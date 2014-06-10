《路透晚报》--6月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--中国5月通胀温和可控，继续定向宽松可期

中国5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，自18个月低点回升；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，连续27个月负增长但降幅持续收窄。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间；但继昨日中国央行再度 定向下调存准后，至少短期来看全面降准可能性已大大降低，但进一步定向宽松依然可期，可以关注再贷款、存贷比调整等方面。

--日本媒体：首相安倍希望在数年内将企业税降至30%以下

日本时事社援引另一家媒体日本读卖新闻的报导称，首相安倍希望从2015财年开始在几年内把企业税税率降到30%以下。本日稍早，经济财政大臣甘利明称日本将在经济计划中提及，政府将从下财年启动企业税改革，但在是否阐明下调税率的幅度和时间的问题上，还存在分歧。

--乌克兰、俄罗斯周二晚或周三早将继续进行天然气问题会谈

俄罗斯、乌克兰和欧盟执委会将在周二晚间或周三早间继续会谈，此前三方进行了长达八个小时的谈判，但未能就天然气价格争端达成协议。由于乌克兰未缴付费用，俄罗斯威胁最早将在周二切断对乌克兰的天然气供应，这有可能影响对欧盟国家的供应。

--英国5月零售销售增幅放缓，受累于食品销售下滑

英国零售业联盟(BRC)周二表示，英国5月零售销售在4月大增后放缓，受累于食品销售下滑。BRC表示，5月销售额较上年同期增加2.0%；4月为增长5.7%，因受到复活节假期落在当月的提振。

另外数据显示，英国4月工业生产较前月增长0.4%，较上年同期增长3.0%，年增率为2011年1月以来最高。

--澳洲5月企业现况指数略降，但信心指数持稳

周二公布的调查显示，在面临严格联邦预算的情况下，澳洲5月企业现况指数略微下降，但企业信心持稳。澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对逾400家企业的调查显示，5月企业信心指数为正7，与长期平均水准一致。

--泰国央行一货币政策委员称政策利率“非常低”，无碍经济活动

泰国央行货币政策委员会(MPC)独立委员Siri Ganjarerndee说，央行指标利率“非常低”，若在政局稳定之前进一步放松货币政策，可能对经济没有太大助益。

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周低点，三菱UFJ因评级上调而上扬

日本股市日经指数周二跌至一周低点，走势震荡，投资者在日圆走软趋势暂停后锁定股市获利；而三菱UFJ金融集团(8306.T)上扬，因券商上调其评级。日经指数跌0.9%至14,994.80点，为6月2日以来最低收盘价。东证股价指数跌0.5%至1,228.73点。JPX日经400指数下滑0.5%至11,190.69点。

--中国股市：沪综指收升1.1%创一个月最大单日涨幅，受央行再次定向降准等利好提振

中国股市沪综指收升1.1%，中国央行再次定向降准及最新经济数据显示通胀温和可控等利好，提振大盘反弹并创一个月最大单日涨幅。沪综指收报2,052.532点，涨22.030点或1.08%，此前最大单日涨幅为5月12日2.07%，上证A股今日成交额653亿元人民币，上日为551亿元。沪深300指数收报2,161.268点，涨1.26%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,157.2点，涨1.42%，成交834,144手。

--香港股市：收涨创逾五个月来高位，中国人行定向降准激励银行股

香港股市周二收在逾五个月高位，中国央行再次定向降准，激励内地股市劲扬，港股亦尾随走强。恒生指数收高0.9%，报23,315.74点，恒生国企指数涨1.1%。两大指数皆收在1月2日以来高点。

--汇市：日圆走强，美国和欧元区公债利差或打压欧元

日圆小幅上涨，反映出欧洲市场开盘后对股市的人气有所减弱，且美元在上日稳健上涨后美元买盘暂缓。美元指数持于80.59，远高于上周五触及的近两周低点80.240，并守住周一多数涨幅。美元兑欧元持稳于1.3598，脱离上周低点1.3677。日圆兑美元和欧元上涨0.25%，分别报102.28日圆和139.08日圆。

--欧元债市：银行间拆款利率降至纪录低位，部分公债涨势缓和

欧元区隔夜银行间拆款利率周二降至纪录低位，某些国家政府公债大幅上扬势头开始缓和。意大利10年期公债收益率由周一的纪录低位上涨4个基点，至2.74%，西班牙10年期公债收益率跌2个基点，至新低2.57%。德国10年期公债收益率持平于1.38%。

--国际油市：布兰特原油持稳，受中美需求前景支撑

布兰特原油期货周二持稳。该期约周一创出近两个月来的单日最大百分比涨幅，因美国和中国这两大石油消费国的需求有望稳健增长。0910GMT，布兰特原油下跌0.10美元，报每桶109.89美元。美国7月原油合约涨0.19美元，报104.60美元。

--金属期市：伦铜下滑，铝和锌从数月高点回落

伦敦期铝和期锌周二从上日触及的数月高点回落，因交易员了结获利；期铜则滑向一个月低位，因担心中国对金属融资活动的调查。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.40%至每吨6,643.50美元。上海期交所主力8月期铜合约下跌0.4%，报每吨47,480元人民币。

--全球金市：铂金连涨第五日，钯金接近三年高位

铂金周二连续第五个交易日上涨，因主要生产国--南非的铂金矿罢工谈判陷入僵局，同时南非矿业部长表示不再介入调停。0843GMT，现货金报每盎司1,253.60美元，股市走强令其投资对冲的吸引力受到打击。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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