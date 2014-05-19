《路透晚报》--5月19日

路透5月19日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价

英国药厂阿斯利康周一拒绝了美国药商辉瑞提高后的“最终”收购报价，尚不确定辉瑞是否将撤出旨在打造全球最大制药集团的计划。辉瑞周日表示，已将对阿斯利康的收购报价提高至693亿英镑(1,166亿美元)，或每股55英镑，如果阿斯利康不接受这一报价，其将撤出竞购。不料才过了几个小时，阿斯利康就予以回绝。

--日本3月核心机械订单猛增，加税料只是短痛

日本3月核心机械订单猛增，并且企业预计当前季度订单继续增长，表明资本支出正在回升。这支撑了央行观点，即经济能够经受住上月消费税上调的影响。3月核心机械订单较前月大增19.1%，增幅为2005财年有可比数据以来最大，汤森路透调查中分析师的预估中值为增加6.0%。

--德意志银行将筹资80亿欧元，引进卡塔尔资本

德意志银行表示，该公司将筹措80亿欧元(110亿美元)的新股本，原因自于新的监管法规所带来的成本具有不确定性，同时公司也打算扩张投资银行业务；该行是在周日稍晚宣布这项筹资计画，卡塔尔皇室将为新股东。该公司计画于6月4日前发行新股并出售至少15亿欧元的混合债券(hybrid debt)。

--ECB管委魏德曼：欧洲央行密切关注欧元走势

欧洲央行(ECB)管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一指出，欧洲央行决策制定者在采取政策决议前，将密切关注欧元汇率。在强调欧洲央行并无汇率目标的同时，魏德曼指出欧元汇价可能影响欧元区的物价发展。魏德曼并称，低通胀的情形可能会持续一段时间。

--日本养老基金GPIF管理层将换血扩编，调整投资方向

据两位知情消息人士透露，日本首相安倍晋三在调整全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)管理层，扩大董事会人员构成，并首次设立全职委员，以降低日本政府公债投资，同时增加高收益资产持仓。

--AT&T将以485亿美元收购美最大卫星电视运营商DirecTV

美国最大卫星电视运营商DirecTV周日宣布，已同意自身作价485亿美元出售给美国电话电报公司(AT&T)。这成为今年震动美国电视产业的第二宗大型交易。包括DirecTV的净债务在内，交易总额为671亿美元。AT&T表示，提出的股票加现金收购报价为DirecTV每股95美元，较周五收盘价86.18美元溢价10%。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强打压日经指数下跌，中国增长忧虑也损及市场人气

日本股市日经指数周一下跌，延续上周五的跌势，因日圆走强令投资者规避风险。另外，中国经济放缓的忧虑让中国股市走弱，这也打击此间市场人气。日经指数收低0.6%，报14,006.44点。东证股价指数下滑0.8%，收报1,150.07点。JPX-日经400指数下跌0.7%，报 10,491.39点。

--中国股市：沪综指收跌1.1%至三周新低，受治理整顿非标资产消息拖累

中国股市沪综指收跌1.1%至三周新低。央行等部门出台措施治理整顿非标资产的消息冲击银行权重股，并拖累大盘走低。分析师指出，未来管理层或出台更多稳增长措施，以对冲治理银行同业业务所带来的负面影响。沪综指收报2,005.183点，跌21.321点或1.05%，此前最低收盘为4月28日2,003.49点。上证A股今日成交额529亿元人民币，上日为515亿元。

--香港股市：H股收低，受中资银行类股拖累

香港股市H股收低，中资银行H股与A股一并下滑，因监管部门整顿银行间贷款市场且经济数据数据。恒生指数收平于22,704.50点。恒生国企指数下跌0.4%。但非中国金融股上涨则支撑恒生指数。汇丰控股上涨0.8%。

--汇市：美元兑日圆走低，因美联储升息预期减弱拉低美债收益率

美元兑日圆欧洲盘中努力要守住一道重要支撑位，因美国升息预期降温令美元受到打压。另外，英镑也承压，因阿斯利康拒绝辉瑞的“最终”收购报价，该宗交易可能无法达成。0844GMT，欧元兑美元上涨0.14%至1.3711，美元兑日圆跌近0.2%至101.31，英镑兑美元近持平，报1.6809。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，受评等调升激励

爱尔兰公债收益率(殖利率)小跌，因穆迪将爱尔兰评等调升两个级距，理由是爱尔兰拥有强劲成长动能，料将加速财政整顿及降低国家债务。爱尔兰10年期公债收益率周一下滑4个基点至2.65%，略高于上周所及的纪录低点。表现超越西班牙 、意大利和葡萄牙可比公债收益率，后三者均下降1个基点，分别降至2.96%，3.06%和3.77%。

--国际油市：布兰特原油升向110美元，市场担忧利比亚石油产量

布兰特原油上涨至每桶110美元，因的黎波里发生2011年针对卡扎菲(格达费)爆发战争以来的最严重的暴力事件，市场对利比亚石油产量的疑虑重燃。0848GMT时，布兰特7月原油期货涨0.36美元，报每桶110.11美元。美国6月原油期货上涨0.62美元，报每桶102.64美元。

--金属期市：LME期铜触及11周高位，受供应紧俏支撑

伦敦期铜升至11周高位，因中国矢言加快金融改革脚步，在全球市场的铜供应极度紧俏之际，对大宗商品需求提供支撑。0850GMT，LME三个月期铜上涨1.1%，报每吨6,935.75美元，抹去上个交易日的小跌幅。期铜稍早曾触及3月7日以来最高点6,954美元，较3月中触及的约三年低点反弹了近10%。

--全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂族金属受南非罢工影响续涨

金价在连续两个交易日走低后持稳，但仍处于关键的每盎司1,300美元下方，受美国经济数据强劲及投资者买兴降低的压制。0852GMT，现货金报每盎司1,299.76美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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