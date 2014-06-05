（更正）《路透晚报》--6月5日

图为北京一处商业区，一名男子坐在一家饭店门前的长椅上休息。汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的51.4回落至50.7，齐平1月时所创2011年8月来最低水准。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(更正：日本股市报导中的“札幌北洋控股”改正为“Sapporo/Holdings”)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日央行审议委员佐藤健裕提醒欧元区警惕日本式通缩风险

佐藤健裕周四表示，欧元区有可能面临长期通胀回落的局面，进而可能损及长期物价预期。他并警告称，欧元区不能轻视滑入日本式通缩的潜在危险。佐藤健裕警告称，随着通胀维持低迷，欧元区的中短期通胀预期已经开始下滑。

佐藤健裕还指出，日本央行的超宽松货币刺激政策取得了预期效果，目前没有必要调整货币政策。

--G7威胁俄罗斯若不协助稳定乌克兰东部情势，将面临更严厉制裁

七国集团(G7)威胁，倘若俄罗斯不协助恢复乌克兰东部的稳定，则将对俄罗斯施加更严厉的制裁。“我们准备加强针对性的制裁，考虑在必要时额外大举对俄罗斯实施限制性措施，”G7在布鲁塞尔晚间会谈后发布声明称。

--中国5月服务业PMI降至50.7，企业预期创11个月低点--汇丰

受企业乐观情绪大幅减弱影响，汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的51.4回落至50.7，齐平1月时所创2011年8月来最低水准，表明企业活动改善幅度为近三年来最慢。

5月企业预期分项指数为58.1，连续第二个月回落，且为2013年6月来最低。新业务指数亦回落至四个月最低，相对疲弱的市场形势损及新订单的增长。

--德国4月工业订单较前月增加3.1%，远优于市场预期

德国4月工业订单较前月增加3.1%，由3月的急挫反弹，因消费性商品订单劲增，数据暗示未来几个月产出将回升。这项数据优于路透调查平均预估及最高值。

--澳洲4月经季调贸易逆差为1.22亿澳元，预估为顺差3亿澳元

澳洲4月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差1.22亿澳元，路透调查预估为顺差3亿澳元。4月经季节调整后商品/服务出口较前月下降1%，进口较前月上升2%。

--英国5月房价较4月上涨3.9%，打破两个月的下滑态势--Halifax

英国抵押贷款机构Halifax公布，英国5月房价较4月上涨3.9%，打破两个月的下滑态势，使得截至5月的三个月房价较上年同期上涨8.7%。

[市场摘要]

--日本股市：收在近三个月高位，Sapporo Holdings因税负增加而大跌

日本股市收在近三个月高位，因日圆走弱趋势支撑市场人气，不过股市涨幅有限，因经历近期上涨后，投资者选择在美国非农就业等关键数据出炉前稍作休整。

日经指数收高0.1%，报15,079.37点，为3月11日迄今最高收盘位。东证股价指数(TOPIX)收低0.1%至1,232.75点。JPX-日经400指数跌0.1%，报11,237.89点。Sapporo Holdings大跌6.6%，之前该公司称可能需额外支付116亿日圆(1.13亿美元)酒税。

--中国股市：沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势，个股普现反弹

沪综指缩量收涨，结束此前连续四日下跌，今日个股普现反弹，但板块分化格局依旧明显。分析师指出，短期影响市场的因素尚未有明显改变，大盘整体仍将呈箱体震荡走势。

沪综指收报2,040.878点，涨16.044点或0.79%，此前最大涨幅为5月21日的0.84%；上证A股今日成交额563亿元人民币，上日为574亿元。沪深300指数收报2,150.602点，涨1.05%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,153.6点，涨1.53%，成交592,644手。

--香港股市：恒指在清淡交易中下跌，但恒生国企指数上涨

香港股市指标股指下跌，受累于权重股腾讯和汇控的跌势；不过汽车和保险板块提振H股小幅上涨。恒生指数收低0.2%至23,109.66点，但恒生国企指数升0.5%。

--汇市：欧元接近四个月低点，静待欧洲央行会议

欧元徘徊在四个月低点附近，投资者观望欧洲央行(ECB)为应对通缩威胁，放松货币政策的力度究竟会有多大。欧洲央行1145GMT将公布利率决定，总裁德拉吉1230GMT召开记者会。

欧元兑美元日内持稳，报1.3600美元，距离周二在EBS电子盘触及的四个月低位1.35855美元不远。美元兑日圆跌0.2%，约报102.55日圆。

--欧元债市：美国两年期公债较可比德债利差创下七年最阔

美国两年期公债较两年期德债利差周四升至七年来最高，因市场预期欧洲央行今日稍晚将放宽货币政策，支撑了德债的表现。美国和德国两年期公债收益率之差扩大，今日达到稍高于35个基点，为2007年中以来最大。

--国际油市：布兰特原油触及三周低点108美元，因乌克兰情势缓和

布兰特原油期货跌至三周低位108美元，因乌克兰紧张情势降温，主要石油消费国美国的供应充足亦拖累油价。布兰特原油期货连续第五日下跌。0812GMT，布兰特原油期货跌0.26美元，报每桶108.14美元；美国原油期货跌0.36美元至每桶102.28美元。

--金属期市：伦铜微升，全球经济前景予以支撑

伦敦期铜微升，美国经济数据强劲，而且中国方面的言论表明其已避免了经济增长大幅放缓，这支撑铜价。沪铜走势平静，尽管投资者担心对青岛港金属质押融资行为的调查。0803GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.24%，报每吨6,801.00美元。上海期交所主力8月期铜合约小涨0.2%，报每吨48,320元人民币。

--全球金市：金价保持在近四个月低点，静候欧洲央行的利率决定

金价变化不大，接近四个月低位，但若是欧洲央行如外界预期决定降息，美元将会上涨，金价则面临进一步下跌的风险。0803GMT，现货金报每盎司1,243美元，接近本周稍早触及的四个月低位1,240.61美元。需要注意，虽然欧洲央行若放松政策，在理论上将支撑金价，但技术因素和美元走强对金价的影响更大。(完)

(整理 张涛；审校 蔡美珍)

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