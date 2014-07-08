《路透晚报》--7月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国5月进出口降幅均超过预期；法国贸易逆差扩大

德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国5月进出口降幅均超过预期，延续了之前公布的一系列数据的疲弱表现。这暗示德国经济增长放缓。德国5月经季节调整后的出口较前月下滑1.1%；进口下滑3.4%，为2012年11月以来最大月度降幅。路透调查访问的分析师预计出口下降0.3%，进口增长0.5%。德国5月经季节调整贸易顺差为188亿欧元，路透调查预估为顺差164亿。

数据显示，法国5月经季节调整的贸易逆差为49亿欧元，4月为逆差41亿欧元。法国财政部公布，法国年内截至5月底的预算赤字为643亿欧元，上年同期为赤字726亿。

法国央行称，预计法国第二季国内生产总值(GDP)仅仅较上季增长0.2%。第一季法国经济增长停滞。法国央行本次GDP成长预估持平于前次预估。

--美国监管机构与德国商业银行及德银开始和解谈判

据一位直接了解美国监管机构调查的消息人士透露，美国联邦及州司法机构已经与德国商业银行和德意志银行开始和解谈判，因为它们涉嫌与被美国列入黑名单的国家进行交易。消息人士告诉路透，和解谈判刚刚开始，何时能达成协议还不清楚。

--英国商会调查：经济稳步成长，但出口和投资下滑

英国商会(BCC)公布一项调查显示，英国经济第二季保持稳步成长步伐，但出口和企业投资疲弱，这为经济均衡复苏前景蒙上些许阴影。虽然BCC依然预期英国经济第二季将增长0.8%，符合路透调查的分析师预估，增幅也与第一季持平，但该机构补充指出，经济扩张步伐缩小的风险有所上升。

英国5月制造业产出意外疲弱，引发对于英国经济复苏速度的疑虑。英国国家统计局公布，5月工业生产较前月下滑0.7%，为2013年8月以来最大按月降幅，且远逊于预估的增长0.2%。5月制造业产出较前月下降1.3%，为2013年1月以来最大降幅，且远逊于预估的增长0.4%。

--ECB管委称，低通胀导致金融环境趋紧

欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚表示，目前欧元区的低通胀使得金融条件受到约束，威胁到了整体范围内的经济复苏。他指出，随着低通胀提高实质利率、吸引资本流入，进而提升汇率，欧元区可能迎来“恶性循环”。

--日本经济5月经常帐盈余高于预期；央行副总裁称央行具备很多工具可退出QQE

日本财务省公布的数据显示，5月经常帐盈余高于预期，因进口下降导致贸易逆差收窄。但经常帐盈余改善可能只是暂时现象，因为5月出口增长放缓，表明企业将制造产能迁往海外可能会使出口很难迅速增长。日本5月经常帐盈余为5,228亿日圆(51.4亿美元)，分析师预估中值为盈余4,036亿日圆。

日本央行副总裁中曾宏表示，央行已经有“大量”工具，可安排退出央行大规模激励计划。不过中曾宏强调，现在讨论退出央行质化及量化宽松计划(QQE)的具体措施为时过早。中曾宏表示，尽管央行努力在两年后达到物价目标，但不代表两年后一定结束QQE，因为央行的目标是以稳定方式达到2%通胀率。

--智能手机业务风光不再，三星电子第二季业绩初估不及预期

三星电子周二公布季度获利初估意外疲弱，恐录得两年来最差表现。外界对于该公司应对中国同业竞争对手的策略存在疑问。尽管三星电子称第三季的经营状况预计将会好转，但当前三星面临多重挑战，包括市场成长放缓、较低端产品价格竞争加剧、以及苹果即将推出下一代iPhone。

三星电子称，4-6月当季营业利润可能较上年同期减少24.5%至7.2万亿韩元(71.2亿美元)，为2011年首季以来最大百分比降幅，并且为2012年第二季录得6.5万亿韩元利润以来的最低水平。该初估值也远逊于汤森路透I/B/E/S访问38位分析师的预估中值8.3万亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，受退休基金买盘缩手及美股跌势拖累

日本股市周二收跌，公共退休基金买盘明显缩手、美股收低、及企业财报公布前的审慎气氛，皆令大盘承压。日经指数收低0.4%，至15,314.41。东证股价指数跌0.3%，至1,275.70，成交量较过去三个月平均高出约15%，JPX日经400指数跌0.4%，至11,578.90。

--中国股市：沪综指小幅收升，宏观经济数据公布在即大盘走势平稳

中国股市沪综指小幅收升，并创逾三周收盘高点。国家统计局明日将公布6月份CPI等数据，大盘走势较为平稳。沪综指收报2,064.021点，涨4.094点或0.20%，此前收盘高点为6月17日2,660.70点；上证A股今日成交815亿元人民币，上交易日为814亿元。

--香港股市：恒生指数收平，博彩股再度下跌

香港股市恒生指数收平，公用事业股涨势抵销澳门博彩股的跌势。投资人担心赌客关注世界杯最后一周赛事，澳门赌场营收将受影响。恒生指数收盘几近持平，报23,541.38点。恒生国企指数收高0.2%。

--全球汇市：美元涨势消退，德国贸易收支数据令人失望

有关2014年下半年央行决策的展望引发主要汇市关注，美元在上周美国公布意外强劲非农就业数据后的上冲动能已消退。美元兑欧元周一下滑，周二在欧洲市场也难有斩获，因最新迹象显示德国反对欧洲央行进一步放宽政策。美元兑欧元在欧洲市场盘初仅涨0.07%，美元指数涨0.06%。

--欧元债市：公债收益率微升，欧洲央行官员言论打压QE前景

欧元区公债收益率(殖利率)微升，顶级债信评级的债券发售拖累市场；此外欧洲央行执委表态打压全面资产购置计划的前景。德国10年期公债收益率升1个基点至1.27%。意大利10年期公债收益率升2基点至2.84%。西班牙10年期公债收益率升2基点至2.71%。

--国际油市：布兰特原油期货跌破110美元，料连续第七个交易日下滑

布兰特原油跌至每桶110美元下方，接近约一个月低点，对于伊拉克供应中断的忧虑缓解，且利比亚出口增加的前景改善。0830 GMT，布兰特原油8月期货报每桶109.81美元，下跌0.43美元。美国8月原油期货小跌0.10美元至103.43美元。

--金属期市：伦铜升向四个半月高位，期锌涨逾1%触及近三年高点

伦敦期铜升向上周曾触及的四个半月高位；期锌则跳涨至近三年高点，因在偏淡交投中，基金买盘盖过了对欧洲需求的疑虑。0831 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.73%至每吨7,177美元，继前日小跌后扩大跌幅。上周伦铜价格触及每吨7,190美元，为2月19日以来最高。上海期交所主力9月期铜上扬0.3%至每吨51,180元人民币(8,300美元)。

LME期锌上涨0.80%至每吨2,281.00美元，此前触及每吨2,288美元，为2011年8月以来高点。沪锌收高1.6%。

--全球金市：金价受美升息担忧打压，供应疑虑支撑钯金持于近13年高位

金价小幅下跌，投资者仍担心美国有可能较预期提早升息；与此同时，供应疑虑支撑钯金在13年高点附近交投。0832 GMT，现货金小跌，报每盎司1,319.34美元，上日基本收平。(完)

(整理 王冠中; 审校 王洋)

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