《路透晚报》--5月14日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
--独家：欧洲央行计划6月降息并推出针对性措施，以刺激经济
五名消息人士指出，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，央行存款利率可能破天荒地降至负值，以及为刺激向中小企业放款而设计的针对性措施。消息人士称央行将降息10-20个基点，可能三大指标利率都会调降。
欧洲央行执委普雷特在德国报纸专访中也表示，欧洲央行有可能将存款利率调降至负值，作为政策配套措施的一环。受到这项消息影响，欧元应声下滑，兑日圆跌至两个月低点。
--越南排华暴动延烧，外资厂房遭破坏纵火
上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件。越南官员表示，约19,000名工人发动抗议，暴动群众在南部工业园区破坏纵火，要求其他工人加入罢工。新加坡官方表示，越南平阳省越南-新加坡工业园(VSIP)内的多家企业亦遭到攻击，新加坡政府要求越南立即恢复当地秩序。
--英国失业率跌至逾五年低位
英国国家统计局公布，1-3月失业率跌至6.8%，为2009年2月止三个月以来的最低纪录，符合市场预期，主要就业人数增幅创新高。截至3月的三个月LFS就业人数增长28.3万至3,043.0万人，创纪录最大季度增幅。数据公布后，英镑下跌，分析师表示，因请领失业金人数降幅低于预期，另外，薪资增幅低于预期，亦减轻央行升息压力。
--央行警告新西兰面临楼市强劲和中国成长放缓的风险
新西兰央行半年度金融稳定报告指出，楼市强劲，偏远地区债务增加，以及中国成长大幅放缓是该国金融系统面临的重大风险之一，但收紧银行借贷规定正帮助降低风险，需要保持一段时间。
--索尼矢言深化企业重整，本财年恐再度亏损
日本索尼表示，本财年将厉行重整措施，并警告可能连续第二年出现净损。索尼表示，本财年重整支出将达1,350亿日圆，另外公司也已改变策略，放弃重整部分业务，改为直接退出。索尼预估2014/15财年净损500亿日圆，为七年来第六度出现净损。
--日本股市：获利了结打压日经指数收低，JGC获利预估疲弱令股价重挫
日经指数周三下跌，自一周半高点下滑，因投资者对昨日的大涨锁定获利。JGCCorp发布令人失望的获利预估，引发股价重挫。日经指数收低0.1%，报14,405.76点。东证股价指数上涨0.4%，收报1,183.15点.
--中国股市：缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力
中国股市沪综指收盘小跌，A股成交额创下近四个月新低。分析师指出，新“国九条”的刺激效应正在逐步弱化，前期超跌反弹的煤炭有色等资源板块出现获利回吐，市场观望气氛回归主流，大盘欲振乏力，呈窄幅整理走势，交投低迷。沪综指收报2,047.910点，跌2.818点或0.14%。
--香港股市：涨1%收于三周高点，地产与银行股继续上行
香港股市触及三周高点，地产与银行股继续上涨。之前中国央行要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率。恒生指数收高1.0%，报22,582.77点，这是4月22日以来的最高点。恒生国企指数 上涨1.4%。
--汇市：欧元持稳在五周低点上方，英镑关注英国央行报告
欧元兑美元持稳在五周低点上方，部分市场人士称，欧元受助于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。受到欧洲央行料将放宽政策的预期心理影响，欧元兑日圆盘中触及两个月低点，0907GMT，欧元兑美元仅上升逾0.1%，报1.3718，兑日圆下跌0.26%，报139.74。
--欧元债市：意大利公债收益率守在纪录低位附近，观望新债发行
意大利公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近，稍晚意大利政府将发行一档长期公债，预料将有不错表现，因市场预期欧洲央行将推出新的刺激措施，刺激了投资人对评级较低公债的需求。意大利10年期公债收益率持稳在2.91%，距离上周的纪录低点2.90%不远。德国两年期公债收益最新报0.11%，为近六周以来最低，因市场押注ECB料放宽货币政策。
--国际油市：布兰特原油处109美元上方，受美国库存前景和乌克兰危机支撑
布兰特原油期货持于每桶109美元上方，接近两周高点，受助于美国原油库存下滑的预期、乌克兰局势恶化，以及其他供应中断的可能性。0900GMT，布兰特原油期货上扬0.44美元至每桶109.68美元。美国原油期货涨0.37美元，报每桶102.07美元。
--金属期市：伦敦期镍脱离27个月高位，期铜回升
伦敦期镍下跌，在三日内上涨逾15%后暂失上涨动力。与此同时伦敦期铜向两个月高位回升，尽管涨势看似不会很长。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1%，报每吨6,915美元。LME三个月期镍下滑1.33%，报每吨20,720美元，上日曾触及2012年2月以来高位21,625美元。。
--全球金市：黄金受乌克兰局势升级推动小升，铂金和钯金续涨
铂金和钯金在隔夜大涨基础上续升，因担忧主要出产国南非劳资关系紧张可能损及供应。黄金小升，受乌克兰动荡局势升级推动。0856GMT时，现货铂金涨至每盎司1,462.25美元，钯金涨升至818.9美元，现货金小涨，报每盎司1,302.1美元。(完)
(整理 蔡美珍；审校 张明钧)
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
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