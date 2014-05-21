《路透晚报》--5月21日

图为日本央行前飘扬的日本国旗。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，自信一年后实现通胀目标

日本央行周三维持货币政策不变，并上调资本支出的评估，因为越来越多的证据显示，经济在不扩大货币刺激的情况下能够抵御上调消费税的影响。

总裁黑田东彦表示，在上调消费税后，日本经济仍将处在复苏轨道上，而消费者物价指数可能在2014-2016财年的中期达到2%目标；他并指出，量化宽松举措已经产生预期效果，将检视经济所面临的上档和下档风险，如有必要将进行政策调整。

日本4月出口为连续第14个月上升，但对美国的出口放缓，这使得外界更加担心万一外需下滑，日本经济仍将容易受到冲击。

--英国4月零售销售较上年同期升6.9%，增幅创2004年5月以来最大

英国统计局公布4月零售销售较前月上升1.3%，较上年同期增长6.9%，市场预估分别为增长0.5%和5.2%，较上年同期增幅创2004年5月以来最大。受此消息影响，英镑兑美元创两周新高，兑欧元则是改写16个月新高。

--印度央行未雨绸缪增加外汇储备，以防重蹈卢比大跌覆辙

在资金涌入印度之际，印度央行未雨绸缪，增加外汇储备并起草一份计划，防止印度卢比出现去年那种让决策者和投资者胆战心惊的溃败走势。三位知情官员表示，印度央行总裁拉詹正在审视汇率政策。卢比去年8月跌至纪录低位，导致外界批评印度央行在应对外资大举抛售方面准备不足。

--美国当局欲让巴黎银行为和解支付逾50亿美元--彭博

彭博引述知情人士报导称，美国当局正寻求让法国巴黎银行(BNP Paribas)支付超过50亿美元，用于和解美国联邦及州当局对该银行与受制裁国家交易的调查。报导称，对罚金数额的磋商仍在进行中，最终数字可能有变。

--英国央行副总裁宾恩称，市场流动性偏低令人联想金融危机爆发前夕

英国央行副总裁宾恩表示，就在各国央行面临撤出大规模刺激计划挑战之际，金融市场流动性偏低，令人不禁想起金融危机爆发前夕的情景。但宾恩也在讲话中指出，发达国家爆发重大金融问题的风险应该下降了很多，主要得益于银行业资本状况改善、杠杆水平下降，以及监管机构在处理陷入困境的银行时拥有更大权力。

--法国经济部长：西门子致函阿尔斯通索要更多信息，可能提出报价

法国经济部长蒙特布尔表示，德国西门子(Siemens)周二致函阿尔斯通，在可能对后者能源业务提出报价前，要求其提供更多信息。知情人士此前向路透表示，西门子正在研究一份正式报价，用部分铁路业务加现金交换阿尔斯通的能源业务；报价可能最早于本周提出。

[市场摘要]

--日本股市：受强势日圆打压收盘小跌，投资者紧张等候黑田东彦记者会

日本股市日经指数周三小跌，受累于近来数个交易日的日圆强势，投资者紧张不安，不知日本央行总裁黑田东彦是否会坚持认为目前无需出台更多宽松措施。日经指数下滑0.2%至14,042.17点，盘中触及五周低位13,964.43点。东证股价指数和JPX-日经400指数双双下跌0.3%。

--中国股市：沪综指缩量收升，煤炭股等能源板块领涨大盘

中国股市沪综指缩量收升，连续第二日上涨。大盘早盘下破2,000点整数关口后再获护盘，煤炭股等能源板块整体上扬助股指转跌为升。分析师指出，近期市场分歧进一步加大，量能持续萎缩显示观望气氛愈加浓厚。沪综指收报2,024.951点，涨16.832点或0.84%，上证A股今日成交额484亿元人民币，再创4个月新低，此前最低为1月20日的482亿元，上日为495亿元。

--香港股市：恒生指数收盘几无变动，联想公布稳健获利后上涨

香港股市指标股指收平盘，联想集团公布稳健获利后上涨，抵消了汇丰和香港地铁公司的跌势。恒生指数收盘几无变动，报22,836.52点。恒生国企指数收高1.1%，因人气改善，跟随大陆市场涨势。

--汇市：英镑兑美元升至两周新高，因英国零售销售数据亮丽

日圆兑美元和兑欧元涨至三个半月高点，受助于日本央行总裁黑田东彦发表的乐观讲话，讲话内容并未暗示近期可能进一步放松货币政策。英镑则是受到英国亮丽零售销售数据激励而大涨。

0842GMT，美元兑日圆跌0.42%至100.88，欧元兑日圆则是跌0.35%至138.30；英镑兑美元上涨0.38%至1.6901。

--欧元债市：二线国家公债收益率进一步上扬，欧盟选举临近

葡萄牙公债收益率周三触及两个月高位，因评级偏低的欧元区国家公债遭遇的卖盘加剧，市场担心本周的欧盟选举可能会干扰到经济改革。全球股市下跌，也打击投资人对风险较高资产的胃纳程度，让一部分人对为期两年的欧元区二线国家公债涨势进行获利了结。

--国际油市：布兰特原油升向110美元，因美国库存减少且利比亚动乱

布兰特期货升向每桶110美元，产业数据显示美国原油库存意外减少，以及利比亚最新动荡提供支撑力道。0852GMT时，布兰特7月原油期货涨0.38美元，报每桶110.07美元。美国7月原油期货上涨0.85美元，报每桶103.18美元。

--金属期市：伦铜下滑，因获利了结和需求低迷

伦铜下滑，因铜价未能守住上周触及两个月高位时录得的涨幅后，交易商进行获利了结，表明虽然正值季节性需求高峰，但消费者需求低迷。0854GMT，LME三个月期铜下跌1.02%，报每吨6,815.00美元。

--全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂金受供应疑虑支撑而上涨

金价持稳在每盎司1,300美元下方，因股市下滑擦亮了黄金的避险魅力，投资者也等待今日稍晚将公布的美联储政策会议的会议记录，欲从中找寻一些指引。铂金攀升，因主产国南非铂金矿工罢工行动已持续17周之久，且此前有行业报告称今年铂金供应缺口将扩大。0855GMT，现货金报每盎司1,294.14美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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