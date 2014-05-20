《路透晚报》--5月20日

路透5月20日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--泰国军方宣布戒严一度重挫当地股汇市，但之后趋于平稳

泰国军方周二宣布实施戒严，以恢复秩序。一位军方将领称，宣布戒严并不构成政变，而是为了应对日益恶化的安全形势。泰国军方称，根据之前宣布的戒严令，支持和反对政府的抗议者都必须待在原地，不可以游行，以防止冲突发生。

受戒严消息影响，泰国股市和泰铢下挫但金融市场在午盘前走稳，部分分析师称军方举动若有助于尽早结束近期危机，可能带来正面影响。

--中俄两国尚未达成天然气协议，俄方称已取得很大进展

俄罗斯总统普京将于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。俄罗斯政府官员周二表示，中国和俄罗斯尚未就天然气供应的价格问题达成协议。分析师估计协议价值约为4,000亿美元。

--英国4月核心CPI年增率为2.0%，创去年9月以来最大升幅

英国国家统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上升1.8%高于市场预估的升1.7%，当月核心CPI较上年同期上升2.0%，创下2013年9月以来最大升幅。数据显示复活节期间的旅游成本升高，包括飞机票价格及燃料价格均较上年同期上涨，是当月物价走高的主因。

--澳洲央行会议记录：低利率环境在一段时期内仍然适宜

澳洲央行表示，当前的低利率环境对经济产生了预期的效果，在一段时期内仍将是适宜的。央行5月6日会议记录中提到，经济的发展形势几乎和预期一样。委员会成员指出，由于预期出口增长放缓、矿业投资下降以及计划实行财政整顿，因此未来几个季度内总体经济增长可能低于潜力水准。

--日本自民党拟建议政府加强治理GPIF，打造“超级地区性银行”

日本自民党知情人士称，该党将敦促政府考虑加强日本政府退休金投资基金(GPIF)的治理，并促进“超级地区性银行”的建立。该党为日本首相安倍晋三的执政党。GPIF是全球最大的养老金基金。

--美国旧金山联储经济学家：抵押贷款利率攀升，损及楼市销售

旧金山联储一名经济学家周一发表文章指出，抵押贷款利率升高或可解释美国二手房销售的疲态，且房屋贷款成本继续攀升会损及经济复苏。资深经济学家John Krainer表示，包括经济前景不确定性及投资者因高房价而撤出等因素，也对成屋销售造成拖累。

--沃达丰称2015年核心获利将下滑

全球第二大移动电信业者沃达丰表示，2015年核心获利将因业务上的必要投资而下滑，而该公司为了市场激烈竞争及欧洲的监管变化而登录了66亿英镑(110亿美元)的减损。沃达丰先前公布过去18个月基础营收创纪录的下滑，这是因为欧洲市场竞争者众、监管机构要求降价、以及欧洲消费者在危机期间减少通话。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆略跌而收高，雅虎日本股价大涨

日本股市日经指数周二上涨，中止四日连跌，受到日圆小幅下滑的支撑，同时，雅虎日本股价大涨，此前该公司放弃从软银收购移动网络运营商eAccess Ltd的计划。日经指数上涨0.5%，至14,075.25点。东证股价指数上涨0.3%至1,153.38点，JPX日经400指数上涨0.3%至10,522.16点。

--中国股市：沪综指缩量收升，证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心

中国股市沪综指缩量小幅收升。证监会表态未来新股发行节奏，但大盘仍高开低走缩减大部分升幅，市场信心仍显不足。分析师指出，今日市场对IPO消息反应平淡，从今年历次股指跌破2,000点之后出现的反弹情况看，其力度均有所减弱。沪综指收报2,008.119点，涨2.936点或0.15%，上证A股今日成交额495亿元人民币，创4个月低点，此前最低为1月20日的482亿元，上日为529亿元。

--香港股市：恒生指数收升创五周最高收位，中国移动强势拉抬

香港股市指标股指升至五周收盘高位，中国移动获得券商调升评等后，股价升至1月以来高位，协助大盘股指。恒生指数收高0.6%，报22,834.68点，为4月14日以来最高收位。恒生国企指数下跌0.3%，主要受中资银行股午后跌势拖累。

--汇市：英镑大涨，受英国4月通胀率高于预期激励

英国公布4月核心CPI较上年同期上升2.0%，创2013年9月以来最大升幅，带动欧元兑英镑刷新16个月低位，英镑兑美元则升至日高。其他货币呈窄幅波动，惟澳元变动较大，因澳洲的最大出口商品铁矿石价格下滑，不利澳元。

0841GMT，英镑兑美元上涨0.1%至1.6828，欧元兑英镑则跌0.3%至0.8128英镑；澳元兑美元则是跌0.74%至0.9216。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率由跌转升，仍守在纪录低点上方

欧元区低评级公债的收益率欧洲盘初小幅下滑，但之后由跌转升，在本周欧洲议会选举结果出炉前，投资者愈发紧张。西班牙10年期公债收益率上涨5个基点至3.06%。意大利10年期公债上涨8个基点，报3.23%。

--国际油市：布兰特原油守在109美元上方；美国库存料增加

布兰特原油期货守在每桶109美元上方，石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚局势动荡且产量较低，支撑油价。但上周美国原油库存升至纪录高位的预期，则带来下行压力。0853GMT时，布兰特7月原油期货涨0.11美元，报每桶109.48美元。美国6月原油期货上涨0.08美元，报每桶102.19美元。

--金属期市：铜价位于近两个月高点，期镍在震荡交投中下跌

期铜接近两个月高位，因市场预期一系列新的金融改革将提振中国正在放缓的经济。镍价格在波动中下滑，尽管存在供给疑虑。0855GMT，LME三个月期铜小跌0.39%，报每吨6,897.75美元。三个月期镍重挫1.95%至19,708.0美元。

--全球金市：铂金守住隔夜涨幅，南非罢工已延续至第17周

铂金持稳并守住隔夜涨幅，因主要生产国南非矿工的罢工持续到第17周，影响到全球约40%的铂金产量。金价小幅回落，跌破每盎司1,300美元。一份行业报告显示第一季主要购买国印度与中国的需求骤减，不过鲜有其他主要经济数据公布。0858GMT，现货金报每盎司1,291.05美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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