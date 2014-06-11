《路透晚报》--6月11日

图为百元面值的人民币现钞。中国5月财政支出和收入增速一升一降。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--欧洲央行执委莫尔许称可能购买“简单透明的”ABS证券来达成物价目标

欧洲央行执委会成员莫尔许周三称，央行可能购买“简单而透明的”资产支持证券(ABS)，以帮助达成维持欧元区物价稳定的目标。莫尔许在名为“欧洲证券化市场的下一步”的演讲中称，欧洲央行希望在欧洲ABS监管方面采取更全面的措施，并希望评级机构提高对ABS的透明度。

--中国5月财政支出增速创近两年新高，稳增长态度明确

中国5月财政支出和收入增速一升一降。近一年来首次公布的单月财政支出数据显示，5月支出同比猛增24.6%，创出据路透测算的近两年最高增速；5月份财政收入增速回落至7.2%，财政部并预计后几个月收入增幅仍有回落压力。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，加快推进利率市场化改革--年报

中国央行在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--日本第二季制造业信心虽恶化，但预期未来将有改善

日本大型制造业对4-6月业务状况看法转为悲观，但预期7-9月的情况将有改善。这显示企业认为在4月1日消费税上调的冲击过后，业务将会迅速恢复。日本财务省和经济社会总合研究所进行的联合调查显示，4-6月大型制造业景气判断指数(BSI)为负13.9，第一季时为正12.5。不过，7-9月大型制造企业信心指数预计升至正16.0，因预期消费支出将迅速回升。

--委内瑞拉石油部长称OPEC会议前各国同意保持当前的产量限额

委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯表示，石油输出国组织(OPEC)各国部长在产量会议前同意保持当前每日3,000万桶的石油产量限额。沙特石油部长称认为油价没有上行风险。他预计OPEC产量限额保持不变。当前沙特产量为每日970万桶。

--阿里巴巴收购UCWEB剩余股权，称创中国互联网最大规模合并

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团正不断扩展其业务版图。该公司周三宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。

--SYNAPTICS将以4.75亿美元收购IPHONE显示晶片独家供应商

触屏晶片(芯片)制造商Synaptics称，将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商Renesas SP Drivers，从而可能赢回苹果这个客户。

[市场摘要]

--日本股市：MSCI明晟评估结果支撑日经指数收高，央行会议前外资观望

日本股市周三由一周低点反弹，受日本将继续留在MSCI明晟股票指数内消息的提振，该消息抑制了投资者可能离开日本股市的潜在反应。日经指数上涨0.5%至15,069.48点。东证股价指数涨0.8%至1,239.07点。JPX-日经400指数涨0.8%至11,280.65点。

--中国股市：沪综指微收升至一个半月新高，MSCI指数未纳入A股难阻反弹

中国股市沪综指小幅收升，并创一个半月收盘新高。分析师指出，今日MSCI明晟公司未将中国A股纳入新兴市场指数，对市场预期产生较大影响，但短期包括定向降准等信息面利好集中爆发，仍提振大盘连三日反弹，预计短线仍将回归区间震荡行情。沪综指收报2,054.948点，涨2.416点或0.12%，此前收盘高点为4月24日的2,057.03点；上证A股今日成交额631亿元人民币，上日为653亿元。

--香港股市：小幅收低，因投资者了结近期获利

香港股市下滑，因一些投资者在港股上日收在1月2日以来最高水位后了结近期获利。恒生指数收低0.3%，报23,257.29点，恒生国企指数跌0.1%。

--汇市：欧元/美元接近四个月低点，高收益货币受青睐

欧元兑美元徘徊在四个月低点，兑英镑接近一年半低位。由于欧元区公债收益率相对于其它主要地区的公债差距扩大，欧元承压。欧元兑美元下跌0.1%至1.3535美元，接近上周四欧洲央行降息至纪录低位后触及的四个月低点1.3503。欧元兑英镑也下跌0.1%至0.8075英镑，接近周二触及的18个月低点0.8064。欧元兑澳元触及近七个月低位，现跌0.25%至1.4420澳元。

--欧元债市：欧元区低评级公债收益率在债券标售前上升

欧元区较低评级的公债收益率上扬，债券标售即将展开让投资者了结获利。此前欧洲央行最新的宽松措施让债券收益率跌至纪录低位。西班牙及意大利公债收益率均上扬3基点，分别至2.66%及2.82%。葡萄牙公债收益率则升2基点至3.39%，该国将进行5月金援计划结束后的首次标债。

--国际油市：布兰特原油升向每桶110美元，因美国汽油库存料将降低

布兰特原油期货升向每桶110美元，美国汽油库存降低的预期表明美国需求前景健康，而伊拉克紧张局势将进一步恶化供应。0832GMT，布兰特原油上升0.44美元，报每桶109.95美元。美国7月原油合约上涨0.29美元，报104.64美元。

--金属期市：锌价触及15个月高位，因需求前景看好且供应紧俏

伦敦及上海锌价均触及约15个月高位，因需求好转但供应紧俏；此外，中国铜升水更进一步下滑，在中国对金属融资调查行动中，贸易商面临更严格的融资情况。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.15%至每吨6,685美元。上海期交所主力8月期铜合约报每吨47,850元人民币。

--全球金市：钯金守在三年半高点附近；黄金走高

钯金守在逾三年高位附近，走势大幅波动。实货需求以及南非罢工提供支撑。0834GMT，现货钯金报每盎司853.20美元；现货金报每盎司1,262.00美元，脱离上周触及的四个月低点1,240.61美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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