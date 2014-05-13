《路透晚报》--5月13日

图中为瑞士信贷苏黎世总部前的公司标识。 REUTERS/Arnd Wiegmann

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--瑞士信贷与美国监管当局最终和解金或超20亿美元--消息

据知情消息人士，纽约州金融服务局在调查涉及瑞士信贷的涉嫌逃税案件中，寻求对瑞信处以数亿美元罚金，该行与美国当局达成的和解金最终可能超过20亿美元。

--澳洲PanAust接到中国广东广晟10亿美元收购报价

澳洲铜矿业者PanAust表示，接到中国国有企业广东省广晟资产经营有限公司11亿澳元(10亿美元)的收购报价，但报价大大低估了该公司的价值。广东广晟已经持有23%的PanAust股权，这次出价为每股2.30澳元，较周一收盘价溢价46%。PanAust表示，虽然不大可能向股东推荐当前报价，但已同意允许广东广晟进行尽职调查，从而有助于提高出价。

--美国AT&T洽谈以约500亿美元收购Direc TV--消息

知情消息人士透露，美国电话电报公司(AT&T)已与卫星电视服务商DirecTV进入深入谈判阶段，欲以每股约100美元或总计约500亿美元的价格收购Direc TV。上述消息人士称，两家公司在努力协商，最早可能在未来两周内发布协议声明，目前在敲定最后的协议条款。

--FED官员洛克哈特：只有形势剧烈变化，才会暂停或逆转QE退场

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，只有在美国经济出现剧烈变化的时候，才会暂停或逆转退出量化宽松(QE)的步伐，他并指出，美联储的联邦基金利率在政策组合中可以发挥作用，但未来或许不会处于主导地位。

--瑞典4月通胀数据虽有抬头但依然疲弱，市场仍预期7月降息

瑞典统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%，较上年同期持平，市场原预估按月上涨0.3%，按年下滑0.2%。由于通胀数据高于预期，瑞典克朗兑欧元应声升至日高。但分析师指出，通胀率上升幅度可能仍不足以阻止央行7月降息。

--英国4月零售销售同比大增5.7%，复活节拉动购物

英国零售业联盟(BRC)公布，英国4月零售销售获提振，因房价上涨激励消费者在复活节长周末采购新家具，地板以及其他家装材料。BRC表示，4月总销售额较上年同期增加5.7%，为2011年4月来最大年度增幅。

--日本股市：在日圆疲软推动下劲扬2%，日产汽车和夏普股价大涨

日本股市周二跳涨2%至一周半高位，因日圆下跌提振出口股，此外市场认为日产汽车和夏普保守的财测预示公司获利存在更多上行空间，两公司股价因而上扬。指标股指日经指数收涨275.92点报14,425.44点，为5月2日以来最高收位。东证股价指数涨1.8%至1,178.35点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡

中国股市沪综指小幅收跌，继昨日大涨后股指转入窄幅震荡。分析师指出，今日出台的经济数据较为疲弱，打击市场信心，“新国九条”出台对总体刺激作用仍有限，料后市大盘将继续按原有趋势运行。沪综指收报2,050.728点，跌2.143点或0.10%。

--香港股市：恒生指数收于两周高位，得益于市场对地产股的乐观预测

香港股市小升至两周高位，得益于地产股的涨势，因投资者揣测政府可能会放宽印花税规定。恒生指数收高0.4%，报22,352.38点，为4月29日以来最高。恒生国企指数收涨0.3%。

--汇市：欧元卖盘减少，德国ZEW景气判断指数或暂时提供扶助

欧元兑美元持稳在一个月低位水准附近，在德国ZEW景气判断指数公布前卖盘减少。ZEW数据料显示德国投资者人气有一些好转。风险胃纳改善，将美国股市推至纪录高位，日圆兑美元跌至一周低位。0834GMT，欧元/美元约上涨0.1%，报1.3768美元。美元/日圆升0.2%，至102.33日圆。

--欧元债市：低评级公债涨势暂歇，大量新债供给待市场消化

欧元区多国大量债券标售，导致二线国家公债收益率处于记录低点上方，投资者也在关注德国央行是否认同欧洲央行可能在6月放松政策的讯号。多数欧元区国家公债收益率为持平至走高一个基点，西班牙、爱尔兰和意大利的公债收益率持于上周所创的纪录低点附近。0732GMT，德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.47%，接近上周触及的11个月低位。

--国际油市：布兰特原油跌向108美元，受利比亚供应打压

布兰特原油跌向每桶108美元，因利比亚石油生产可能迅速复原，对油价造成压力，但欧美国家可能扩大制裁俄罗斯的因素，阻止跌势扩大。0840GMT，布兰特6月原油期货跌0.23美元，报每桶108.18美元。美国原油期货跌0.09美元，报每桶100.50美元。

--金属期市：沪铜大涨而LME期镍触及27个月新高，因供应紧张

上海期铜最高上涨2.1%，投资者在本地供应紧张之际回补空头仓位。伦敦期镍触及27个月新高，因担忧供应短缺情况加剧。上海期交所8月期铜收报48,170元人民币，日内上涨1.2%。LME三个月期镍最高来到每吨21,625美元，创2012年2月以来新高。之后转为下跌，0848GMT，报20,779美元。

--全球金市：金价下滑，因黄金基金资金流出且股市走高

黄金价格下滑，因黄金基金资金流出且股市走高抵消乌克兰危机带来的避险黄金需求。0838GMT，现货金小跌，报每盎司1,293.01美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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