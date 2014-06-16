《路透晚报》--6月16日

图为北京的写字楼和住宅。中国总理李克强表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--俄乌天然气谈判破裂，乌克兰即日起须预付才能获得供应

乌克兰与俄罗斯解决天然气定价纠纷的谈判未达成一致，天然气生产商Gazprom表示，乌克兰未能在最后期限0600GMT前支付天然气欠款，现在起乌方必须预先付款才能获得供应。这预示俄方可能对乌克兰断气。

知情人士称0600GMT的期限刚过，Gazprom即减少供气。俄罗斯股市周一早盘大跌。0630GMT，美元计价RTS指数跌2.5%，Gazprom股价跌2.0%。

--中国总理称有信心实现今年7.5%的增长目标

中国总理李克强表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。在访问伦敦前夜，李克强在为英国泰晤士报撰写的文章中称，中国经济增速放缓是正常的，并不构成问题。

中国央行定向宽松力度大增，多家全国性股份制银行均被降准。今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。

--美敦力将以429亿美元收购柯惠医疗，管理总部从美国迁至爱尔兰

美国医疗设备制造商美敦力(Medtronic)表示，已同意以429亿美元现金加股票收购柯惠医疗(Covidien)，并将公司管理总部迁至爱尔兰，利用海外国家较低的企业税率。该交易将使美敦力得以降低自己的全球税务负担。

--阿尔斯通资产竞购战进入关键周，西门子将出价挑战通用电气

对阿尔斯通电力业务的竞购角逐已进入关键的一周，法国继续要求竞购者保证会买入阿尔斯通的电力设备资产，与此同时，西门子和三菱重工业考虑联合出价，以挑战通用电气的正式报价。西门子将在周一前提出报价，先于通用以124亿欧元(168.8亿美元)收购阿尔斯通所有能源事业所设定的6月23日截止日期。

[市场摘要]

--日本股市：受伊拉克局势影响下跌1.1%至两周低点，芯片类股上扬

日股周一跌至两周低点，因伊拉克局势引发对其石油出口的担忧，油价延续涨势，但英特尔亮丽前景带动芯片类股表现优于大盘。日经指数跌1.1%至14,933.29点，为5月30日以来最低收位。东证股价指数跌0.8%报1,234.68点。JPX日经400指数亦挫跌0.8%，至11,238.01点。

--中国股市：沪综指续创两个月收盘新高，定向降准惠及股份行激励银行股

沪综指续创两个月收盘新高。分析师指出，近期市场在经济数据偏好、微刺激举措逐步加大的背景下走势较强，而有关定向降准惠及股份制银行的消息，进一步提振市场信心，带动银行等权重板块走强。沪综指收报2,085.983点，涨15.268点或0.74%，此前收盘高点为4月18日的2,097.75点；上证A股今日成交额799亿元人民币，上交易日为825亿元。沪深300指数收报2,191.855点，涨0.72%。

--香港股市：几近收平，投资人关注美联储本周会议

香港股市微幅收低，投资者仍保持警惕，并等待周三结束的美联储周三会议给出指引。市场留意一切关乎美联储将在何时开始升息的信号。恒生指数收低0.1%，报23,300.7点。恒生国企指数小涨0.1%。

--汇市：避险买盘推升日圆和瑞郎，英镑兑美元触及五年高位

日圆和瑞郎上扬，日圆兑欧元在四个月高位附近交投，因伊拉克冲突升级，投资者寻求避险。与此同时，英镑兑美元升穿1.70美元的期权障碍并触及五年高点，因投资者预期英国央行将在年底前收紧货币政策。美元兑日圆下跌0.2%至101.80日圆，跌向本月迄今所见的102.80-101.60狭窄区间底部。欧元兑日圆下跌0.2%，报137.73日圆，距离上周触及的四个月低位137.705日圆不远。

--欧元债市：高评级公债受伊拉克局势推动上扬，但美联储会议前涨幅有限

欧元区高评级债券上扬，因伊拉克紧张局势升级引发的忧虑支撑了避险政府公债，但在本周美联储会议前涨幅有限。德国公债期货盘中一度上涨29个跳动点，至145.74，10年期德债收益率下跌两个基点至1.36%。其他高评级欧元区公债收益率降幅与之相近。

--国际油市：布兰特原油接近113美元

布兰特原油上涨，伊拉克逊尼派反叛份子急速推进，伊拉克石油出口可能有中断之虞。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。0834GMT，布兰特原油8月合约上升0.36美元至每桶112.82美元。7月合约于上周五到期，结算价涨0.39美元，至9月9日以来最高位113.41美元。美国原油期货攀升0.20美元至每桶107.11美元。周五结算价每桶106.91美元，创9月18日以来最高。

--全球金市：金价因伊拉克局势触及三周高点，铂族金属上涨

金价触及近三周高位，因伊拉克动荡提振黄金的避险魅力。同时在旨在结束南非矿场罢工活动的薪资谈判结果出来之前，铂族金属上扬。0836GMT，现货金涨至每盎司1,280美元左右，今日稍早触及1,283.70美元，为5月底以来最高。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张涛)

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