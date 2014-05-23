《路透晚报》--5月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--德国第一季GDP增速创三年来最快，受投资和消费推动

强劲的投资和消费推动德国经济在第一季创下三年来最快增速，但这是在冬季较往年温和的情况下取得的，经济增长预计会放缓。德国联邦统计局公布的数据显示，1-3月当季德国经季节调整国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.8%，与初值一致。第一季GDP较上年同期增长2.5%。

--泰国前总理英拉应军方传唤抵达曼谷一军事设施，军方提出禁止出境名单

一位路透记者称，泰国前总理英拉抵达曼谷的一个军事设施，此前被军方传唤。据周五宣读的一份电视声明，泰国军方禁止包括政治人物及活动组织人士在内的155人离境。该声明称，该决定是“为了维护和平和解决争端”。

--日本政府四个月来首次调高资本支出评估，称经济温和复苏

日本政府5月上调对对资本支出的评估，为四个月来首见，归功于企业获利情况正面，这表明经济仍保持韧性，尽管上月调高消费税带来一些负面影响。日本政府的展望改善，与日本央行看法相符。央行周三亦上调对资本支出的评估，对经济的看法也略有好转。

--德国5月IFO企业景气判断指数降至年内低点，低于预估

德国经济智库Ifo公布5月企业景气判断指数降至110.4，路透调查预估为110.9，现况指数为114.8，路透调查预估为115.5，预期指数为106.2，路透调查预估为106.6。受本数据表现不如预期影响，欧元兑美元跌至三个月新低。

IFO经济学家沃拉博称，德国出口预期显示出意外上升，因俄罗斯不是唯一强劲市场，他仍预期第二季德国GDP增长0.3%。

--标普将西班牙主权债信评级上调至BBB，维持稳定展望

评级机构标准普尔将西班牙的长期、短期外币和本币主权债信评级从“BBB-”上调至“BBB”，称该国经济前景改善。标普还将西班牙2014-2016年实质国内生产总值(GDP)增速平均预估从1.2%上修至1.6%，体现出就业市场等结构改革的效果。

--Implats执行长称南非铂金矿场罢工可能还将持续很长时间

Impala Platinum(Implats)执行长Terence Goodlace表示，南非持续四个月的矿工罢工可能还将持续很长时间，并补充道，全球最大生产商与主要矿业工会参加的首次法院调停谈判进展得不温不火。南非铂金矿商Anglo American Platinum(Amplats)、Impala Platinum 和Lonmin都遭受了1月23日开始的罢工活动的冲击，三家公司营收总计损失了近20亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创三周收盘高位，因美国与中国经济数据乐观

日本股市日经指数周五创三周收盘高位，因日本两个贸易伙伴国--中国和美国经济数据乐观以及日圆回落，构成一系列令人鼓舞的正面催化因素。日经指数上涨0.9%至14,462.17点，为5月1日以来最高收位，进一步脱离周三所及的一个月低点13,964。

东证股价指数上升1.0%至1,180.44点。JPX-日经400指数收高于10,770.38点。

--中国股市：沪综指缩量收升，房地产及电子信息类股领涨大盘

中国股市沪综指缩量收升。受部分城市楼市限购政策可能松动和国家即将推出网络安全审查制度消息影响，今日房地产和电子信息类股整体上扬，领涨大盘。分析师表示，目前市场热点持续性较差，量能不足显示市场信心不足，整体交投仍较为谨慎。

沪综指收报2,034.569 点，升13.284点或0.66%，本周大盘累计上涨0.4%，上证A股今日成交额514亿元人民币，上日为594亿元。

--香港股市：收盘小升，受中资地产股涨势扶助

香港股市收盘小升，中资地产股涨势扶助大盘。因有更多迹象显示房地产政策放松，中资地产股受到提振。恒生指数收高0.1%至22,965.86点。恒生国企指数亦上升0.1%。两个指数本周周线分别收高1.1%和1.7%，延续上周涨势。

--汇市：欧元兑美元跌至三个月低点，受德国Ifo数据疲软拖累

欧元兑美元跌至三个月低点，因德国Ifo景气判断指数疲软，加深市场预期欧洲央行下个月将宽松政策。美元兑日圆在接近一周高位的水准持稳，此前美国公布的楼市和制造业数据颇为亮丽，带动美国公债收益率(殖利率)脱离近期低位。

0847GMT，欧元兑美元下跌0.25%至1.3620，美元兑日圆上涨0.08%至101.80。

--欧元债市：二线国家公债小涨，欧盟选举疑虑压抑评等调升利多效应

欧元区二线国家公债小幅上扬，虽然一些国家的评等被调升，但欧盟选举的相关疑虑压抑了乐观气氛。惠誉周五调升希腊评等，为一年来第二度调升，而标准普尔亦调升西班牙评等，符合普遍预期。

意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率开盘下跌2个基点，各自报3.03%和3.22%。希腊公债收益率下跌1个基点，报6.51%；葡萄牙和爱尔兰公债收益率持平于2.85%和3.87%。

--国际油市：布兰特原油持稳110美元上方，受经济展望和利比亚的支撑

布兰特原油期货持稳在每桶110美元上方，可望连续两周上扬，受利比亚和乌克兰冲突疑虑的支撑，美国和中国乐观经济数据也助油价一臂之力。

0850GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元至每桶110.39美元。美国原油期货涨0.14美元至每桶103.88美元。

--金属期市：LME期铜上扬，期镍有望创下近4%周线涨幅

伦敦期铜本周稍早曾升至两个月高位，有望在周五录得周线小涨，期镍周线涨幅料将近4%，延续今年以来的惊人涨势。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.63%，报每吨6,918.00美元。

--全球金市：钯金有望创下两个月来最大单周涨幅，受供应疑虑支撑

金钯金持稳于两年半高位附近，有望录得两个月来单周最大涨幅，因主产国南非罢工事件延烧引发供应忧虑。铂金则可望连续第二周录得升幅，同样也是因为供应疑虑支撑，而金价本周则可能收平。0854GMT，现货钯金报每盎司831.75美元。现货金报每盎司1,291.60美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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