《路透晚报》--6月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--银行严格审批贷款，中国铁矿石贸易商面临信贷断流

业内和银行消息人士称，随着中国加强对不法大宗商品融资的打击力度，银行对贷款审批和信用证签发也更加严格，使中国的铁矿石贸易商面临信贷断流的问题。中国建设银行的一位官员说，“我们现在已经停发(大宗商品融资的)新贷款，并在努力收回现有贷款。我们还加强了内部监管。”暂时尚不清楚，其他中资国有银行是否也已收紧或暂停开立信用证。

--路透调查：多数日本企业希望将企业税下调后的收益用于国内资本支出

路透调查显示，逾一半的日本企业考虑把企业税下调后的意外收益用于本土运营，凸显人们对日本经济前景越加乐观。路透6月初进行的企业调查显示，企业高管把投资于国内的厂房和设备作为使用税收收益的首选，在对这一问题作出回答的245家企业中，有131家作出了这一选择。

欲浏览调查结果相关图表，请点选reut.rs/1pKl24s

--独家：Sprint联手八家银行为收购T-Mobile US提供融资

知情人士称，美国第三大移动通讯运营商Sprint已联手八家银行为拟定中的收购T-Mobile US提供融资，朝实现两家公司的合并迈进一步。上述人士本周表示，债务计划超过400亿美元，其中包括日本软银提供给Sprint的约200亿美元过桥贷款，以及约200亿美元为T-Mobile现有债务进行再融资。

--中国审计署公布重点国企财务审计结果

中国国家审计署周五公布对中石油等11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告，普遍存在会计核算和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题还比较突出。审计署有关部门负责人就审计结果答记者问称，审计中值得关注的问题还包括：有的企业执行国家产业结构调整政策不到位；有的企业部分投资项目存在论证不充分、程序不合规的问题；有的企业内部管理存在薄弱环节等。

--通用电气 调整阿尔斯通业务收购出价，西门子和三菱重工也提高价码

通用电气(奇异,GE)修改了对阿尔斯通能源业务的收购出价，以消除法国政府的政治疑虑。通用电气提出可以组建合资公司，并向法国政府作出保证。西门子和三菱重工也不甘落后，周五提高了对阿尔斯通能源业务的报价，以与通用电气修改后的报价展开竞争。阿尔斯通表示，董事会最晚不迟于6月23日举行会议，对双方修改后的报价进行评估。

--日本政府上调对民间消费的看法，维持乐观的经济评估

日本政府周五上调其对民间消费的看法，称见到回温的部分迹象，显示了对国内需求的信心，尽管日本在4月上调了消费税。

这是日本五个月来首次上修对个人消费的看法。个人消费在日本整体经济中占约60%的比重。日本在4月1日将消费税由5%上调至8%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在四个半月高位附近收平盘，成交放大

日股日经指数周五收盘持平，投资者在上日升至四个半月高位后了结获利。但市场人气仍乐观，成交量达到三个月最高。日经指数跌0.1%报15,349.42点，但本周升1.7%，为连续第五周周线上涨。东证股价指数亦持平，报1,268.92点，但成交量放大至29.5亿股，比过去60个交易日成交均值激增47%。

--中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

中国股市沪综指缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。

沪综指收报2,026.674点，跌2.939点或0.15%，本周累积跌2.1%，创两个月最大单周跌幅；上证A股今日成交额531.7亿元人民币，上个交易日为745亿元。沪深300指数收报2,136.729点，升0.46%。

--香港股市：博彩股反弹带来小涨结束四连跌，但周线仍下挫

港股结束连续四天的跌势，但本周仍下跌；备受打压的澳门博彩类股反弹。恒生指数小升0.1%，报23,194.06点，本周跌0.5%。恒生国企指数上涨0.4%，但周线下滑1.2%，结束五周连涨走势。

--全球汇市：美元指数料创出4月来最大周线跌幅，备受FED政策前景打压

美元依然承压，兑一篮子货币料创下逾两个月来最大一周跌幅。美联储意外温和政策前景打压美元。相比之下，英国央行的强硬立场让两年期英国公债较可比美国公债收益率差扩大，帮助英镑兑美元接近五年半高点。美元指数下跌至80.289，距离一个月低点80.147不远。本周下跌0.3%，为两个月来最大降幅。英镑兑美元接近隔夜触及的五年半高位1.7064美元。

--国际油市：布兰特原油持于115美元附近，周线有望连续第二周上涨

布兰特原油期货持于每桶115美元附近，接近九个月高位，周线有望连续第二周上扬，因伊拉克石油供应中断风险提高。0825GMT，布兰特原油下滑0.26美元报每桶114.80美元，上日升0.8美元至115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。该合约本周涨1.4%，上周扬升4.4%。美国原油期货涨0.02美元报106.45美元。该合约上日结算价升0.46美元，但本周或录得四周来第三周周线下滑。该合约周五到期。

--金属期市：伦铜创12月以来最长连涨走势，期锌触及16个月高位

伦敦期铜连续第六日上涨，创下今年以来最长连涨行情。主要金属消费国中国的实货供应紧张，支撑铜价。0827GMT，伦敦期铜报每吨6,780美元，上涨约0.8%。此前曾触及每吨6,794美元，为6月5日以来最高点。上海期交所主力8月期铜合约上涨1.4%，收报每吨48,760元人民币。伦敦期锌一度触及每吨2,175美元的盘内高点，也为2013年2月18日以来最高点。合约目前报约每吨2,166.50美元，上涨0.63%，本周迄今涨幅为近4%。

--全球金市：金价下滑但仍接近4月高位，有望录得三个月来最佳单周表现

价周五下滑，因上日录得九个月来最大单日涨幅后出现获利了结，但金价仍接近4月高位，且有望录得三个月来最佳单周表现，因地缘政治紧张情势和美元走软。0829GMT, 现货金跌至每盎司1,307美元附近。本周金价上涨约3%。(完)

(整理 艾茂林; 审校 田建华)

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