《路透晚报》--5月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

欧洲央行最新SPF调查下修2016年通胀预估

--欧洲央行周四公布的最新专业预测人士调查(SPF)显示，专家认为欧元区2014年消费者物价调和指数(HICP)涨幅为0.9%，2015年涨幅为1.3%，2016年HICP涨幅为1.5%，分别低于第一季调查的1.1%、1.4%及1.7%，同时基础通胀率前景风险偏于下档。

受此消息影响，欧元兑美元跌至11周新低，德债期货则是升24个跳动点至日高。

--日本第一季GDP增速为两年多最快，资本支出和民间消费均劲升

日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长5.9%，远好于路透调查中分析师预估的增长4.2%。这是自2011年第三季增长10.8%以来的最快增速。

日本央行总裁黑田东彦称，通胀预期上扬已推促企业上调薪资和物价。他也表达有信心经济将达到2%通胀率目标。

--德国第一季GDP劲增表现亮丽，法国几近停滞

德国第一季经济强劲成长，欧元区第二大经济体法国毫无成长，形成强烈对比。法国第一季经济勉强免于萎缩，全靠库存调整及政府支出，而德国的亮丽表现则主要由内需推动。德国第一季国内生产总值(GDP)较上季成长0.8%，略高于市场预期，且为去年第四季增幅的两倍。市场原本预期法国成长0.2%。德国联邦统计局表示，成长动能完全来自国内，对外贸易则制约成长。

--欧洲央行决心在必要时迅速采取行动--副总裁冈斯坦西欧

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行(ECB)现在欧元区目前的经济复苏范围广泛，没有看到明显的通缩迹象，但准备好在必要时采取行动，不排除进一步放宽货币政策。

--越南反华暴乱蔓延，造成逾20人死亡

一位医生以及数家报纸周四称，越南反华暴力抗议活动蔓延至中部地区，造成逾20人死亡，暴徒们昨夜袭击了该国最大的钢铁厂。前一天，越南南部发生纵火和抢劫事件。柬埔寨警方表示，有数以百计的中国人为躲避越南的反华暴乱，而逃到柬埔寨。。

--IEA月报：OPEC下半年需大幅增加石油产量，以平衡市场供需

国际能源署(IEA)指出，由于中国增加战略石油储备，且工业国家库存持续偏低，石油输出国组织(OPEC)必须在2014年下半年大幅增加石油产量，以满足全球需求。IEA在月度报告中指出，2014年全球石油日需求增速将略高于先前预估，达到132万桶/日。

--日本股市：日经指数受日圆走强打压，索尼和Credit Saison重挫

日经指数周四下跌，因日圆走强损伤市场人气。另外，索尼和Credit Saiso发布了令人失望的业绩报告，遭到海外投资者的抛卖。日经指数收低0.8%，报14,298.21点。东证股价指数下滑0.4%，报1,178.29点。

--中国股市：沪综指收跌逾1%，受券商及有色等前期热门股回落拖累

中国股市沪综指收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。沪综指收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%。

--香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振

香港股市升至近一个月收盘高位，受科技权重股腾讯跳涨提振。腾讯公布的财报好于预期，并宣布股票拆分方案。恒生指数收高0.7%至22,730.86点，创4月17日来最高收位。恒生国企指数收低0.2%。

--汇市：欧元跌至六周低点，欧洲央行放宽政策预期浓郁

欧元兑美元跌至六周低点，德国公布的数据虽较预期为佳，但仍敌不过欧洲央行可能在下月会议放宽政策的预期。交易商表示，媒体揣测欧洲央行可能调降存款利率至负值，这也带动欧元走低。受到欧洲央行SPF调查下修2016年通胀预估影响，欧元/美元跌至11周低点。0828GMT，欧元/美元下挫0.3%，至1.3669，美元/日圆持稳报101.86。

--欧元债市：德债收益率先涨后跌，受德国GDP及欧洲央行SPF调查影响

德国第一季GDP数据强劲，推动德债收益率盘初小涨，但之后受到欧洲央行SPF调查下修通胀预估影响，德债收益率回落，德债期货升至日高。0848GMT，德国10年期公债收益率报1.36%，德债期货上涨20个跳动点。

--国际油市：布兰特原油持于110美元上方，市场忧心乌克兰供应中断风险

布兰特原油持于每桶110美元上方，接近三周最高，目前对于乌克兰危机的忧虑超过了美国石油库存数据的影响。08550GMT，布兰特6月原油期货下跌0.17美元至每桶110.02美元。美国原油期货下跌0.6美元至每桶101.77美元。

--金属期市：LME期镍虽削减跌幅仍下跌，此前技术抛盘拖累价格下跌10%

伦敦期镍下跌，在先前重挫近10%后削减跌幅，供应忧虑推动镍价飙升后曾引发一波技术抛盘。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度跌至每吨18,090美元，较周三下滑9.8%。08520GMT时下跌5.99%至18,831美元。LME期铜小涨0.12%，报每吨6,928.25美元。

--全球金市：铂金和钯金价格受南非局势支撑，金价守在1,300美元之上

铂金和钯金因投资者了结获利而小幅走低，但基本守住此前三日因南非劳资紧张关系加剧而录得的升幅。黄金亦下滑，但持于每盎司1,300美元的关键水位上方，受乌克兰地缘政治不确定性以及技术买盘的支撑。0854GMT，现货金微跌至1,304.10美元，仍近一周高点。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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