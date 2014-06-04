《路透晚报》--6月4日

图为东京一家券商门外的股票信息屏上映出的一名行人。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--G8变G7，俄罗斯1997年以来首次缺席峰会

全球主要工业化国家周三开会，17年来首次把俄罗斯排除在外，不让普京参加会谈，以此报复俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部动荡局面中的角色。这次七国集团(G7)峰会的地点选在布鲁塞尔，而不是之前计划的俄罗斯索契。峰会将讨论外交政策、经济、贸易以及能源安全等问题。G7将在周四上午商讨经济问题，预计贸易将是讨论的核心。

--欧元区5月服务业PMI终值为53.2，创2011年6月以来最高

调查显示，欧元区企业活动5月增长放缓，企业连续第26个月降价，这可能支撑对欧洲央行周四放缓政策的预期。但欧元区产出仍保持强劲。该数据意味着欧元区本季GDP将成长0.4-0.5%。5月综合采购经理人指数(PMI)终值降至53.5，低于初值53.9和4月终值54.0，但连续第11个月高于50的枯荣线。

德国5月民间部门活动连续第13个月扩张，服务业活动为近三年最强，表明德国这个欧洲最大经济体正在稳健增长。但法国5月服务业活动重返萎缩，表明经济正陷入停滞。

--英国5月服务业扩张速度快于预期，雇佣活动追平17年高位

调查显示，英国5月服务业扩张速度快于预期，雇佣活动追平17年高位。这可能加剧英国央行有关何时升息的辩论。Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)从4月的58.7小降至58.6。4月读值为2014年迄今最高。

--澳洲第一季GDP增长超预期，不过消费者信心仍脆弱

澳洲第一季经济增长为两年来最快，出口增幅为1999年以来最高。不过澳洲政府紧缩财政，可能已经危及期待已久的复苏。第一季GDP较前季增长1.1%，高于去年第四季的增长0.8%。这个数字甚至比分析师1.0%的乐观预测还要高。消费者调查显示信心大跌，房地产市场泡沫消退且零售商抱怨消费者突然收紧腰带。澳元兑美元在经济成长数据公布后高见0.9299，但随后回吐涨幅。

--美联储可能自订银行风险评估规则，防堵巴塞尔III漏洞

美联储可能推行自己的一套规则来评估银行体质，而弃用现有的国际规则。这将让银行业者心凉半截，为了满足国际标准的要求，他们已经花费了数十亿美元来重整资产负债表。美联储官员担心，“巴塞尔III资本规则”的部分内容有漏洞，可能被银行利用。美联储理事塔鲁洛主张使用美联储另外开发的“压力测试”来评价银行体质。

--法国巴黎银行可能遭美国天价罚款，法国政府出面抗议

美国可能向法国最大银行法国巴黎银行处以100亿美元以上的天价罚款，法国方面对此加大抗议声浪，称此举可能损害欧美自由贸易谈判。法国外交部长法比约斯发出上述警告。两天后法国总统奥朗德将与美国总统奥巴马举行会谈。消息人士指出，罚款可能伴随更严重的处罚，例如可能暂停该行为美元交易进行清算的授权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创两个月收盘新高，因日圆走软支撑人气

日经指数周三在震荡交投中收涨并创下两个月新高，日圆走软支撑了对于出口推动经济的信心，不过涨幅有限。在周四的欧洲央行会议和周五美国公布就业数据之前，投资者大多持观望态度。日经指数收涨0.2%，至15,067.96点，为4月3日以来最高收盘位。东证股价指数涨0.4%，至1,233.95点。

--中国股市：沪综指创逾两周最大单日跌幅，有色、钢铁板块领跌

沪综指创逾两周最大单日跌幅。今日新华社发文指出，此前央行定向降准的政策意图属预调微调而非转向。分析师指出，官媒对货币政策的最新解读令场内人气受到打击，有色、钢铁板块领跌带动大盘下挫。沪综指收报2,024.834点，跌13.471点或0.66%，此前最大跌幅为5月19日的1.05%。

--香港股市：自五个月高点回落收低，受地产股颓势拖累

香港股市自五个月高点回落，受地产股颓势打击，在地产开发商股价近期大涨后，投资人转手抛售。恒生指数收低0.6%至23,151.71点，恒生国企指数跌0.5%。两指数均创下近一个月来最大跌幅。

--汇市：欧元下滑但守在四个月低点上方，市场聚焦欧洲央行决议

欧元下滑，因对于欧洲央行本周将采取一系列举措对抗通缩的预期增强；而澳元在乐观的澳洲经济数据公布后受到短暂提振。欧元回吐部分上日轧空行情中录得的升幅。

0826GMT，欧元兑美元下滑0.13%至1.3609美元，但持于近四个月低点1.3586上方。美元兑日圆涨0.17%报102.65。澳元兑美元涨0.11%报0.9271，此前高见0.9299。

--欧元债市：公债价格走坚，投资者等待欧洲央行推出一系列宽松举措

欧元区国家公债上涨，因投资者准备好迎接欧洲央行(ECB)政策会议，预期央行将推出多项有力的宽松举措。德国10年期债券收益率(殖利率)开低1个基点，报1.35%。西班牙 和意大利10年期公债收益率则持平，分别报2.86%和2.99%。

--国际油市：布兰特原油接近109美元，关注美石油库存数据及欧元区政策

布兰特原油接近每桶109美元，投资者关注美国石油库存数据以及欧元区政策，寄望其政策可能刺激经济增长并提振欧元区能源需求。欧洲央行将于周四召开会议。

0803GMT，布兰特7月原油期货升0.27美元至每桶109.09美元。美国7月原油期货涨0.51美元至每桶103.17美元。

--金属期市：伦铜跌至两周低位，但获中国前景支撑

伦敦期铜价格跌至两周低位，因外界持续担忧中国制造业状况，同时中国一港口调查案件的消息传出后，贸易商担心融资受到影响。最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。

0801GMT，伦敦期铜报每吨6,810.25美元，下跌0.84%。上海期交所主力8月期铜合约下跌1.1%，报每吨48,120元人民币。

--全球金市：金价徘徊四个月低点附近，静待美国经济数据

金价在平盘附近游走，投资者等待美国经济数据出炉，以从中寻找交投线索；与此同时市场对于经济增长的乐观情绪升高，亚洲黄金需求疲软。市场目前关注美国周三将公布的民间就业数据和周五的非农就业报告。0800GMT，现货金近持平于每盎司1,245.80美元。(完)

(整理 张涛；审校 蔡美珍)

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