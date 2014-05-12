《路透晚报》--5月12日

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Alex Domanski

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--欧亚股市交投谨慎，投资者担心乌克兰危机升级

亚洲及欧洲股市周一交投谨慎，因乌克兰东部的亲俄反政府势力宣布在自治公投中大获全胜，使得投资者预期东西方紧张局势将升级。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指小升约0.5%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘初小升约0.2%。

--IMF总裁再次呼吁欧洲央行采取更多刺激举措

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德再度呼吁欧洲央行采取更多刺激举措，以阻止欧元区通胀持续偏低的风险。拉加德在周一出刊的德国商报访问中说，欧元区的危机尚未结束，因信贷流动仍受到阻碍，且企业在欧元区各国的融资条件仍有相当大差异。

--印度股汇齐步劲扬，因出口民调料显示BJP赢得国会多数席次

印度股市周一升至纪录高位，印度卢比亦升至10个月高点，因市场看好出口民调将显示印度人民党(BJP)及友党将在本次大选赢得多数席次。印度股市NSE指数及BSE指数盘中皆劲升2%，触及纪录高位。印度卢比兑美元升至高见59.51，为2013年7月29日以来最高。

沙特石油部长：尽管伊拉克等国增加出口，但沙特未计划减产

--沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密称，尽管伊拉克和其他国家的石油出口增加，但做为石油输出国组织(OPEC)最大产油国的沙特并未计划减产。欧那密并表示全球石油整体需求稳定。

--三星电子公司董事长病情引发集团重组臆测，股价跳涨4%

三星电子股价跳涨4%，录得8月以来最大单日升幅，此前公司董事长因心脏病突发住院治疗，市场揣测三星集团可能会进行重整。

--夏普预计2014/15财年营业利润将下降，因日圆疲软效应减退

日本夏普公布3月31日止财年净利为116亿日圆(1.1405亿美元)，达到了上财年亏损5,450亿日圆后银行提供46亿美元援助的条件。夏普称，目标是在2014/15财年录得净利300亿日圆，但估计本财年营业利润将下滑，因过去一年日圆趋弱带来的的益处减弱，太阳能电池产量回落也将损及获利。

--日本股市：收低，乌克兰疑虑打击信心

日本股市周一下跌，乌克兰危机抑制了投资人风险胃纳，但奥林巴斯(Olympus)等公布乐观获利预估的个股则吸引买盘。日经指数收低0.4%至14,149.52点。东证股价指数跌0.7%至1,157.91点。

--中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

中国股市沪综指放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。沪综指收报2,052.871点，涨41.736点或2.08%，此前最大涨幅为2014年3月21日2.72%。

--香港股市：恒指上升1.8%创七周来最大单日涨幅，腾讯领涨

香港股市录得七周来最大单日涨幅，受当地地产商涨势提振，因外界猜测政府可能放松印花税规则。恒生指数收高1.8%至22,261点，创3月24日来最佳单日表现。恒生国企指数上升1.5%。

--汇市：欧元走势回稳，观望欧洲央行官员谈话

欧元走势回稳，先前连跌两个交易日后，等待欧洲央行官员谈话及一连串数据，提供新的方向指引。欧元兑美元上周五跌至一个月低位1.3745美元，0852GMT，几近持平报1.3761美元。美元/日圆小涨0.1%，报101.97日圆。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，市场料该国评级上调

爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，持于英国可比公债收益率之下。市场预计本周穆迪会上调爱尔兰评级，料为该国公债带来进一步推力。爱尔兰10年期公债收益率开盘下跌2个基点至2.66%；英国及美国10年期公债收益率分别报2.71%及2.63%。

--国际油市：布兰特原油期货升破108美元，受乌克兰紧张局势重燃提振

布兰特原油期货升破每桶108美元，因乌克兰紧张局势重燃加大能源供应中断的风险。0846GMT时布兰特6月原油期货涨0.48美元，报每桶108.37美元。美国6月原油期货升0.17美元，报100.16美元。

--金属期市：LME期镍受供应忧虑提振跳升近5%，期铜触及两个月高位

伦敦期镍跳升近5%，延续仅5月以来就上涨逾12%的升势，因投资者和消费者因预计年内稍晚供应短缺状况恶化而买进。伦敦商品交易所(LME)期镍一度触及2012年2月以来最高位20,870美元，0844GMT报每吨20,777美元，上涨4.38%。

--全球金市：现货金持稳，乌克兰紧张局势升级带动避险需求

金价收复稍早跌幅，受乌克兰紧张局势升级带动的避险需求提振。盘中稍早金价触及一周低点。0841GMT，现货金微升至每盎司1,290.25美元，此前跌至一周低位1,279.60美元，因欧元走软。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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