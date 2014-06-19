《路透晚报》--6月19日

6月18日，中国国务院总理李克强在中英金融论坛上发表讲话。 REUTERS/Sang Tan

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--路透短观调查：日本6月制造业景气判断指数持稳于正19，未来料有改善

路透调查显示，日本6月制造业信心较上月持稳，同时服务业信心上升，进一步表明虽然数周前消费税上调带来痛楚，但经济具有韧性。路透短观调查显示，制造业信心预计将在9月改善；服务业信心料将恶化，不过仍将处于较高水平。调查显示，日本央行将于7月1日公布的短观调查可能显示，4月上调消费税的影响有限。

--李克强称中国经济不会硬着陆，将长期保持中高速增长

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。李克强说，他预计中国经济至少将增长7.5%，这与国际货币基金组织(IMF)等机构的看法相左。IMF认为中国经济的高速增长最终可能难以为继。稍晚在伦敦金融城关于外汇市场合作的一次活动上，中国人民银行行长周小川表示，他相信平稳的增长和金融稳定将保证市场对人民币的信心。

--乌克兰总统提名新外长和央行总裁，计划单方面停火

乌克兰总统波罗申科采取了亲西方且有利于企业的行动，并向东部叛军提出和平建议，包括政府军单方面停火。波罗申科提名Pavlo Klimkin担任外交部长，Klimkin是位亲欧外交官，现任驻德国大使。波罗申科还要求议会批准在业界德高望重的银行家Valeria Hontareva担任央行总裁。这两项提名均证实，波罗申科决意让乌克兰走向欧盟，并吸引外国投资。

--瑞士央行维持瑞郎兑欧元1.20的汇价上限，保持近零利率不变

瑞士央行维持瑞郎兑欧元在1.20瑞郎的汇价上限，称金融和外汇市场波动有加大风险。一如分析师预估，瑞士央行维持瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0-0.25%。

--美国当局的点火开关调查扩大至克莱斯勒，更多车企或卷入

美国安全监管机构正在调查约120万辆克莱斯勒汽车，寻找可能存在的点火开关问题，将调查范围从通用汽车扩大至又一家底特律车企。对克莱斯勒的新调查说明，可能导致气囊无法打开的点火开关问题或许比此前的想象更为普遍，也可能将卷入通用汽车和克莱斯勒之外的车企。

--专访：印尼煤矿业因煤价大跌陷入“恐慌”，部分小企业可能关门

印尼煤矿协会称，由于动力煤价格大跌，部分规模较小、利润较低的印尼煤生产商将被迫在年底前关门；这将导致该国煤产能下降。“行业进入了恐慌模式，”印尼煤矿协会主席Bob Kamandanu在被问及行业情况时表示。“在年底前，如果没有好消息出现，而且煤价还在72-73美元间...部分公司会停业关门，”他周三向路透表示。

[市场摘要]

--日本股市：跳涨1.6%至四个半月收盘高点，美联储乐观表态拉动买盘

日本股市日经指数周四跳涨1.6%至四个半月高点，此前美联储表示对美国经济充满信心，并承诺维持宽松货币政策，这引发了外国投资者的买盘。日经指数升245.36点至15,361.16点，为1月29日以来最高收盘位。东证股价指数上扬1.6%至1,269.04点，交投活跃，换手27.8亿股，创5月30日以来最高。

--中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

中国股市沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。

沪综指收报2,023.735点，跌31.784点或1.55%，连续第三日下跌。沪深300指数收报2,126.907点，跌1.54%。

--香港股市：跟随内地股市下跌，连续四日走低

香港股市连续第四日下跌，跟随内地股市大跌走势，后者因投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流。恒生指数收盘小跌0.1%至23,167.73点，恒生国企指数跌0.9%。中资地产股领跌，延续周三的颓势，因中国大陆5月房价数据令市场失望。

--全球汇市：美元跌至三周低点，新西兰元贸易加权指数升至纪录高位

美元周四跌至三周低位，此前美联储发出谨慎信号，远低于部分市场人士关于美联储将大举暗示升息前景的预期。美元指数下降近0.5%，报80.23，为5月27日以来最低。在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，最新下跌0.1%，报0.8713美元。

--国际油市：布兰特原油持于114美元上方，受伊拉克动荡局势支撑

布兰特原油期货持于每桶114美元上方，接近九个月高位，受到伊拉克动乱可能造成供应中断的疑虑支撑。布兰特原油有望连续第三日上涨，上周涨逾4%。0836GMT，布兰特原油上涨0.02美元至每桶114.29美元，上日上涨0.81美元，结算价报每桶114.26美元，为9月6日来最高结算水平。美国原油7月合约升0.24美元至每桶106.21美元。该合约将于周五到期，上日结算价下滑0.39美元。

--金属期市：伦铜持稳，但需求忧虑犹存

伦铜持稳，目前存在对于全球经济增长动力及其对金属需求影响的担忧。镍价进一步下跌，因LME库存大幅增加。交易商称，青岛港口金属融资骗贷案后，对中国一些小型公司能否获得信贷的忧虑，亦让铜成为空头的目标。0839GMT，伦敦金属交易所三个月期铜小涨至每吨6,728.75美元，上日收盘变动不大。上海期交所主力8月期铜下滑0.23%至每吨48,050元人民币。

--全球金市：美元走软提振现货金小涨，铂金受南非罢工影响走高

现货金小涨，因美联储公布利率展望后美元走软。铂金族金属上涨，因南非矿业罢工解决过程出现新的障碍。0842GMT，现货金小涨至每盎司1,281美元左右，周三上涨0.5%。现货铂金(白金)和钯金持续上扬，双双交投于一周高位附近。(完)

(整理 艾茂林; 审校 田建华)

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