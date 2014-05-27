《路透晚报》--5月27日

图为在巴西北部城市圣路易斯附近海域停泊的铁矿石巨轮Vale Beijing。中国驻巴西大使李金章表示，中国有兴趣与巴西矿产巨头淡水河谷建立合作伙伴关系，把铁矿石从Valemax大型散货运输船转移到较小型的船只上。 REUTERS/Paulo Whitaker

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--反欧势力异军突起，法国总统呼吁欧盟改变政策方针

法国总统奥朗德誓言在国内推进改革的同时，也要促使欧盟改变方针，他说法国极右翼在欧洲议会选举的胜利，显示选民认为欧盟并没有在保护他们。以反移民、反欧盟为纲领的法国极右翼国民阵线首度在全国性选举中获胜。奥朗德在电视演说中称：“这样的投票结果是对欧洲的不信任。”奥朗德将在周二的会议中告诉欧盟领导人，现在必须把焦点放在欧盟的成长、就业与投资上，而非撙节政策。

--辉瑞宣布放弃收购阿斯利康，但仍有可能卷土重来

美国制药商辉瑞放弃对英国同业阿斯利康的将近700亿英镑(1,180亿美元)收购计划，因截止期限到来，而阿斯利康并未在最后一刻改变心意。

根据当前英国法规，这项收购要进入一个强制冷却期。阿斯利康可以在三个月后向辉瑞发出邀请，后者也可以在六个月后卷土重来，不论阿斯利康邀请与否。

--中国希望与淡水河谷建立船运伙伴关系

中国驻巴西大使李金章表示，中国有兴趣与巴西矿产巨头淡水河谷建立合作伙伴关系，把铁矿石从Valemax大型散货运输船转移到较小型的船只上。淡水河谷的Valemax运输能力为40万吨，但因载重巨大而未获准在中国的港口停靠。这令淡水河谷降低运费成本，从而与必和必拓和力拓等澳洲同业展开竞争的努力受挫。

--韩国第一季家庭信贷同比增长创两年来最快，因去年基数较低

韩国央行的初步数据显示，今年1-3月韩国家庭信贷年增长率升至两年来最快，但增长主要是源于2013年第一季贷款减少。截至3月末，包括贷款和其他信贷产品在内的韩国家庭信贷较上年同期增长6.4%。

政府智库韩国开发研究院(KDI)仍然预计，韩国今年经济将成长3.7%，高于去年实际增长率的3.0%，但与11月时发布的前次预估值持平。KDI将今年通胀率预估从前次的2.0%调降至1.6%，并将今年经常账盈余预估从510亿美元大幅调高至780亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：创七周收盘新高，继续受全球数据支撑

日经指数周二上扬，连续第四日上涨，因近期中国和美国数据向好继续提振投资者风险人气。日经指数收高0.2%，创七周新高14,636.52点。东证股价指数持平在1,195.11点，JPX-Nikkei 400指数上涨0.1%至10,903.57点。

--中国股市：沪综指小跌结束两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

沪综指小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。沪综指收报2,034.565点，跌6.911点或0.34%；上证A股今日成交额559亿元人民币，上日为598亿元。

--香港股市：H股下滑，受累于中资银行股的跌势

恒生国企指数录得5月9日以来最大跌幅，受累于中资银行类股下挫。恒生指数收跌0.1%，报22,944.30点。恒生国企指数跌0.4%。

--汇市：美元走软，欧元持稳

美元指数跌0.2%，自上周尾端以来一直延续疲态，因美国债券收益率再次回落。伦敦当地的分析师及交易商表示，美国和英国先前进入长周末假期，汇市因而历经数日窄幅区间交易，而周二连串的美国数据预示着市场将会有更大的波动。

欧洲盘初，美元兑日圆跌0.16%，报101.80。美元兑澳元下滑近0.3%，美元兑英镑则跌0.2%。

欧元兑美元升至1.3656，从三个月低点1.3615回升，市场开始消化周末欧洲选举的结果。

--欧元债市：二线国家公债续涨，得益于欧洲央行谈话及选举疑虑解除

欧元区二线国家公债强化升势，因欧洲央行总裁德拉吉再度暗示放宽货币，同时，有关欧洲议会选举结果的强烈反欧盟现象，可能冲击一些脆弱政权的疑虑，也有所降温。

意大利10年期公债收益率下滑2个基点至2.98%；希腊10年期公债收益率下跌3个基点至6.22%；爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率各自下跌4个基点，报2.67%和3.68%；西班牙10年期公债收益率持平于2.90%。

--国际油市：布兰特原油持稳在110美元上方，乌克兰和利比亚局势引发供应担忧

布兰特原油持稳在每桶111美元上方，因乌克兰周一发动空袭，并出动空降部队打击占领顿涅茨克机场的亲俄叛军，且利比亚亦局势动荡，引发对石油供应的担忧。

0832GMT，布兰特原油期货上涨0.04美元至每桶110.33美元。美国原油期货下跌0.09美元至每桶104.26美元。

--金属期市：伦铜触及近三个月高点，得益于中国季节性买需强劲

伦敦期铜小涨至近三个月来最高位，在假期过后市场重开，交易商纷纷预期强劲的中国买需将推动价格进一步走高。

0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.14%，报6,938美元；上海期交所主力8月期铜小跌0.2%，报每吨48,840元人民币。

--全球金市：金价在美国公布经济数据前夕下滑，铂族金属价格坚挺

金价下滑，投资者紧张不安地等待美国经济数据提供方向指引，铂族金属继续受到主要出产国南非的矿工罢工活动持续的支撑。

0836GMT，现货金报每盎司1,283.90美元，铂金报每盎司1,468.50美元，现货钯金报每盎司830.75美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 张涛)

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