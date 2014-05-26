《路透晚报》--5月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日本央行佐藤健裕建议放宽通胀承诺，加入怀疑论者行列

日本央行公布的4月30日政策会议记录显示，央行审议委员佐藤健裕建议调整评估，以体现物价面临的风险在一定程度上偏向下行。这突显出有委员对日本能否在一年后彻底摆脱通缩持怀疑态度。佐藤健裕还呼吁调整央行的物价目标措辞，将下一财年底实现2%通胀目标的承诺放宽。

央行副总裁岩田规久男表示，若经济过热、通胀升至远超央行2%的目标，则央行可能撤出大规模货币刺激举措。岩田规久男表示对于日本稳步朝向央行通胀目标很有信心，物价升高不仅是由于日圆疲软，而且还受到内需强劲的支撑。

--法国极右翼在欧洲议会选举中大胜，英国独立党明显领先

周日，在法国和英国的欧洲议会选举中，反欧盟的民族主义党派均意外取得大胜。反欧盟政党的席位增长超过一倍，整个欧洲都出现了反对财政紧缩政策和失业的抗议性投票。勒庞领导的极右翼国民阵线反对移民和欧元制度。在多个国家，反欧盟的极右翼和强硬左翼获得席位，而且其成果被低投票率放大。不过，德国和意大利的亲欧盟中间派仍然坚守阵地。德国在欧洲议会中席位最多。

--欧盟考虑制裁俄罗斯方案，鱼子酱到油气都在权衡之列

若乌克兰的选举未能自由而公正地进行，欧盟(EU)领导人下周将首度详细讨论可能对俄罗斯采取哪些具体行动，包括限制奢侈品进口到禁止进口油气。上个月成员国传阅的一份两页文件，提出了三种制裁力度--低等、中等和最强。那将是5月27日领导人峰会讨论的基础。

--欧洲央行总裁称需要关注通缩风险，作好行动准备

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，欧洲央行正在仔细关注汇率和信贷状况，若见到物价螺旋下降趋势生根的迹象，准备随时采取行动。德拉吉称，信贷状况紧绷令一些成员国经济复苏受阻，而欧元升值可能拉低欧元区整体通胀，不过欧洲央行仍预计通胀将逐步回到低于但接近2%的目标水平。

--英国央行副总裁宾恩：央行可能有理由提早升息

英国央行副总裁宾恩表示，央行计划仅以循序渐进的方式来升息，可能意味着央行应该较其它预期更早行动。但宾恩还向英国广播公司(BBC)电台称，没有必要立即升息，决策者必须小心不能过早地遏制经济复苏。宾恩将于下月退休。

--德国6月GfK消费者信心指数持稳于2007年以来高位

德国6月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，消费者对于德国经济前景变得更为乐观，未受乌克兰危机影响。GfK市场研究机构表示，6月消费者信心指数连续第四个月持稳于8.5，为2007年1月以来高位。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下七周收盘高位，得益于美股涨势和日圆回落

日经指数周一收在七周高点，金融股领涨，得益于日圆兑美元走势回落，并且美国良好房屋市场数据推动美股创下纪录高位，也提振市场人气。日经指数已经是连续三个交易日收涨，今日上升1%，收于14,602.52点，为4月8日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，收报1,194.69点，成交量则为五周以来最低。JPX-日经400指数上涨1.2%，报10,897.39点。

--中国股市：沪综指小幅收升连两日反弹，政策预期偏暖提振市场情绪

中国股市沪综指小幅收升，连续第二日反弹。分析师指出，中国总理李克强最新关于经济形势的讲话，令政策预期偏暖，提振今日股市小幅高开，但整体仍维持区间震荡格局，显示市场谨慎心态不减。

沪综指收报2,041.476点，涨6.907点或0.34%；上证A股今日成交额598亿元人民币，上日为514亿元。沪深300指数收报2,155.976点，涨0.35%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,149.8点，涨0.69%，成交577,320手。

--香港股市：收平盘，汽车股上涨但能源股下跌

香港股市近收平盘，能源类股疲软抵销了中资汽车制造类股的涨势。恒生指数收平盘，报22,963.18点，恒生国企指数上涨0.1%。

--汇市：欧元大致持平，持续反映欧洲议会选后题材

欧元在欧洲盘中扳回先前跌幅，此前欧洲议会选举结果显示，欧洲怀疑论者虽然席次大增，但并未如一些分析师担心般地对部分欧洲政府带来严重打击。由于英国及美国市场逢假日休市，成交量降至日均量的八成，在这样的环境下往往会造成汇价大幅度的波动。。

0840GMT，欧元兑美元微涨0.03%至1.3639，欧元兑日圆报139.01。美元兑日圆下跌0.04%，报101.93。

--欧元债市：意大利公债收益率下滑，总理伦齐所属政党赢得欧盟选举

意大利公债收益率(殖利率)下滑，因总理伦齐所属的中间偏左民主党在欧盟议会选举中领先，形同支持伦齐的改革。意大利10年期公债收益率下滑9个基点至3.06%；西班牙10年期公债收益率降6个基点至2.93%。希腊10年期公债收益率下跌2个基点至6.51%。

--国际油市：布兰特原油跌至110美元左右，因乌克兰疑虑略减

布兰特原油跌至110美元左右，进一步从上周所及的两个半月高位回落，因在乌克兰总统选举后，市场对该国的疑虑略减。从技术图形来看，布兰特和美国原油也面临阻力，因而使上档受限。美国和英国因假期休市，料限制市场活动。。

0841GMT，布兰特原油期货下跌0.41美元至每桶110.13美元。美国原油期货跌0.20美元至每桶104.15美元。

--金属期市：沪铜升至三个月高位，逢英美市场假期市场交投温和

上海期铜升至2月末以来最高水准，因季节性需求强劲令本就紧俏的供应进一步承压；恰逢英国和美国市场假期，市场交投温和。上海期交所主力8月期铜合约收高1.4%，报每吨49,130元人民币，稍早曾触及49,210元，为2月27日以来最高。伦敦金属交易所(LME)今日逢英国银行假期而休市。

--全球金市：金价持稳于每盎司1,300美元下方，关注乌克兰选后局势

金价持续在每盎司1,300美元下方挣扎，此前连续两周周线持平，但金价可能因乌克兰局势而上涨。

0842GMT，现货金报每盎司1,291.28美元，铂金报每盎司1,474.99美元，现货钯金报每盎司829.47美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 张涛)

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