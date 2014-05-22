《路透晚报》--5月22日

图为安徽江淮汽车生产车间现场，工人们在生产线上装配卡车底盘。5月22日出炉的5月汇丰中国制造业PMI初值创五个月新高。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--欧元区PMI数据显示，5月民间部门企业活动保持稳健增速

欧元区5月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值微降至53.9，与路透调查访问的分析师预估一致。4月该指数为54.0，接近三年高点。

调查显示，欧元区民营部门的强劲增速5月小幅放缓，企业积极降价防止了较大幅度的放缓。制造业活动减速，但服务业意外加速，整体而言，欧元区的经济复苏似乎正在获得动能。

该数据对欧洲央行而言将是利好消息，但该行恐怕不太乐见综合产出物价指数的表现。该指数持稳于4月的八个月低点48.7，因企业连续第26个月降价。

--英国第一季GDP季增率确认为0.8%，创2007年第四季来最高

英国国家统计局公布，第一季GDP较前季确认为增长0.8%，较上年同期确认为增长3.1%。路透调查的预估分别为增长0.8%和3.1%。第一季家庭支出较上季增长0.8%，政府支出较上季增长0.1%。第一季服务业产出较上季增长0.9%，为2011年第三季以来最大增幅。

--日本邮政保险押注安倍政策，投资重心转向股市和外国债券

据信息披露和熟悉投资策略的人士称，日本邮政保险计划增加对日股和外国债券的投资。此举显示这家日本最大的国有保险商在追求更高收益，押注首相安倍晋三的经济刺激政策将取得成功。据该知情人士称，日本邮政保险正计划在4月起的本财年中，对日股增加投资约3,000-3,500亿日圆，或最多35亿美元，较去年增加逾50%。该保险商资产规模达8,460亿美元。

--索尼称今年将完成重整，争取下财年营业利润大增两倍

索尼社长兼CEO平井一夫表示，公司将在当前财年完成重整，并预测下一财年营业利润将增长两倍。平井一夫在周四的新闻发布会上表示，公司连续两年的净亏“非常糟糕”，未能达到股东的预期，并承认公司对商业环境的变化反应太慢。他并提到，索尼没有考虑出售或撤出电视业务。

--新西兰央行调查：第二季短期通胀预期略微上升

新西兰央行委托进行的季度调查显示，第二季短期通胀预期略微上升，料触及央行目标区间的中点。企业经理人平均预期未来一年的年通胀率为2.08%，前次在2月进行的调查为2.03%。央行表示，这项调查显示出受访者认为目前的货币条件宽松，但也预期政策将收紧。

--伊朗总统对最终达成核协议的前景并不悲观

伊朗总统哈桑·鲁哈尼表示，他对最终与美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国的核谈判达成协议并不悲观。他并提到，若没人破坏谈判，则在7月截止期限前达成协议是可能的，若7月未达成协议，截止期限可能延后六个月。

[市场摘要]

--日本股市：创一个月最大涨幅，受中国PMI和美联储会议记录提振

日经指数周四创一个月最大涨幅，美联储重申支持经济的承诺提振市场情绪；此外，调查显示中国制造业情况改善，则令乐观情绪进一步升温。

日经指数上涨2.1%至14,337.79点。东证股价指数上升1.7%至1,169.34点，成交量为七周来最高。JPX-日经400指数涨1.7%至10,666.60点。

--中国股市：沪综指冲高回落小幅收跌，PMI数据好转仍难有效提振大盘

沪综指冲高回落小幅收跌。今日汇丰中国5月PMI初值出现小幅回升，制造业稍显企稳迹象，但仍难有效提振大盘。分析师指出，目前市场人气低迷，短期大盘仍将维持弱势震荡格局。

沪综指收报2,021.285点，跌3.666点或0.18%，上证A股今日成交额594亿元人民币，上日为484亿元。

--香港股市：收于逾五周高点，中俄天然气协议推高能源类股

香港股市收在逾五周高位，受助于能源类企业强劲上涨，此前中国和俄罗斯签署了巨额天然气协议。此外，中国5月汇丰制造业PMI初值回升至五个月新高，也扶助股市表现。恒生指数收高0.5%，至22,953.76点，恒生国企指数上涨1.1%，两个指数皆收在4月14日以来高位。

--汇市：中国PMI数据支撑冒险意愿，提振澳元上涨而日圆下跌

中国公布的强劲数据主导了汇市走势，激励澳元反弹，并抹去部分日圆兑美元本周录得的涨势。

0852GMT，美元兑日圆上涨0.26%至101.61，欧元兑日圆则是涨0.23%至139.05；澳元兑美元上涨0.14%至0.9262。

--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，再度聚焦欧洲央行宽松前景

评等较低的欧元区公债收益率走跌，稍早数据显示法国5月企业活动意外萎缩，强化欧洲央行推出更多货币宽松措施的合理性。西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，报2.97%，仍比上周触及的纪录低点高出约15个基点。意大利10年期公债收益率跌4个基点至3.17%。

--国际油市：布兰特原油持于110美元上方，受中国PMI和美库存数据支撑

布兰特原油持于每桶110美元上方的两个半月高位附近，受美国原油库存骤降以及中国制造业增长出现向好迹象的支撑。

0856GMT，布兰特原油期货下跌0.19美元至每桶110.35美元。美国原油期货下跌0.21美元至每桶103.68美元。

--金属期市：伦铜小升，受益于中国制造业数据良好及FED政策憧憬

伦敦期铜从前一日触及的九日低点处小升，因中国制造业数据强劲，以及美联储释出近期不太可能加息的信号。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜近持平，报每吨6,829.25美元。

--全球金市：现货金持稳，但SPDR持仓快速下降带来下行压力

金价持稳，但面临下跌风险，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓量创三周最大降幅，至五年新低。0859GMT，现货金报每盎司1,294.00美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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