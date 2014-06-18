《路透晚报》--6月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月出口令人失望，阴云笼罩经济前景

日本5月出口年率遭遇15个月来首次下滑，因为尽管发达经济体复苏，但外部需求仍然疲弱，这暗示该国的复苏之路仍不顺利。财务省数据显示，日本当月对亚洲和美国的出口双双下滑。在消费税上调打击了消费之际，该数据料加剧对日本经济增长前景的担忧。日本5月出口同比下滑2.7%，分析师预测下滑1.2%，4月则为增长5.1%。5月经季节调整的出口较前月下降1.2%。

--中国5月70个大中城市房价环比两年首跌，同比涨幅逾一年来最小

中国官方数据显示，主要城市5月房价环比录得过去两年来首次下跌，同比涨幅进一步收窄并创逾一年来最低位。楼市库存压力加上购房人观望，是房价环比由涨转跌的主要原因。路透根据中国国家统计局公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升5.6%，连涨17个月，但为去年4月来最小涨幅，环比则下跌0.2%，上次下跌是2012年的5月。

--韩国计划在年内启动人民币/韩元直接交易，周四银行间市场启动人民币/英镑直接交易

韩国一高级政府官员表示，韩国希望在今年推出人民币兑韩元直接交易。这可能会提振韩国与中国间的贸易，并有助于韩国为人民币成为全球货币做好准备。“我们希望(人民币/韩元直接交易)将促进贸易与投资增长，”韩国企划财政部国际金融局主管Choi Hee-nam在电话中表示，“我们正在进行准备工作，目标是今年内开始直接交易。”韩国央行的一位高级官员称，所有的基础研究已经完成，当局目前正在检验实际问题。

中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

--英国央行：市场对今年加息预期较低令央行感到意外

英国央行周三公布的6月4-5日政策会议记录显示，本月稍早令央行委员们感到意外的是，市场并未对今年加息有较高的押注。

议记录显示，卡尼的观点在货币政策委员会九位委员中得到更广泛的认同。委员们担心，市场低估了今年下半年经济成长强于预期将吸收掉闲置产能的可能性。

--日本央行会议记录：委员认为央行继续稳步推行QQE是适宜的

日本央行公布5月会议记录显示，委员们的看法是央行继续稳步推行质化和量化宽松(QQE)是适宜的，因为宽松政策一直在发挥预期的效果。委员们均认为在名义利率稳定的情况下，实质利率正随着通胀预期的上升而下滑。委员们一致认为尽管乌克兰危机等地缘政治风险引发一些紧张情绪，但全球市场整体平静。

--泰国央行政策委员会一致投票支持维持利率在2.0%不变

泰国央行宣布，政策委员会以7:0的票数维持指标利率在2.0%不变，一如预期。该央行并表示，当前利率水平仍然支持经济增长，当前泰铢汇价对于商业和经济复苏来说仍然适宜；下半年通胀率料上升，但尚不足虑。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创一周半收盘高点，日圆疲软且金融股上扬

日本股市日经指数周三升至一周半高点，因美国通胀数据强劲打压日圆走软，且金融股跟随美国同业的涨势而上扬。市场静候美联储政策会议的结果。日经指数涨0.9%至15,115.80点，为6月9日来的收盘高点。东证股价指数也涨0.9%报1,249.15点。JPX日经400指数上涨0.8%，至11,365.37点。

--中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

中国股市沪综指收跌并连续第二日下挫。今日IPO重启后的首批新股开始申购，因发行市盈率普遍低于行业均值，市场申购踊跃。分析师指出，目前市场打新、炒新热情较高，有望形成新的热点和赚钱效应，对二级市场资金分流压力较大，料短期大盘仍将维持区间震荡。

沪综指收报2,055.519点，跌11.179点或0.54%，上证A股今日成交额704亿元人民币，上个交易日为708亿元。沪深300指数收报2,160.239点，跌0.43%。

--香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股

香港股市走势震荡，近收平盘，成交量仍不高，因全球市场在静候美联储政策会议结果。恒生指数收盘小跌0.1%至23,181.72点，恒生国企指数跌0.2%。早上出炉的中国楼市数据疲软，打击香港上市的地产股。

--全球汇市：美元受美国通胀数据支撑，英镑在英国央行会议记录公布后先涨后跌

美元守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年来最大升幅，使得市场猜测美联储距离加息可能更近了。美元指数最新报80.613，周二攀升0.2%。

英镑周三在英国央行会议记录公布后短暂升高，但随后回落至平盘下方。会议记录关于今年是否升息给出模糊信息。

--国际油市：布兰特原油守在113美元上方，因伊拉克战乱引发供应担忧

布兰特原油守在每桶113美元上方；伊拉克激烈冲突迫使该国最大炼油厂关停以及外国油企员工撤离，引发了对该国石油出口的担忧。0843GMT，布兰特原油上涨0.15美元至每桶113.60美元，上日结算价上升0.51美元。美国原油期货上涨0.38美元至每桶106.74美元，上日收低0.54美元。美国7月原油合约将于周五到期。

--金属期市：伦铜接近两周高位，寄望中国政策支撑

伦敦期铜在两周高点附近交投，因中国当局承诺扶助经济增长，且铜市即时供应缺乏。咨询公司CRU分析师Chunlan Li表示，市场无视中国楼市疲软数据，转而关注中国流动性情况趋于宽松。0845GMT，伦敦金属交易所三个月期铜升0.21%至每吨6,718.75美元，上日收盘变动不大。伦敦期铜稍早曾触及每吨6,733美元，为6月6日以来最高水准。上海期货交易所主力8月期铜收平，报每吨48,130元人民币。

--全球金市：金价在美联储公布决议前下滑，因美元走强及ETF资金外流

黄金价格周三小跌，因美元走强且黄金基金资金外流打击需求，且许多投资者在场外观望，静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议决议，据此来决定是否进行大举押注。0846GMT，现货金跌至每盎司1,267美元左右，上日金价基本收平。(完)

(整理 艾茂林; 审校 田建华)

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