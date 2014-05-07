《路透晚报》--5月7日

图为行人经过北京街头一家饭店门前招揽顾客的塑像。汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--日本央行会议记录：消费者支出在消费税上调后展现出韧性

日本央行周三公布的4月7-8日会议记录显示，委员均认为4月1日消费税上调后消费者支出依然强劲，因就业市场吃紧而且薪资水平提高。会议记录还显示，一名委员补充道，通胀可能从4月开始加快，因企业利用消费税上调的机会转移上升的投入成本。一名委员还表示，4月开始调升消费税之前的前置需求比1997年的上次增税前更为明显，说明消费支出更具韧性。

--中国汇丰4月服务业PMI降至51.4，企业预期与就业增速回落

受就业及企业预期双双回落至七个月低点拖累，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国4月服务业PMI并显示，4月企业预期分项指数为60.7，为2013年9月以来低点。就业分项指数显示就业增速亦为去年9月以来最低，虽然一些企业称仍有增聘人手，但另一些企业却因成本原因而减少雇员。

--独家：SEC调查券商处理散户交易单的流程

若干知情人士表示，美国证券交易委员会(SEC)已经发出传票，并要求券商公司提供记录。这是SEC对散户订单发送、执行、履行流程的调查的一部分。知情人士称，SEC执法部门正在调查散户的交易是否享受了最佳价格和最高效的执行。尚不清楚哪些券商收到了SEC的要求，但知情人士称SEC发送的范围很广。部分大型券商公司包括嘉信理财(Charles Schwab) SCHW.N、TDAmeritrade Holding AMTD.N、富达投资旗下Fidelity BrokerageServices以及E*Trade Financial ETFC.O，这些券商每年销售交易单的收入达到1亿美元或更多。

--新西兰元央行总裁：汇率过高且难以为继，央行或出手干预

新西兰央行总裁惠勒表示，新西兰元反映出该国经济力道增强，但是目前汇率已经高估且难以为继，可能促使央行进行干预。惠勒表示，若中国经济未来减速，乳制品价格下跌和美国经济改善，新西兰元有望下跌。新西兰元兑美元在隔夜时段创下两年半高点0.8779美元。在惠勒讲话后，新西兰元下跌逾0.0033美元至0.8700美元的低点。

--调查：美联储可能仍要等到明年下半年才会首次升息

路透调查显示，美国在明年上半年升息的可能性似乎正在消退，有超过半数的美国初级市场交易商认为会在2015年6月以后升息，其中几家表示，在2016年以前都不会升息。另一份涵盖欧美范围更广的调查则显示不同结果。这项调查也纳入了上述交易商，结果表明关于利率何时从纪录低位0-0.25%上调的看法分为两派且势均力敌，有35位认为是在2015年上半年，另有34位预测是在2015年下半年。

--西门子第二季利润增速逊于预期，力推战略改革计划

德国工程巨头西门子(Siemens)发布财报称，季度营业利润逊于预期，受累于输电业务支出的巨额费用；该公司同时宣布将进行人们期待已久的战略改革，以图追赶盈利能力更强的竞争对手。3月31日止当季，西门子营业利润为15.7亿欧元，营收174.5亿欧元，均低于市场预期。

<市场摘要>

--日本股市：日经指数创下3月中以来的最大单日跌幅，日圆走强打击出口股

日本股市日经指数周三下挫2.9%至三周低点，创下自3月中以来的最大单日跌幅，因日圆走强拖低了出口股，并且乌克兰危机引发的忧虑打压了投资者的风险偏好。日经指数收低424.06点，报14,033.45点，为4月15日以来的最低收盘水准。东证股价指数下跌2.6%，收报1,152.01点。共有21亿股换手，成交量为4月11日以来最大。

--中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势

中国股市沪综指周三收低，结束此前连续四日反弹。受IPO发行程序有望最快于下周展开消息影响，今日个股普跌，量能则持续低迷。分析师表示，短期成交量萎缩说明市场人气依然低迷，料后市将维持区间震荡走势。沪综指收报2,010.083点，跌17.955点或0.89%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为575亿元。沪深300指数收报2,137.316点，跌0.93%。

--香港股市： 收低1.1%，受累于科技股跌势

香港股市收低，因担忧地产股估值，并且在美国股市科技股遭抛售后，跌势波及到此间市场的科技股，损及投资者信心。恒生指数收跌1.1%至21,746.26点。恒生国企指数跌0.9%。美国科技股的颓势扩散到香港，恒生资讯科技指数下挫3.4%，跌至12月27日以来最低水准，市场持续担忧科技股的估值可能太高。恒生地产指数下跌1.6%，因投资者担心当地对房屋需求及对内地房地产的曝险。

--汇市：新西兰元因央行警告而剧烈波动，美元走稳

新西兰元隔夜在发达外汇市场波动较大，在该国央行发出干预警告后下挫逾0.005美元。今年新西兰央行在升息方面走在前列，推动新西兰元兑美元自去年8月以来上涨了13%。美元今年上涨的预期迄今仍未实现，美元指数周三跌至近六个月低点。这帮助新西兰元兑美元延续涨势。新西兰央行总裁惠勒周三表示，新西兰元反映出该国经济力道增强，但是目前汇率已经高估且难以为继，可能促使央行进行干预。

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，疲弱数据重燃政策宽松预期

欧元区公债收益率下降。德法两国公布的工业数据均表现欠佳，使得欧洲央行仍有可能将被迫行动以支持欧元区经济复苏。德国3月工业订单降幅创一年半来最大，法国3月工业产生产远逊于预期。除欧元走强及通胀率偏低以外，这又给欧洲央行带来一个放宽货币政策的理由。德国和法国10年期公债收益率均触及今年最低位，双双下降1个基点，分别来到1.45%和1.92%。意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率亦微跌。

--国际油市：布兰特原油期货守在107美元之上，受美国原油库存下降提振

布兰特原油期货在每桶107美元上方继续小幅攀升，此前行业报告显示美国上周原油库存下降，同时乌克兰地缘政治风险加剧扶助支撑油价。0824GMT，布兰特原油上升0.32美元，报每桶107.38美元，上日下跌0.66美元。美国原油涨0.94美元至100.44美元，上日结算价升0.02美元。

--金属期市：伦敦期镍接近15个月高点，市场担心供应紧张

伦敦金属交易所(LME)期镍在15个月高点附近波动，受镍矿石价格上涨支撑。在印尼1月禁止矿石出口之后，中国含镍生铁生产商的矿石库存锐减。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.26%至每吨18,598美元，稍早触及18,700美元，距离4月28日所创高点18,715美元仅咫尺之遥，这是2013年2月以来最高价。LME期铜下跌0.71%至每吨6,672.25美元，上日则是接近收平盘；上海期交所主力8月期铜合约跌0.5%，至每吨46,910元人民币(7,500美元)。

--全球金市：金价升向三周高点，受疲弱美元和乌克兰紧张情势支撑

金价攀升，交投在三周高点附近，受美元走弱提振，且乌克兰紧张情势升温，带动了避险买盘。0828GMT，现货金涨至每盎司1,313.35美元，此前一度触及盘中高位1,313.50美元。周一时现货金曾升至三周高点1,315.60美元。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王洋)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。