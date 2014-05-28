《路透晚报》--5月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--欧元区4月M3货供额年率放缓，民间部门信贷萎缩

欧洲央行周三公布，欧元区4月面向家庭和企业的贷款进一步下滑，且货供额增幅放缓。4月对民间部门贷款较上年同期减少1.8%；4月M3货供额年率为增长0.8%，路透调查预估为增长1.1%；2月-4月M3移动平均为成长1.0%，1月-3月移动平均成长1.1%。

--德国5月经季节调整的失业人口增加，预估为减少

德国5月经季节调整的失业人口增加2.4万人至290.5万人；经季节调整失业率持平于6.7%；未经季节调整的总失业人口从4月的294.3万人降至288.2万人。路透调查预估经季节调整的失业人口减少1.5万人。

德国4月按ILO经季调就业人口较前月增长3.4万人，3月增加3.8万 。

德国4月进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下降2.4%。

--新西兰5月企业信心降至七个月低点

澳新银行(ANZ)的调查显示，新西兰5月企业信心下滑至七个月最低，因利率上升、大宗商品价格疲软、以及汇率强劲打压了信心。衡量企业信心的主要指标显示，有净达53.5%的受访者认为经济在未来一年可望好转，4月调查时是64.8%。通胀预期从上次调查的2.59%回落至2.55%。

--路透调查：印度央行6月料将维持利率不变

路透调查显示，尽管未来数月恐因雨季降雨量低于平均水平而有物价上涨压力的威胁，但52位分析师中除了三位之外，都认为央行在6月3日会议将按兵不动。而且至少到明年1月前，都将维持回购利率在8.00%不变；存款准备金率最早在2015年10月前都不会作出调整。

调查还显示，央行下一步将是降息来支撑经济，但要到明年初才会行动。分析师预计，1-3月印度经济较上年同期增长4.8%，高于前季的增长4.7%。

--铝生产商在与日本买家谈判中寻求刷新纪录的高升水--消息

参与季度定价谈判的四位消息人士表示，一些大型铝生产商已经提议针对日本买家、将7-9月船货的原铝升水大幅上调至少9%，至每吨405-410美元，刷新纪录高位。日本是亚洲最大的铝进口国，其敲定的价格将成为整个区域的基准。

--英特尔将与中国瑞芯共同生产平板电脑芯片

英特尔表示，已与中国手机芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，为使用谷歌安卓系统(Android)的低价平板电脑生产芯片。这对英特尔来说是迈出的重大一步。英特尔称根据协议，瑞芯微电子和该公司将使用英特尔的产品结构和品牌，合作生产四核移动芯片。英特尔称，合作生产的芯片将可连接3G网络，并将于2015年上半年上市。

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日收涨，三井不动产股价跳水

日本股市周三连续第五个交易日收高，因美国强劲数据激励市场信心，但三井不动产下跌，受该公司将发新股筹资的消息所影响。指标日经指数收涨0.2%，报14,670.95点。东证股价指数上涨0.3%至1,198.17点，JPX日经400指数上涨0.2%至10,926.66点。

--中国股市：沪综指反弹收升，电子信息板块涨幅居前

分析师指出，政策利好的积累和IPO发行节奏的明朗使市场的悲观预期有所改善，短期大盘有望持续反弹，但高度料仍有限。

沪综指收报2,050.228点，涨15.663点或0.77%；上证A股今日成交额685亿元人民币，较上一交易日放大两成。沪深300指数收报2,169.562点，涨1.04%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,168.0点，涨1.20%，成交786,588手。

--香港股市：创一个半月最高收位，受金融股涨势提振

港股收在约一个半月高点，追随亚洲周边市场涨势，因美国乐观经济数据提振投资者信心。恒生指数收升0.6%报23,080.03点，为4月10日以来最高收位。恒生国企指数跳升1.1%，创4月14日以来最高收位。

--汇市：欧元向三个月低点回落，人民币下滑

欧元持于三个月低位附近，关于欧洲央行下周采取行动的预期升温。欧洲央行会议前，很多银行都不愿继续卖出欧元，猜测该央行的行动力度不足仍可能令市场失望。。

欧洲盘初，欧元兑美元跌0.1%至1.3623，仅较三个月低点1.3612高出10个跳动点。

中国人民币继续下行，上日受房地产利空消息影响，兑美元录得一个月最大单日跌幅。

美元指数最新报80.404，持于周二所及4月初以来高位80.470附近。

美元兑日圆在101.85日圆附近持稳，距离周二触及的102.14左右的近两周高位仍不远。

--欧元债市：公债收益率持续走疲，受欧洲央行宽松政策憧憬支撑

欧元区公债收益率进一步走跌，因市场预期欧洲央行下周将推出刺激措施。

意大利10年期公债收益率下跌3个基点至2.97%；西班牙10年期公债收益率也下跌类似的幅度，报2.87%。爱尔兰公债收益率下跌1个基点至2.69%。德国30年期公债收益率报2.24%，日内下跌2个基点，10年期德债收益率也下跌类似的幅度至1.32%。

--国际油市：布兰特原油上涨，美国数据支撑需求增长希望

布兰特原油期货上扬，守在每桶110美元上方，因全球主要石油消耗国--美国公布稳健经济数据后，市场重新乐观地预期美国需求稳定增长，同时利比亚供应遇阻疑虑也给油市带来支撑。

0822GMT，布兰特原油期货上涨0.25美元至每桶110.27美元。美国原油期货上涨0.20美元至每桶104.31美元。

--金属期市：LME期铜接近三个月高位，期镍上升

伦敦期铜升至近三个月最高水准，连续第二天上涨，中国需求改善支撑铜价。伦敦期镍亦走强，新喀里多尼亚镍矿陷入动荡，让市场关注供给。

0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，报6,960.50美元。期镍上涨0.23%，报19,594美元。上海期交所主力8月期铜收平在每吨48,930元人民币。

--全球金市：现货金续跌，因美国数据强劲和中国需求放缓

黄金跌至三个半月低点，延续在海外市场的跌势，因担心主要消费国中国的需求放缓，而且美国经济数据强劲也削弱了黄金的避险魅力。

0848GMT，现货金报每盎司1,263.90美元，一度降至2月初以来最低点1,260.74。“技术形态已经进一步突破，预计金价会测试更低价位。我目前没有看到支撑因素，”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称。铂金报每盎司1,456.75美元，现货钯金报每盎司838.47美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 张涛)

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