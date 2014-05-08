《路透晚报》--5月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--中国4月进出口同比提前返正，内外因素料支持继续改善

在经历了动荡的一季度后，中国4月外贸恢复同比增长，反映外部需求的逐步改善，去年高基数效应减退，以及人民币近期贬值等因素，未来数月外贸数据进一步改善可以期待。中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元.

--调查：欧元需触及1.42美元才会促使欧洲央行采取政策行动

路透调查显示，欧元需要触及1.42美元水准，才会刺激欧洲央行采取行动来压低欧元汇率，但绝大多数受访分析师亦表示，这情况不太可能发生。过去一周的调查访问了逾60名外汇策略师，其预估中值显示，欧元需要再攀升2%，才会引发政策行动。调查预估欧元一个月后会来到1.38美元，六个月后降至1.33美元，一年后降至1.29美元，与一个月前的上次调查预估相仿。

--全球企业活动增速4月放缓，但整体仍保持扩张势头

企业调查显示，4月全球企业活动增速放缓至六个月低位，服务业和制造业企业扩张速度放慢，日本上调消费税也影响其产出。摩根大通与Markit共同汇编的全球所有行业产出指数由3月的53.5降至52.8，但仍连续第19个月保持在50的荣枯分水岭上方。上月日本的制造业活动为逾一年来首次萎缩，因企业在上调消费税后立即削减产出。欧洲大多成长良好，而且美国的企业活动仍维持强劲势头，抵消了日本的影响。

--澳洲4月就业人口增幅远超预估，失业率可能已见顶

澳洲4月就业人口增长速度连续第三个月超过预期，帮助遏制失业率上升，这进一步表明，失业率可能比乐观的预估都更早见顶而且更低。澳洲统计局公布4月经季节调整就业人口增加1.42万人，是市场预估的两倍，澳元兑美元应声上涨0.25美分。招聘升温帮助控制失业率稳定在5.8%，分析师原本预计失业率会升高。这使得失业率今年稍早触及的6.0%水准更有可能成为当前周期的顶点。

--印尼央行和菲律宾央行维持利率不变

印尼央行宣布维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及经常帐赤字扩大方面的压力减轻。央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在纪录低点3.5%不变，但将银行存款准备金率上调1个百分点，以抑制流动性快速增长，央行决定符合预期。

--巴克莱未来三年计划裁员1.9万人，可能出售欧洲业务

巴克莱表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。该行正试图通过削减支出和提高利润率，以使复兴计划重回正轨。巴克莱今年预计裁员人数增加至1.4万。该行表示，到2016年底投行部门将再裁员5,000人。巴克莱表示可能出售欧洲零售银行业务，而在这之前将把这些业务全数置于一个“不良资产银行”之下，不良资产银行中将包含其所打算减持的各种资产。

<市场摘要>

--日本股市：日经指数上涨，受叶伦讲话和中国乐观贸易数据的提振

日本股市日经指数周四上扬，因为美联储(FED)主席叶伦的讲话和乐观的中国经济数据帮助改善人气。另外，任天堂缩减此前跌幅，因社长称计划面向新兴市场推出新的游戏机。日经指数收涨0.9%至14,163.78点，自周三触及的三周收盘低点14,033.45反弹。日本股市东证股价指数上涨0.7%，收报1,160.01点。

--中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。沪深300指数收报2,135.496点，跌0.09%。

--香港股市： 受电信股提振收高，博彩股下跌

香港股市收高，尽管电信等大盘股的涨势被博彩类股的下跌抵消，因中国开始对在澳门的非法付款展开调查。港股恒生指数收涨0.4%，至21,837.12点。恒生国企指数收高0.8%。电信股在这两个指数中的涨幅均为最大，因中国内地的三大电信运营商计划设立合资公司，以分摊基础设施成本。

--汇市：欧元兑美元接近两个月高点，考验欧洲央行智慧

欧元兑美元上涨，距离近期创下的两个月高点不远，同时受到货币市场隔夜拆款利率上扬所支撑；货币市场利率上扬是因为欧元区超额现金准备减少。欧元过去六个月已经升值超过4%，而欧洲央行今日稍晚将宣布最新利率决议，预料不太可能会调整指标利率。0820GMT，欧元升0.15%至1.3931美元，距离周二触及的近两个月高点1.3952美元不太远。欧元贸易加权汇率接近3月中旬以来的最高点。

--欧元债市：欧元区公债收益率守于近期低档，观望欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)守在近期低点附近，因货币市场利率急升，使得市场仍预期欧洲央行稍晚会议可能有微小机会进一步宽松政策。德国10年期公债收益率持平在1.475%，稍高于11个月低点。其他欧元区国家债券收益率持平至小幅走高，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率接近本周稍早所创的纪录低位。

--国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，中国贸易数据带来支撑

布兰特原油期货徘徊在每桶108美元附近，守住大部分昨日录得的涨幅，因中国海关数据显示，该国原油进口跳增至纪录高位。0826GMT，布兰特原油跌0.45美元，报每桶107.68美元；周三结算价上升1.07美元。美国原油下滑0.38美元，报100.39美元。上日涨1.27美元。

--金属期市：伦敦期镍升至逾两年高位，淡水河谷一镍矿停产且中国数据利好

伦敦期镍扬升到逾两年高位，因淡水河谷在NewCaledonia的Goro镍厂暂停生产。此外，中国贸易数据好于预期，也提升了基本金属需求前景。0839GMT，期镍上扬4.83%至19,550美元，稍早一度创下2012年3月迄今高位19,769美元；期铜小涨0.03%，报每吨6,657美元。上海期交所主力8月期铜合约跌0.6%，报每吨46,810元人民币。

--全球金市：金价在1,300美元以下，乌克兰紧张局势缓和构成压力

金价在1,300美元下方交投，隔夜录得三周来最大跌幅，因乌克兰紧张情势缓解，削弱了黄金的避险魅力。0828GMT，现货金微升至每盎司1,291.00美元，周三跌1.4%，创4月15日以来最大单日跌幅。美国期金涨0.16%至1,291美元，隔夜跌幅与现货金相当。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王洋)

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