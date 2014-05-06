《路透晚报》--5月6日

图为4月28日在纽约证交所拍摄的负责阿斯利康股票的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--澳洲央行维持指标利率在2.5%不变，今年全球经济可望好转

澳洲央行周二在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变。央行在会后发布的声明称，全球经济2013年成长率略低于趋势水准，但受益于发达国家形势改善，今年有表现转好的合理空间。商品价格仍处于历史高位，尽管一些对澳洲而言重要的商品价格已在近期走软。整体金融条件保持非常宽松的状态。长期利率和多数风险利差仍在低位。展望未来，维持宽松的货币政策应可支持需求，并帮助经济增长逐步增强。未来两年的通胀率预计仍会落在2-3%的目标区间。

澳洲央行声明公布后，澳元/美元涨至盘中高点。

--欧元区4月综合PMI创35个月高位，预示第二季经济高速增长

欧元区企业第二季开局稳健，企业活动升温至近三年最快速度，暗示欧元区出现全线经济复苏企稳。4月综合PMI升至54.0，符合分析师的预期。综合PMI预示第二季成长0.5%，这将是三年来的最高增速。

德国4月民间活动连续第12个月成长，得益于新订单的增加，这暗示出德国这个欧元区最大的经济体在第二季开局强劲稳健。Markit德国4月综合PMI终值为56.1，大大高于荣枯分界线50。

令据周二公布的一份调查显示，4月英国服务业扩张速度为今年以来最快，且企业大举招人，再次显示英国经济2013年的势头完好无损。英国4月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至58.7，3月为57.6，远高于50的荣枯分水岭。此前调查显示分析师预计该指数持平于3月。

--中国国有独资企业应上缴利润收取比例提高5个百分点

中国财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。财政部网站周二刊登新闻稿称，调整后，国有独资企业中第一类企业应交利润上缴比例提高至25%，第二类和第三类企业分别为20%和15%，第四类企业为10%，第五类企业则免交当前应交利润。

--瑞银集团将发放特别股利，吸引股东换股以改善公司结构

瑞银集团将改革公司架构，使其在面临危机时可以更加容易地分拆。瑞银正在推动一项换股计划，把股票转换成为一家新集团控股公司的股票，其用意是可以轻易剥离陷入困境的分支，而不会危及其他部门。为了吸引股东换股，瑞银计画提供一次性的特别股利，至少是每股0.25瑞郎。瑞银预计这个交易可以在年底前完成。瑞银并公布第一季净利成长7%至10.5亿瑞郎(12亿美元)，高于路透分析师平均预估的9.05亿瑞郎。

--专访：辉瑞高层暗示，有可能对阿斯利康发起敌意收购

辉瑞高层表示，在公司试图以1,060亿美元收购英国药企阿斯利康的问题上，他们在考虑各种策略，其中包括可能的敌意收购。“可以考虑任何选项，”辉瑞首席财务官FrankD'Amelio在接受电话采访时，被问及辉瑞是否可能在5月26日最后期限前直接与阿斯利康股东接洽，他这样回答。

<市场摘要>

--日本股市：因假期休市

--中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

中国股市沪综指周二缩量近收平。今日大盘延续震荡反弹，题材股表现活跃。分析师表示，企业年报业绩不及预期、经济进一步下滑以及成交量能明显不足均制约反弹高度，投资者对未来大盘走势仍缺乏信心。沪综指收报2,028.038点，涨0.685点或0.03%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为600亿元。沪深300指数收报2,157.328点，涨0.04%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,146.2点，跌0.34%，成交617,305手。

--香港股市：因假期休市

--汇市：美元全面走低，强劲PMI数据提振欧元

美元兑欧元跌至近七周最低点，丧失周五美国强劲就业数据所带来的全部涨幅。随着英国长周末假期后欧洲市场开始交易，美元指数跌至79.24，创下10月底以来最低。欧元较周一上涨0.3%，触及3月19日以来高点1.3928美元，受助于欧元区PMI强劲表现。

--欧元债市：欧元区信用评级较低国家公债收益率纷纷触及多年低位

欧元区信用评级较低国家公债收益率跌至数年低点，投资者欢迎葡萄牙“干净地”退出救助计划，并预计欧洲央行货币政策将进一步放宽。市场参与者认为葡萄牙此举进一步证实欧债危机缓解。根据路透数据，0842GMT，葡萄牙10年期公债收益率最新跌2.9个基点，报3.609%，稍早触及八年新低3.597%。

--国际油市：布兰特原油持稳108美元下方，美国库存及利比亚供应构成压力

布兰特原油持稳于每桶108美元下方，乌克兰的冲突升高了地缘政治风险，从而支撑油市；美国一周原油库存料增加的预期恐使市场受到打压。0844GMT，布兰特原油6月合约小升0.14美元，报每桶107.86美元。美国原油期货亦涨0.16美元，报99.64美元。

--金属期市：LME期铜下滑，印尼矿石出口禁令推高镍价

伦敦期铜在清淡交投中下跌，此前市场在经历长周末后重启交易。印尼出台矿石出口禁令后镍供给减少，这推动镍价升至15个月高位。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.33%，至每吨6,697美元左右，上一交易日收高1.1%。上海期交所7月期铜下跌0.3%至每吨47,560元人民币。

--全球金市：金价持稳在三周高点附近，乌克兰情势提振避险买盘

金价持平，但在三周高点附近交投，乌克兰动乱情势加剧，推升了黄金避险魅力。金价前两个交易日均上扬。0848GMT，现货金近持平在每盎司1,310.60美元，过去两个交易日共上涨2%。金价周一攀升至1,315.60美元，为4月15日以来最高。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王洋)

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