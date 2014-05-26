《路透晚报》--5月26日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -
[重大数据或新闻]
--日本央行佐藤健裕建议放宽通胀承诺，加入怀疑论者行列
日本央行公布的4月30日政策会议记录显示，央行审议委员佐藤健裕建议调整评估，以体现物价面临的风险在一定程度上偏向下行。这突显出有委员对日本能否在一年后彻底摆脱通缩持怀疑态度。佐藤健裕还呼吁调整央行的物价目标措辞，将下一财年底实现2%通胀目标的承诺放宽。
央行副总裁岩田规久男表示，若经济过热、通胀升至远超央行2%的目标，则央行可能撤出大规模货币刺激举措。岩田规久男表示对于日本稳步朝向央行通胀目标很有信心，物价升高不仅是由于日圆疲软，而且还受到内需强劲的支撑。
--法国极右翼在欧洲议会选举中大胜，英国独立党明显领先
周日，在法国和英国的欧洲议会选举中，反欧盟的民族主义党派均意外取得大胜。反欧盟政党的席位增长超过一倍，整个欧洲都出现了反对财政紧缩政策和失业的抗议性投票。勒庞领导的极右翼国民阵线反对移民和欧元制度。在多个国家，反欧盟的极右翼和强硬左翼获得席位，而且其成果被低投票率放大。不过，德国和意大利的亲欧盟中间派仍然坚守阵地。德国在欧洲议会中席位最多。
--欧盟考虑制裁俄罗斯方案，鱼子酱到油气都在权衡之列
若乌克兰的选举未能自由而公正地进行，欧盟(EU)领导人下周将首度详细讨论可能对俄罗斯采取哪些具体行动，包括限制奢侈品进口到禁止进口油气。上个月成员国传阅的一份两页文件，提出了三种制裁力度--低等、中等和最强。那将是5月27日领导人峰会讨论的基础。
--欧洲央行总裁称需要关注通缩风险，作好行动准备
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，欧洲央行正在仔细关注汇率和信贷状况，若见到物价螺旋下降趋势生根的迹象，准备随时采取行动。德拉吉称，信贷状况紧绷令一些成员国经济复苏受阻，而欧元升值可能拉低欧元区整体通胀，不过欧洲央行仍预计通胀将逐步回到低于但接近2%的目标水平。
--英国央行副总裁宾恩：央行可能有理由提早升息
英国央行副总裁宾恩表示，央行计划仅以循序渐进的方式来升息，可能意味着央行应该较其它预期更早行动。但宾恩还向英国广播公司(BBC)电台称，没有必要立即升息，决策者必须小心不能过早地遏制经济复苏。宾恩将于下月退休。
--德国6月GfK消费者信心指数持稳于2007年以来高位
德国6月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，消费者对于德国经济前景变得更为乐观，未受乌克兰危机影响。GfK市场研究机构表示，6月消费者信心指数连续第四个月持稳于8.5，为2007年1月以来高位。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创下七周收盘高位，得益于美股涨势和日圆回落
日经指数周一收在七周高点，金融股领涨，得益于日圆兑美元走势回落，并且美国良好房屋市场数据推动美股创下纪录高位，也提振市场人气。日经指数已经是连续三个交易日收涨，今日上升1%，收于14,602.52点，为4月8日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，收报1,194.69点，成交量则为五周以来最低。JPX-日经400指数上涨1.2%，报10,897.39点。
--中国股市：沪综指小幅收升连两日反弹，政策预期偏暖提振市场情绪
中国股市沪综指小幅收升，连续第二日反弹。分析师指出，中国总理李克强最新关于经济形势的讲话，令政策预期偏暖，提振今日股市小幅高开，但整体仍维持区间震荡格局，显示市场谨慎心态不减。
沪综指收报2,041.476点，涨6.907点或0.34%；上证A股今日成交额598亿元人民币，上日为514亿元。沪深300指数收报2,155.976点，涨0.35%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,149.8点，涨0.69%，成交577,320手。
--香港股市：收平盘，汽车股上涨但能源股下跌
香港股市近收平盘，能源类股疲软抵销了中资汽车制造类股的涨势。恒生指数收平盘，报22,963.18点，恒生国企指数上涨0.1%。
--汇市：欧元大致持平，持续反映欧洲议会选后题材
欧元在欧洲盘中扳回先前跌幅，此前欧洲议会选举结果显示，欧洲怀疑论者虽然席次大增，但并未如一些分析师担心般地对部分欧洲政府带来严重打击。由于英国及美国市场逢假日休市，成交量降至日均量的八成，在这样的环境下往往会造成汇价大幅度的波动。。
0840GMT，欧元兑美元微涨0.03%至1.3639，欧元兑日圆报139.01。美元兑日圆下跌0.04%，报101.93。
--欧元债市：意大利公债收益率下滑，总理伦齐所属政党赢得欧盟选举
意大利公债收益率(殖利率)下滑，因总理伦齐所属的中间偏左民主党在欧盟议会选举中领先，形同支持伦齐的改革。意大利10年期公债收益率下滑9个基点至3.06%；西班牙10年期公债收益率降6个基点至2.93%。希腊10年期公债收益率下跌2个基点至6.51%。
--国际油市：布兰特原油跌至110美元左右，因乌克兰疑虑略减
布兰特原油跌至110美元左右，进一步从上周所及的两个半月高位回落，因在乌克兰总统选举后，市场对该国的疑虑略减。从技术图形来看，布兰特和美国原油也面临阻力，因而使上档受限。美国和英国因假期休市，料限制市场活动。。
0841GMT，布兰特原油期货下跌0.41美元至每桶110.13美元。美国原油期货跌0.20美元至每桶104.15美元。
--金属期市：沪铜升至三个月高位，逢英美市场假期市场交投温和
上海期铜升至2月末以来最高水准，因季节性需求强劲令本就紧俏的供应进一步承压；恰逢英国和美国市场假期，市场交投温和。上海期交所主力8月期铜合约收高1.4%，报每吨49,130元人民币，稍早曾触及49,210元，为2月27日以来最高。伦敦金属交易所(LME)今日逢英国银行假期而休市。
--全球金市：金价持稳于每盎司1,300美元下方，关注乌克兰选后局势
金价持续在每盎司1,300美元下方挣扎，此前连续两周周线持平，但金价可能因乌克兰局势而上涨。
0842GMT，现货金报每盎司1,291.28美元，铂金报每盎司1,474.99美元，现货钯金报每盎司829.47美元。(完)
(整理 洪曦; 审校 张涛)
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