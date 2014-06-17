《路透晚报》--6月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA中期油市报告称伊拉克供应风险加大，全球石油需求升温

国际能源署(IEA)公布中期油市报告，称伊拉克不能达成石油增长目标的风险看似在与日俱增。在全球经济走强引发需求增长之际，凸显这个OPEC成员国的供应面临越来越大的威胁。IEA称受高价格等因素冲击，预计全球石油需求增长在2010年代末或开始放缓。

--独家：法国巴黎银行向美国交出交易资料，涉及中石化和中石油

法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款的压力之下，向美方调查人员交出了记载其与油市主要公司多年交易情况的资料。10多位该行以前的内部人士和资深交易高管表示，最近几个月法国巴黎银行向美方交出大量与苏丹和伊朗石油交易有关的卷宗，涉及贸易公司和大型石油企业参与的细节。消息人士称，该行向中国的中石化和中国石油天然气集团公司(CNPC)等中资公司提供绝大多数贸易融资，而这些公司是制裁期间苏丹原油的主要进口者。

--澳洲央行会议记录：将在一段时间内维持低利率政策，因前景不确定

澳洲央行公布6月会议记录显示，将在一段时间内将利率维持在低位；目前存在低利率政策能否足以抵消矿业投资减少和财政收紧影响的疑虑。澳洲央行会议记录基调温和，决策者预计未来一整年经济成长欠佳。

--英国5月通胀率降至四年半低点，因食品价格回落

英国国家统计局公布数据显示，英国5月通胀率下降幅度超过预期，并降至四年半低点，因食品价格下跌，且今年复活节时间较晚对交通成本的影响消退。

数据显示，5月消费者物价增幅降至1.5%，低于4月的1.8%，且触及2009年10月以来最低水准。

数据公布后，英镑兑美元及欧元，英国股市则上扬。

--债务上诉遭美国最高法院拒绝，阿根廷恐再陷违约泥潭

美国联邦最高法院拒绝接受阿根廷的上诉，这一意外举动可能将阿根廷拖入新的违约泥潭。阿根廷上诉是为了对抗对冲基金，后者拒绝参与该国的债务重组。消息引发阿根廷股市和债市大跌。阿根廷总统费尔南德斯郑重表示，一定会找到一个偿还阿根廷重组债务的办法，她仍然对谈判持开放态度，并坚称她将继续向接受就违约债务展开重新谈判的逾90%的债权人偿债。

--通用汽车安全危机升级，点火开关问题导致再召回300万辆汽车

美国通用汽车宣布因点火开关问题再召回300万辆汽车，本次危机中因为同样问题而召回的汽车数量几乎翻了一倍。通用汽车宣布在全球召回336万辆中型和大型轿车，这些汽车的点火装置会脱离“行驶”位置，可能影响到助力转向、动力制动和气囊。

--西门子和三菱重工联手竞购阿尔斯通，与通用电气一较高下

德国工程集团西门子和日本三菱重工(MHI)向法国的阿尔斯通提交了一份包括70亿欧元(95亿美元)现金的联合收购提议，与通用电气(奇异，GE)一决高下。根据此项收购提议，西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，而三菱重工将通过另外成立合资企业，收购阿尔斯通的电力资产，其中包括水力发电设备和电网。三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金，从后者股东Bouygues取得最高达10%的股权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数录得温和涨幅，但交易量降至两个月低位

日股周二挽回部分上日跌幅，但交易量降到两个月来最低水平，因许多机构买家出于对中东和乌克兰地缘政治风险的忧虑而收手。日经指数小涨0.3%至14,975.97点，上日跌1.1%。东证股价指数涨0.3%报1,238.20点，仅有16.8亿股交易量。JPX日经400指数亦涨0.3%，至11,275.02点。

--中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎

中国股市沪综指收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。 沪综指收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。沪深300指数收报2,169.674点，跌1.01%。

--香港股市：收低，金融股和博彩股疲弱拖累大盘

港股收低，金融股表现逊色，且澳门博彩股疲弱，拖累大盘。恒生指数跌0.4%报23,203.59点，恒生国企指数跌0.5%。澳门周一晚间宣布，自7月1日起，持内地护照过境澳门的旅客，入境逗留期将由7天缩短至5天。

--汇市：澳洲央行会议记录压低澳元，英镑在通胀数据出炉后下跌

澳元兑美元下跌超过0.5%，此前澳洲央行的会议记录展现央行对混乱的经济复苏疑虑增加。英国消费者物价指数(CPI)弱于预期。英镑兑美元跌至盘中低点1.6940，欧元兑英镑升至盘中高点0.8008英镑。许多分析师预计英国央行本月会议的记录将显示，至少一位委员赞成立即升息。

--欧元债市：德国两年期公债收益率持于一年低位，ECB向银行体系注资

德国两年期公债收益率持于一年低位，因市场准备迎接欧洲央行(ECB)提供的流动性，预计这些流动性会给短期利率带来下行压力。周二ECB会实际上向银行间市场释放出1,080亿欧元--首次没有进行一周存款招标来对冲购债的效应。德国两年期公债收益率稍稍走升，报0.033%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月以来最低。

--国际油市：布兰特原油守在113美元附近，受伊拉克供应隐忧支撑

布兰特原油守在每桶113美元附近，因市场对石油供应的担忧情绪持续；美国考虑对伊拉克进行空袭，该产油国安全局势正日趋恶化。0826GMT，布兰特原油8月合约下跌0.73美元至每桶112.21美元。该合约周一结算上涨0.48美元，此前曾创下113.28的盘中高位。美国原油7月合约下跌0.81美元，报每桶106.09美元，上日收低0.01美元。7月合约在6月20日到期。

--金属期市：伦铜持坚，受到中国或许出台刺激措施的憧憬支撑

伦敦期铜持稳，此前中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标，出台进一步刺激措施的憧憬提振沪铜升至逾一周高位。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,695美元，基本持平。铜价目前正从上周触及的六周低点6,614.75美元缓慢反弹。上海期交所主力8月期铜上涨0.5%，报每吨48,190元人民币，稍早曾触及6月6日以来的最高点48,280元。

--全球金市：金价下滑，因SPDR减持黄金打击人气且市场等待美联储会议

金价进一步从三周高位回落，因投资者从全球最大黄金上市交易基金(ETF)撤资的速度创两个月最快，且市场紧张等待本周美联储会议。0827GMT，现货金跌至每盎司1,265美元附近。周一曾触及三周高位1,284.85美元，但受获利了结影响收低0.4%。(完)

(整理 艾茂林; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。