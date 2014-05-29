《路透晚报》--5月29日

图为东京一家超市的工作人员更换价签，旁边是政府提高消费税的提示。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日本央行审议委员：货币刺激将持续到明年之后

日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示，直到明年很晚时，积极货币刺激政策仍会继续实施，因实现物价目标所需时间将会比央行预定的两年更长。白井早由里是央行九位委员中立场最温和者之一，其警告道，经济前景面临一些威胁，例如出口疲软，以及消费者支出放缓幅度可能大于预期。

--加税因素打压日本4月零售销售大降，复苏还需时日

日本4月零售销售创下三年来最大降幅，汽车和电子产品销售下滑。这初步显示了4月1日上调消费税后消费者缩减支出的程度。4月零售销售较上年同期减少4.4%，创下2011年3月大地震以来最大降幅。

--澳洲企业2014/15年度支出计划上修，有利于经济前景

澳洲统计局公布的调查显示，第一季资本支出下降4.2%，逊于预期的下滑1.4%。但企业计划在截至2015年6月的年度里支出1,370亿澳元(1,260亿美元)，高于很多分析师此前预计的1,280亿澳元，也高于上次估值1,250亿澳元。这有利于经济前景，以及澳元。该数据应支持有关澳洲央行将在较长时间内维持利率在2.5%纪录低位的看法。

--路透调查：欧洲央行6月料调降存款利率至负值并采取流动性操作

路透调查显示，如果欧洲央行(ECB)一如预期调降存款利率至负值，并针对企业启动再融资操作，那么欧元区银行放贷可能将上升。

欧洲央行将在6月5日会议上采取行动的预期升温，因央行总裁德拉吉在5月稍早明确暗示，若新的通胀预估显示有必要，那么管委会就将同意下月降息。

--韩国4月经季节调整经常帐盈余98.1亿美元，创纪录新高

韩国央行数据显示，4月经季节调整经常帐盈余跳增至纪录高点98.1亿美元，3月修正后为盈余66亿美元，为本已坚挺的韩元更增上行压力。4月经季节调整的出口较前月增加5.9%至553.8亿美元，进口减少3.7%至434.6亿美元，贸易顺差达到创纪录的119.2亿美元。

--巴西央行暂停升息周期，尽管通胀居高不下

巴西央行维持指标利率不变，暂停全球持续时间最长的紧缩周期之一，以避免已经表现疲弱的经济放缓，尽管通胀仍高企。

巴西央行货币政策委员会一致同意维持利率在11%不变，中止了此前连续九次升息的势头，符合多数分析师和市场交易商预期。

[市场摘要]

--日本股市：连续第六个交易日收高，亚股走强支撑人气

日经指数周四小幅收高，连续第六日上涨，亚洲股市走强支撑信心。但盘中震荡剧烈，因部分投资人了结近期获利。日经指数收涨0.1%至14,681.72点。东证股价指数上涨0.2%至1,200.68点。JPX日经400指数上涨0.2%至10,946.83点。

--中国股市：沪综指收跌，受优先股发行扩容压力渐近拖累

中国股市沪综指收跌。今日有媒体称优先股7、8月落地的可能性较大，市场对其带来的扩容压力有所担心，大盘出现调整。分析师指出，今日股指在持续反弹后出现一定回落，但整体环境仍有利于其继续震荡反弹。

沪综指收报2,040.595点，跌9.633点或0.47%；上证A股今日成交额694亿元人民币，上日为685亿元。沪深300指数收报2,155.164点，跌0.65%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,150.2点，跌0.59%，成交541,,811手。

--香港股市：恒指收低，腾讯成为最大拖累

香港股市收低，因在中国保险类股涨势带动下录得的升幅在午后缩窄，且升势不敌权重股腾讯走弱的拖累。恒指收跌0.3%，至23,010.14点。恒生国企指数跌0.1%。腾讯控股下挫3.1%。中国官方媒体报导，中国将对包括腾讯旗下的微信等即时通信工具展开为期一个月的专项治理行动。

--汇市：澳元受资本支出数字提振上涨，欧元基本持稳

澳元跳涨逾0.5%，投资者考虑本周外汇市场上的主要走势是否会进一步持续：美元上涨，欧元和英镑回落。欧洲多数地区处于假日，交投因而清淡。今日关注焦点是美国第一季GDP的修正值。

欧洲盘初，澳元兑美元上涨0.54%至0.9286美元。欧元兑美元微涨0.1%至1.3600。

英镑兑美元大致持平，报1.6703美元，英镑兑欧元则小涨0.04%，报0.8136英镑。

美元指数下跌不到0.1%，报80.525，接近周三触及的4月初以来高点80.581。

--欧元债市：德债收益率守在一年低位，因寄望欧洲央行出台宽松举措

德国公债收益率守在一年最低水准，月线有可能连续第五个月下滑，因预期欧洲央行即将放宽货币政策。

德国10年期公债收益率跌1个基点至1.28%；西班牙10年期公债开盘走低1个基点至2.82%，稍高于周三所创的纪录新低2.8%。

--国际油市：布兰特原油回到110美元上方，美汽油库存骤降引发需求增长希望

布兰特原油期货回升到每桶110美元上方，继近期数据显示美国经济走强后，该国汽油库存骤减，市场因此寄望全球最大石油消费国美国的需求将增加。

0838GMT，布兰特原油期货上涨0.24美元至每桶110.05美元。美国原油期货上涨0.10美元至每桶102.82美元。

--金属期市：伦敦期铜小跌，中国经济放缓忧虑再度出现

伦敦期铜从上日所及的三个月高点小幅下跌，中国政府敦促地方政府加速支出以扶助经济后，对于中国经济的忧虑重新涌现。

0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.63%，报6,900.25美元。上海期交所主力8月期铜合约下跌0.8%至每吨48,470元人民币。

--全球金市：金价连续第三天下跌，触及16周新低

金价连续第三天下跌，触及16周新低，因美元走强且主要黄金购买国中国的实货买需疲弱。

0842GMT，现货金报每盎司1,252.30美元，一度跌至每盎司1,251.70美元，为2月初以来低点。铂金报每盎司1,447.74美元，现货钯金报每盎司834.25美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 张涛)

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