《路透晚报》--5月9日

图为一名顾客走进中石化在南京一处加油站的易捷便利店。中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点。 REUTERS/Sean Yong

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--澳洲央行报告：利率将在一段时间内守在低位，未来几年经济存在闲置产能

澳洲央行周五表示，可能还需将利率维持在纪录低位一段时间，未来几年经济领域应会存在闲置产能。澳洲央行在68页的报告中强调经济前景面临的几大阻力，例如矿业投资可能大幅下滑以及财政收紧。因此，央行要向外界表明，利率可能将在很长时间内守在低位。澳洲央行指出，处于纪录低位2.5%的利率，向经济提供很大程度的刺激，应帮助支撑经济。

--中国4月CPI涨幅降至18个月低点

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，连续第26个月负增长。物价走低不仅是经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。分析师认为，从已经公布的数据推测，中国4月份的经济数据都不会太好，显示中国经 济下行压力仍大。虽然政策预期方向不会有明显转向，但定向发力的微刺激或会加码。

--韩国央行连续第12个月维持利率不变

韩国央行货币政策委员会一致决定维持利率在2.5%不变，密切关注乌克兰紧张局势和中国经济成长放缓，不过预计该央行可能最快于第三季升息。韩国央行发表声明称，对国内经济活动的评估显示，经济延续着复苏趋势。展望未来，在密切关注主要国家货币政策变化等外部风险因素，以及岁月号沉船事件后的内需变动之际，央行的货币政策将力争使中期内消费者物价涨幅落在通胀目标区间内，同时支持经济持续复苏。

--广告巨头Omnicom与Publicis价值350亿美元合并案泡汤

据一名知情人士称，美国最大广告公司Omnicom Group和法国竞争对手PublicisGroupe价值350亿美元的合并计划已经取消。去年7月，两家公司宣布计划合并，此举将令其超过WPP，一跃成为全球最大的广告公司。在合并条件出现歧见后，两家公司一直在致力于清除交易中的障碍，包括谁来担任合并后公司财务长的问题。虽然两家公司已经就这桩重磅交易寻求监管当局批准，但财务长的人选问题还是引发了双方的紧张关系。

--英国今年经济成长率料高于先前预期

英国国家经济社会研究院(NIESR)表示，英国今年经济成长率料高于先前预期，且经济规模会在未来几个月内超越2008年1月的峰值。该机构的研究人员JackMeaning称，上修预估是因为今年第一季的成长强劲、消费增长、且投资前景改善。NIESR预期，英国经济今年将成长2.9%，高于其2月时预估的成长2.5%。NIESR亦将2015年经济成长率预估由2.1%上调至2.4%。2016年和2017年成长率预估则维持在2.4%左右。

--标普将葡萄牙债信评级展望由负面上调至稳定，维持BB评级

标准普尔(S&P)表示，将葡萄牙债信评级展望由负面上调至稳定，并维持其BB级债信评级。部分分析师预料到这次展望上调。此前，葡萄牙在上周日宣布将于本月退出为期三年的780亿欧元纾困计划，且不保留预防性信贷额度。

--日本股市：震荡收高，多支个股因增长前景向好而上扬

日本股市周五在震荡交投中上扬，三菱重工业和东芝因增长前景强劲而上涨，而乌克兰危机的疑虑仍令投资者不安。日经指数收高0.3%至14,199.59点，此前早盘一度下滑。本周该指数下跌1.8%。东证股价指数升0.5%至1,165.51点，JPX-Nikkei400指数涨0.5%至10,610.37点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，数据显示经济不振拖累大盘走弱

中国股市沪综指缩量收跌。今日受PPI等数据偏弱影响，大盘继续弱势震荡，个股普跌。分析师指出，当前经济不振，尤其是房地产行业逐步降温对市场影响较大，股指继续处于回落通道内。沪综指收报2,011.241点，跌4.0326点或0.2%，本周沪综指累计跌0.75%；上证A股今日成交额574亿元人民币，上日成交金额为594亿元。沪深300指数收报2,133.911点，跌0.07%。

--香港股市： 恒指小幅收高，然电信类股回吐涨幅令涨势受限

香港股市小幅收高。电信类股波动及长城汽车重挫，导致恒指本周下跌1.8%。恒生指数 .HSI收高0.1%，报21,863点。恒生国企指数 .HSCE跌0.5%，本周下跌1.2%。中国三大运营商股价抹去周四的大部分涨幅，交投震荡。但博彩类股转为上涨，几乎收复周四在中国银联宣布打击非法支付渠道的新举措后录得的跌幅。

--汇市：欧元欧洲盘中续跌，然市场对美元涨势缺乏信心

欧元欧洲盘中继续下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉提出强烈措辞，使欧元升至两年半高点的涨势画下休止符。德拉吉周四在欧洲央行会后记者会上表示，强势欧元“令人严重关切”，并称在6月会议上将采取更多行动以支撑成长及拉高通胀。欧元受此打压大幅下挫。但伦敦很多分析师和交易员怀疑，这是否足以明确终止欧元走强的趋势。0823GMT，欧元兑美元较周四纽约汇市尾盘再下跌0.1%至1.3825。欧元回软至上周五的水平，总体来说接近欧洲央行决策者过去两个月所担心区间的高端。

--欧元债市：低评级公债收益率降至新低，受欧洲央行宽松暗示牵动

低评级欧元区公债收益率降至新低，此前欧洲央行谈话巩固市场预期央行准备下个月祭出新刺激政策。标准普尔(S&P)将葡萄牙债信评级展望由负面上调至稳定，提振利多人气，并给葡萄牙进一步提供支撑，葡萄牙10年期公债收益率下跌2个基点至3.45%，创下2006年初以来最低。意大利、西班牙及爱尔兰10年期公债收益率分别触及记录低点2.91%、2.87%及2.68%，表现优于德国公债的持平。

--国际油市：布兰特原油持稳108美元上方，受乌克兰和利比亚因素支撑

布兰特原油持稳在每桶108美元上方，受乌克兰形势再度紧张及利比亚供应继续受限的支撑，但本周周线仍料将连续两周下滑。不过伊朗和几个大国就终止伊朗核计划的谈判缓慢而稳定地进展，使油价涨势受限。0835GMT时，布兰特6月原油期货涨0.74美元，报每桶108.78美元，前一交易日收低0.09美元。该合约本周料累计下滑0.5%。美国原油期货升0.74美元，报每桶101.00美元。本周料创下三周来首次周线上涨，受上周美国原油库存意外下降影响。

--金属期市：伦敦期镍暴涨至26个月高位，因供应忧虑严峻

伦敦期镍两年多来首次升穿每吨20,000美元，一度上涨约6%，因一系列供应忧虑引燃对镍的需求。1月在印尼颁布原矿出口禁令之后，镍价开始发力。现在中国含镍生铁厂商原材料供应的选择越来越少，不锈钢厂商转而购买精炼镍。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍最高跳涨5.7%，触及2012年2月以来最高每吨20,500美元，0837GMT时回落至20,176美元，日内上涨3.97%。今年迄今LME期镍价格大涨47%，光是本周已经上涨11.5%。

--全球金市：金价受乌克兰因素支撑，但周线料连续第二周下滑

金价持稳，受到乌克兰地缘政治情势紧张的支撑，投资者关注基金资金流向以及亚洲实货需求，欲从中找寻更多指引。0839GMT，现货金报每盎司1,290.25美元，几无变动。黄金本周迄今下跌0.7%，料连续第二周录得周线跌幅。(完)

(整理 艾茂林; 审校 王洋)

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