《路透晚报》--6月12日

图为上海一家券商，投资者在查看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日本经济：政府计划几年内将企业税率降至30%以下--消息人士

消息人士周四对路透说，日本政府计划从2015/16财年起，在几年之内将企业税率降至30%以下，此为首相安倍刺激日本经济成长计划的一部分。消息人士说，政府与自民党高层同意在本月将公布的长期经济政策中，明确说明政府的指导原则，即日本从2015/16财年起，将在数年之内分阶段调降企业税至30%以下。

--新西兰央行一如预期加息，并预示将会进一步收紧政策

新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且为连续第三次决定升息。央行表示随着经济强劲增长加剧通胀压力，将需要继续调升利率。央行副总裁Grant Spencer指出，央行认为指标利率的中性水准可能高至5%，因此如果新西兰元明显贬值，新西兰央行可能需要进一步升息。

--日本4月核心机械订单降幅小于预期，显示经济仍处于正轨

日本4月核心机械订单降幅小于预期，上月曾录得创纪录的涨幅，这巩固了近期资本支出稳步回升的迹象。4月核心机械订单较前月下滑9.1%，支持日本央行的观点，即该国经济能经受住消费税上调的冲击。路透调查中分析师的预估中值为下滑11.9%。

--日立就参与联合竞购阿尔斯通能源资产进行磋商

日立制作所表示，公司希望加入日本三菱重工业和德国西门子的合作行列，竞购法国阿尔斯通的能源业务。据日本经济新闻指出，这项联合收购将价值1兆(万亿)日圆。若由三方联手发动收购，将提高银弹实力及灵活性，对抗通用电气提出的170亿美元收购出价。

--澳洲5月就业人口意外下滑，但失业率仍持稳

澳洲5月就业人口首度在五个月内意外下滑，但失业率意外持稳且全职就业人口稳健增加，缓和了外界失望情绪。澳洲统计局公布，5月经季节调整就业人口减少4,800人，逊于路透调查预估的增加1万人。失业率也持稳在5.8%，分析师预估为上升至5.9%。这也是失业率连续第三个月不变。由于数据好坏参杂，提高了澳洲央行暂时维持利率不变的可能性。

--韩国央行连续第13个月维持利率不变，然最快料下季加息

韩国央行连续第13个月维持利率不变，市场预期央行最早将于下季加息，但内需疲弱和韩元走强仍可能影响未来的政策前景。韩国央行货币政策委员会决定维持指标利率在2.50%不变，之前路透访问的30位分析师全部预期央行维持政策利率不变。

--印尼央行维持指标利率在7.50%不变，符合市场预期

周四印尼央行一如广泛预期维持指标利率在7.50%不变，以支撑经济，因出口走软并给经常帐带来压力。央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低位，世行调降全球经济预估打压人气

日本股市日经指数周四跌至一周半低点，因世界银行调降全球经济增长预估，打压了市场人气。日经指数收低0.6%，报14,973.53点，为6月2日以来最低收盘水准。东证股价指数下滑0.1%，收报1,237.75点。

--中国股市：沪综指收市小跌终结三连涨，观望气氛浓厚大盘陷入整固

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，大盘在连涨三天后，反弹动能有所减弱，而市场上缺乏持续热点，且宏观经济前景亦不确定，投资者观望气氛浓厚，今日股指维持窄幅整理走势，成交仍维持在低位水平。沪综指收报2,051.713点，跌3.235点或0.16%，昨日大盘创一个半月收盘新高。

--香港股市：追随隔夜美股跌势与亚洲其他市场一道下滑，蒙牛乳业领跌

香港股市收低，追随亚洲其他股市走势，美国股市上日自纪录高位回落。恒生指数收低0.4%，报23,175.02点，恒生国企指数跌0.7%。蒙牛乳业下挫近3%，引领大盘跌势，此前麦格理证券将该股从“中性”调降至“表现不及大盘”。

--汇市：欧元持稳，新西兰央行加息及偏紧倾向支持新西兰元大涨

新西兰元涨逾1%，之前新西兰央行加息，并浇熄了有关准备放慢政策收紧步伐的广泛预期。欧洲盘初新西兰元上涨1.4%，至0.8670美元，兑欧元则触及一年来最高水平。欧元在欧洲盘初持平，0851GMT时报1.3530美元，仍接近上周触及的四个月低点1.3503美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率上升，因该国计划转换公债以降低负担

西班牙公债收益率上升，因西班牙准备把在危机高潮期间发行的高价债务转换成新的10年期公债，以减轻即将到来的偿债负担。此举应该有助化解西班牙是否有能力对未来几年到期的公债再融资的担忧。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点，报2.67%。

--国际油市：布兰特原油升穿111美元，受伊拉克局势及美国库存数据支撑

布兰特原油期货升至每桶111美元上方，因担心伊拉克暴力活动可能扰乱石油供应，而且美国原油库存降幅超预期，也支撑油价。0834GMT，布兰特原油升1.16美元报每桶111.11美元。美国原油涨0.97美元报105.37美元。

--金属期市：伦铜跌向一个月低位，中国需求信号喜忧参半

伦敦期铜跌向一个月低位，投资者担心主要消费国中国的需求状况。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.24%至每吨6,674美元。周二跌至5月7日以来最低点6,628美元。上海期交所8月期铜收低0.5%，至47,460元人民币。

--全球金市：钯金在逾13年高位附近持坚，供应疑虑触发买盘

钯金在逾13年高位附近持坚，因南非矿工长达五个月的罢工引发供应疑虑，触动工业用户和投资者买盘。0846GMT，现货钯金价格持稳报每盎司859.9美元。现货金上涨1.07美元至每盎司1,261.31美元，美国COMEX期金8月合约近持平在每盎司1,261.80美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王洋)

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