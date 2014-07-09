《路透晚报》--7月9日

图为北京一家市场，顾客将人民币放在待售的花生上。中国国家统计局周三公布，6月CPI同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲股市扩大跌势，中国CPI逊于预期

亚洲股市扩大跌势，触及一周低点，此前中国公布的6月通胀数据降温幅度略大于预期，显示经济疲弱情况挥之不去。

中国国家统计局周三公布，6月CPI同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%。通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标，低物价是当前需求偏弱的反映，但也为继续实施较宽松的财政和货币政策提供空间，不少人士预计下半年货币政策定向微刺激还将发力。

--日本央行或下调本财年经济增速预估

知情人士透露，日本央行或在其下周的季度报告中稍微下调本财年的经济增速预估，以反映出口偏弱和4月消费税上调后家庭支出降幅大于预期的影响。不过这位匿名消息人士称，日本央行将基本维持其乐观的价格预期不变，并坚持其随着消费税上调影响的减弱，日本经济将继续温和复苏的观点。

--英国6月房价意外较5月下滑--Halifax

英国抵押贷款机构Halifax公布，英国6月房价意外较5月下滑，但同比增幅仍然加快。英国6月房价较前月下滑0.6%，低于路透调查所预估的上升0.2%。英国5月房价较前月上升4.0%。

--欧洲央行委员：欧元汇价并未过强，央行6月推出的举措已很充分

欧洲央行管委会委员柯恩在报纸刊登的访谈中指出，欧元汇价并未过强，欧洲央行不应逾矩影响汇率。此外，欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行上月宣布的一连串政策措施应足以扶助欧元区经济，不过若有需要央行还会推出更多举措。

--澳洲7月WESTPAC-MI消费者信心指数上升1.9%至94.9

调查显示，一项衡量澳洲消费者信心的指标于7月小幅改善，因有关家庭财务状况的担忧缓解，不过联邦预算的负面影响仍然存在。Melbourne Institute和Westpac Bank WBC.AX 对1,200人进行的调查显示，7月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升1.9%。6月仅为小幅上涨0.2%。该指数7月为94.9，较上年同期下降7.1%。指数低于100，代表悲观者仍超过乐观者。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低点，受日圆走强和中国数据影响

日本股市日经指数周三跌至一周半低点，因日圆走强打击了出口商类股，中国通胀数据低于预期也打击人气。日经指数收跌0.1%至15,302.65点，为6月30日以来最低收位。东证股价指数跌0.4%，至1,270.82点。

--中国股市：沪综指收挫1.2%创近三周最大单日跌幅，新股走势现分化

中国股市沪综指放量收挫1.2%创近三周最大单日跌幅。今日公布6月份物价数据显示通胀温和偏低但需求改善有限，而新股在连续涨停之后走势现分化，卖压开始显现，午后大盘加速下行。沪综指收报2,038.612点，跌25.409点或1.23%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交971亿元人民币，上交易日为815亿元。

--香港股市：恒生指数收低1.6%创两周半以来最大单日跌幅，腾讯重挫

香港股市恒生指数收跌，创两周半以来最大跌幅，受美国及中国内地股市颓势打压，腾讯成为最大拖累。全面卖盘推动恒生指数下跌1.6%至23,176.07点。该指数在今年高点徘徊一周后，今天创下了6月23日以来的最大单日跌幅。恒生国企指数也下挫1.6%，为6月23日以来的最大单日跌幅。腾讯重挫3.3%，跟随上日美股互联网类股的跌势。

--全球汇市：欧元微涨，市场等待美联储公布会议记录

欧元微涨，交易员期待稍后的欧洲央行总裁德拉吉讲话以及美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在隔夜时段发表了对美国增长步伐相对悲观的评估。这些言论可能扶助了欧元。美元兑一篮子主要货币略跌至80.152。美元兑欧元下滑0.04%至1.3617。美元兑日圆跌回到上周四非农就业数据公布前水位，因美债收益率跌离上周高点，打击美元需求。美元兑日圆周三持稳在101.63。

--欧元债市：希腊公债收益率上涨，新债发行即在眼前

希腊公债收益率上涨，因投资者抛售当前所持的希腊债券，以便给马上到来的新债发售腾出空间，这是希腊自两年前违约后第二次发售新债。希腊10年期公债收益率涨14个基点至6.17%。葡萄牙10年期公债收益率涨6个基点至3.73%，西班牙和意大利公债收益率分别涨3个基点，报2.76%和2.87%。

--国际油市：布兰特原油接近一个月低点，供应疑虑略缓和

布兰特原油徘徊在约一个月低点每桶109美元下方，料将录得连续第八日下跌而创下逾四年最长一波连跌。利比亚一处油田复工之后，预料供应将会增多。有关伊拉克出口供应的疑虑减轻，也拖累了油价。0836 GMT，布兰特原油下跌0.34美元，报每桶108.60美元。美国原油期货跌0.04美元至每桶103.36美元，周二收盘后创下2009年以来最长连跌记录。

--金属期市：伦铜在近五个月高位附近徘徊，整理此前涨幅

伦敦期铜小涨，在近五个月高位附近徘徊，而期铝则追平13个月高点，受到供应减少以及全球成长前景改善的支撑。0838 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜上涨0.38%至每吨7,157.25美元，上日曾触及2月19日以来高点7,212美元。上海期交所主力9月期铜跌0.1%至每吨50,930元人民币。

--全球金市：金价受惠于SPDR资金流入而上涨

金价小幅上涨，全球最大黄金上市交易基金连续第二天资金流入，仅管市场还在等待美联储6月会议记录，以研判美联储对经济和利率前景的看法。0839 GMT，现货金上涨至每盎司1,323.30美元，稍早曾触及一周高点1,326美元，因亚洲股市扩大跌幅至一周低点。(完)

(整理 王冠中; 审校 王洋)

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