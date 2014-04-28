《路透晚报》--4月28日

图为东京一家券商门外的金融电子信息屏上反射出的两名商人的影像。 REUTERS/Issei Kato

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--日本3月零售销售创17年来最大同比增幅，消费者增税前突击购物

日本3月零售销售增幅创17年高位，因消费者赶在4月1日消费税上调前大肆购物。这也为随后一个月消费者支出下滑打下了伏笔。3月零售销售较上年同期上升11.0%，与市场预估中值一致，且为1997年政府上一次上调消费税以来最高，消费者因为物价即将上涨而抢购电子产品、化妆品和服装。

--美国辉瑞欲收购英国阿斯利康，潜在规模或超千亿美元

美国药企辉瑞(Pfizer)想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。如果二者合并，将形成全球制药行业中的新巨头。辉瑞周一证实，曾在1月向阿斯利康提出收购意向，并于4月26日再次与其接触，寻求就收购事宜展开讨论。阿斯利康这两次均拒绝展开洽谈，股价早盘大涨15%。

--美国总统奥巴马称，周一将宣布制裁俄罗斯新措施

奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。

--英国房屋市场复苏4月扩大至伦敦以外的地区

地产分析机构Hometrack的调查显示，英国楼市复苏本月扩大到伦敦以外的地区，英格兰和威尔士有更多地方的房价上涨，上涨区域比过去十年任何时候都多。据Hometrack称，英格兰和威尔士房价4月上涨0.6%，涨幅持平于3月。伦敦以外有48%的地区房价上涨，比例为2004年6月以来最高，且为一年前的三倍。

--强势欧元是有力的通缩因素--欧洲央行管委诺亚

欧洲央行管理委员会成员诺亚指出，当前欧元的强势走势，是一个很有力的通缩因素，低通胀现象可能在欧元区持续一段时间。虽然他不认为有通缩的迫切威胁，但诺亚表示，欧元的强势加重了通胀偏低的问题。

企业财报：

--德国制药企业拜耳第一季核心营业利润增长11%，高于市场预估。营收增长2.8%，经汇率波动调整后增长8.4%。

--日本Panasonic预计，截至明年3月的本财年将实现获利连续第三年增长，不过增速将放慢很多。Panasonic表示，预计当前的2014/15财年营业利润上升1.6%至3,100亿日圆，增幅远低于去年的增长90%。在截至3月31日的2013/14财年，Panasonic营业利润为3,051亿日圆，高于公司预计的2,700亿日圆日圆。

--搜狐第一季营收为3.65亿美元，I/B/E/S调查预估为3.659亿。预估2014年第二季非公认会计原则(GAAP)每股亏损1.25-1.35美元。

<市场摘要>

--日本股市：受美股拖累收低，且乌克兰情势促使日圆走高

日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。随着财报季的展开，黯淡的企业业绩预估也打压市场信心。日经指数下跌1%至14,288.23点。东证股价指数下跌0.8%至1,160.74点。

--中国股市：沪综指收挫1.6%，受IPO即将重启冲击

沪综指收挫1.6%至逾一个月来新低。证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。分析师表示，IPO重启对市场情绪构成持续负面影响，且投资者对未来经济稳增长政策的效果存疑导致市场大跌。沪综指收盘报2,003.487点，跌33.032点或1.62%，此前收盘低点为3月20日的1,993.48点。

--香港股市：收低0.4%，视频审查疑虑拖累腾讯股价挫跌

香港股市收低0.4%，权重股腾讯构成最大拖累，因投资者担心其部分在线视频遭禁播可能影响营收。恒生指数收低0.4%，报22,132.53点；恒生国企指数收低0.3%。腾讯控股下挫2.9%，此前中国国家新闻出版广电总局要求视频网站下架四部流行美剧。外界担忧，中国可能进一步限制视频网站播放国外剧作。

--汇市：欧元因区内通胀数据料上升而走坚，英镑飙升

欧元兑美元升至两周高位，因市场预计欧元区通胀数据将小升，从而缓解欧洲央行放松货币政策的压力。英镑兑美元创四年半新高，受英国经济数据和并购活动提振。欧元/美元涨0.3%至1.38765。欧元/日圆涨0.2%至141.75。

--欧元债市：斯洛文尼亚公债收益率急升，因总理痛失去党魁之位

斯洛文尼亚公债收益率(殖利率)急升，此前斯洛文尼亚总理AlenkaBratusek失去执政党领导人地位，现任政府能否继续执政面临威胁。该国10年期公债收益率跳涨22个基点，至3.91%。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，至3.07%，距离上周所及八年半低点3.04%不远。

--国际油市：布兰特原油期货升至110美元上方，因乌克兰紧张局势升温

布兰特原油期货升至110美元上方，朝近期触及的七周高位迈进，因乌克兰紧张局势升温，而且利比亚推迟重新开放已遭损毁的一个东部港口。0830GMT，布兰特原油涨0.47美元至每桶110.05美元。美国原油涨至101.43美元。

--金属期市：期镍创下近15个月高位，受供给忧虑带动

伦敦期镍升至近15个月最高水准，与此同时铜价也小升至逾七周最高，双双受供给忧虑的支撑。今年镍价涨幅达到了让人炫目的35%，因1月时印尼政府公布了一项矿石出口禁令，加之精炼镍的最大出口国俄罗斯有可能面临进一步的制裁，使得市场浮现对供给的担忧。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.62%，报每吨18,560.0美元。伦敦期铜涨0.11%至每吨6,772.75美元。

--全球金市：现货金触及一周半高位，乌克兰紧张局势刺激避险买盘

金价周一跳涨至一周半高位，守在每盎司1,300美元之上，因股市走疲以及乌克兰地缘政治紧张局势升级，提升黄金的避险魅力。0838GMT，现货金报每盎司1,303.50美元，稍早触及1,306.11美元，为4月16日以来最高。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。