清淡，他们在等待金价的进一步下落。不过，克里米亚半岛的紧张局势料提振黄金的避险魅力。投资者目前等待美联储下周会议结果，以获得交易线索。0850GMT，现货金报每盎司1,293.45美元，周四触及两个半月低点1,268.24。(完)

(整理 张涛；审校 白云)

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