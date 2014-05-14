《路透晚报》--5月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--独家：欧洲央行计划6月降息并推出针对性措施，以刺激经济

五名消息人士指出，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，央行存款利率可能破天荒地降至负值，以及为刺激向中小企业放款而设计的针对性措施。消息人士称央行将降息10-20个基点，可能三大指标利率都会调降。

欧洲央行执委普雷特在德国报纸专访中也表示，欧洲央行有可能将存款利率调降至负值，作为政策配套措施的一环。受到这项消息影响，欧元应声下滑，兑日圆跌至两个月低点。

--越南排华暴动延烧，外资厂房遭破坏纵火

上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件。越南官员表示，约19,000名工人发动抗议，暴动群众在南部工业园区破坏纵火，要求其他工人加入罢工。新加坡官方表示，越南平阳省越南-新加坡工业园(VSIP)内的多家企业亦遭到攻击，新加坡政府要求越南立即恢复当地秩序。

--英国失业率跌至逾五年低位

英国国家统计局公布，1-3月失业率跌至6.8%，为2009年2月止三个月以来的最低纪录，符合市场预期，主要就业人数增幅创新高。截至3月的三个月LFS就业人数增长28.3万至3,043.0万人，创纪录最大季度增幅。数据公布后，英镑下跌，分析师表示，因请领失业金人数降幅低于预期，另外，薪资增幅低于预期，亦减轻央行升息压力。

--央行警告新西兰面临楼市强劲和中国成长放缓的风险

新西兰央行半年度金融稳定报告指出，楼市强劲，偏远地区债务增加，以及中国成长大幅放缓是该国金融系统面临的重大风险之一，但收紧银行借贷规定正帮助降低风险，需要保持一段时间。

--索尼矢言深化企业重整，本财年恐再度亏损

日本索尼表示，本财年将厉行重整措施，并警告可能连续第二年出现净损。索尼表示，本财年重整支出将达1,350亿日圆，另外公司也已改变策略，放弃重整部分业务，改为直接退出。索尼预估2014/15财年净损500亿日圆，为七年来第六度出现净损。

--日本股市：获利了结打压日经指数收低，JGC获利预估疲弱令股价重挫

日经指数周三下跌，自一周半高点下滑，因投资者对昨日的大涨锁定获利。JGCCorp发布令人失望的获利预估，引发股价重挫。日经指数收低0.1%，报14,405.76点。东证股价指数上涨0.4%，收报1,183.15点.

--中国股市：缩量小幅收低，煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

中国股市沪综指收盘小跌，A股成交额创下近四个月新低。分析师指出，新“国九条”的刺激效应正在逐步弱化，前期超跌反弹的煤炭有色等资源板块出现获利回吐，市场观望气氛回归主流，大盘欲振乏力，呈窄幅整理走势，交投低迷。沪综指收报2,047.910点，跌2.818点或0.14%。

--香港股市：涨1%收于三周高点，地产与银行股继续上行

香港股市触及三周高点，地产与银行股继续上涨。之前中国央行要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率。恒生指数收高1.0%，报22,582.77点，这是4月22日以来的最高点。恒生国企指数 上涨1.4%。

--汇市：欧元持稳在五周低点上方，英镑关注英国央行报告

欧元兑美元持稳在五周低点上方，部分市场人士称，欧元受助于韩国央行卖出干预韩元时买入的美元。受到欧洲央行料将放宽政策的预期心理影响，欧元兑日圆盘中触及两个月低点，0907GMT，欧元兑美元仅上升逾0.1%，报1.3718，兑日圆下跌0.26%，报139.74。

--欧元债市：意大利公债收益率守在纪录低位附近，观望新债发行

意大利公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近，稍晚意大利政府将发行一档长期公债，预料将有不错表现，因市场预期欧洲央行将推出新的刺激措施，刺激了投资人对评级较低公债的需求。意大利10年期公债收益率持稳在2.91%，距离上周的纪录低点2.90%不远。德国两年期公债收益最新报0.11%，为近六周以来最低，因市场押注ECB料放宽货币政策。

--国际油市：布兰特原油处109美元上方，受美国库存前景和乌克兰危机支撑

布兰特原油期货持于每桶109美元上方，接近两周高点，受助于美国原油库存下滑的预期、乌克兰局势恶化，以及其他供应中断的可能性。0900GMT，布兰特原油期货上扬0.44美元至每桶109.68美元。美国原油期货涨0.37美元，报每桶102.07美元。

--金属期市：伦敦期镍脱离27个月高位，期铜回升

伦敦期镍下跌，在三日内上涨逾15%后暂失上涨动力。与此同时伦敦期铜向两个月高位回升，尽管涨势看似不会很长。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1%，报每吨6,915美元。LME三个月期镍下滑1.33%，报每吨20,720美元，上日曾触及2012年2月以来高位21,625美元。。

--全球金市：黄金受乌克兰局势升级推动小升，铂金和钯金续涨

铂金和钯金在隔夜大涨基础上续升，因担忧主要出产国南非劳资关系紧张可能损及供应。黄金小升，受乌克兰动荡局势升级推动。0856GMT时，现货铂金涨至每盎司1,462.25美元，钯金涨升至818.9美元，现货金小涨，报每盎司1,302.1美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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