《路透晚报》--6月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要 -

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，对海外经济体形势略趋乐观

日本央行维持货币政策不变，而且对海外经济体成长的看法略趋乐观，暗示对日本经济可以在不增加额外刺激的情况下于明年实现通胀率目标抱有希望。日本央行一致投票通过维持每年增加60-70万亿日圆基础货币的承诺不变，符合外界预期。央行亦维持对日本经济的评估不变，称经济持续温和复苏的趋势，但出口“基本持平”

--日本首相安倍晋三称将在几年内削减企业税率至30%以下

日本首相安倍晋三周五表示，自下一财年起，政府将在几年内分阶段把企业税率降至30%以下，以便增强该国行业竞争力。安倍接受采访时称，“我们会妥善获得替代收入来源”，来弥补企业税收下滑的影响。“日本的企业税率调整会促进(经济)成长”，他还补充称，希望企业负担降低可以带动就业岗位的增加，以及令普通民众生活改善。

--中国5月工业、投资和消费平稳增长

中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%，1-5月固定资产投资同比增长17.2%。1-5月房地产开发投资同比增14.7%，新开工面积降18.6%。数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过 房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。

--IEA月报：今年下半年OPEC石油日产出需大幅增加100万桶，以平衡供需

国际能源署(IEA)表示，随着市场出现季节性需求激增，石油输出国组织(OPEC)今年下半年平均日产量需增加100万桶原油，才能使全球市场供需平衡。IEA在月报中表示，调高今年下半年OPEC原油日需求预估，从上月的预估水平提高12万桶，至3,090万桶。IEA对2014年全球石油需求增幅的预估，大致与上月预估的130万桶/日持平。

--伊拉克逊尼派激进组织再攻占两座城镇，步步进逼巴格达

伊斯兰逊尼派激进组织隔夜在伊拉克攻占更多地盘，进入东部Diyala省两处城镇。美国总统奥巴马考虑军事打击，阻止他们向首都巴格达进军。消息人士说，在安全部队弃守之后，Saadiyah镇和Jalawla镇就落入反叛份子手中，其他几个位于Himreen山区周边的村落也沦陷。

--泰国陆军总司令巴育称将在8月之前成立临时政府

泰国陆军总司令巴育周五表示，将在8月之前成立起临时政府。巴育在高级军官的会议上称，“会在8月前组建起政府，最迟在9月。”5月22日泰国军队发动政变接管政府，并无流血事件发生。巴育在讲话中再次表示，至少还需一年才会举行新的大选。

--崔炅焕在韩国内阁重组中获任企划财政部长

韩国总统朴槿惠周五在内阁重组中更换企划财政部长，由一位连任三届议员、关系密切的亲信崔炅焕接任。现年59岁的崔炅焕此前曾担任产业通商资源部长官和执政党国会代表，在国内政治和行政系统具有丰富的经验。崔炅焕还将担任副总理。在朴槿惠聚焦刺激内需和创造就业，以创新提振经济的计划中，他料将充当先锋。

[市场摘要]

--日本股市：企业税调降憧憬激励大盘收高，伊拉克因素带动石油股劲扬

日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。日经指数收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。东证股价指数涨0.5%，至1,243.97点，JPX日经400指数涨0.5%，至11,323.47点。

--中国股市：沪综指收升至近两个月新高，经济显企稳迹象提振大盘

中国股市沪综指收升至近两个月新高。分析师指出，近日公布的中国经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。沪综指收报2,070.715点，涨19.002点或0.93%，此前收盘高点为4月22日的2,072.83点；该指数全周上涨2.01%，亦创下4月中以来最大单周涨幅。上证A股今日成交额825亿元人民币，较上日的692亿元增近两成。

--香港股市：H股实现周线五连涨，受银行板块提振

香港股市恒生国企指数本周实现连续第五周上涨，为2012年初以来最长的连涨周数，受助于银行板块。恒生指数收升0.6%至23,319.17点，周线涨幅为1.6%。恒生国企指数涨0.8%，本周累计上扬1.7%。

--汇市：美元/日圆小升，英国央行总裁提早加息言论推高英镑

美元兑日圆升约0.3%，市场关注日本央行周五发布的最新政策言论；英镑大涨，因英国央行意外暗示可能今年加息。英镑兑欧元升至19个月高位，兑美元逼近关键的阻力位约1.70，上涨约1%。美元兑日圆上涨约0.3%至101.97日圆，周四曾跌至101.60日圆。美元/日圆在日本央行政策决议公布前升至日高101.83日圆，但在决议公布后反应不大。

--欧元债市：德国公债盘初走疲，英国升息前景令其承压

德国公债收益率小幅上涨，追随英国公债走势，此前英国央行总裁卡尼说，升息时间可能早于金融市场所预期。德国公债期货开盘时下跌多达43跳动点，现货市场开盘之后期货略有回升。10年期德债收益率上涨1个基点至1.4%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债均上涨1个基点，分别报2.69%、2.81%和3.37%。

--国际油市：布兰特原油逼近114美元，受伊拉克供应中断担忧推动

布兰特原油期货接近每桶114美元的九个月高点，供应中断担忧成为主要影响因素。此前，逊尼派穆斯林武装分子逼近伊拉克首都巴格达，美国威胁要采取军事行动。0856GMT，布兰特原油上升0.63美元，报每桶113.65美元。美国7月原油合约上涨0.61美元，报107.14美元。

--全球金市：钯金和铂金略作反弹，南非工会与矿商即将达成工资协议

钯金和铂金小涨，上日曾大幅下跌，因市场预期南非有史以来最久的罢工可能很快结束。0830GMT，现货钯金报每盎司822.47美元。周四钯金曾下跌约4%至三周低点814.70美元，而在这之前的一天则升至13年半高位。现货金报每盎司1,273.70美元，伊拉克国内的战事或提振其避险魅力。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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