《路透晚报》--7月10日

7月9日，美国财长雅各布·卢在第六轮中美战略与经济对话会现场。 REUTERS/Andy Wong

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国财长：中国承诺减少外汇干预

美国财政部长雅各布·卢在年度中美战略与经济对话结束后表示，中国承诺将减少在汇市干预，准备提高外汇政策透明度。

美国国务卿克里另外表示，中国及美国对于网络安全问题进行了坦率交流，同意继续进行磋商。

--韩国央行连续第14个月维持利率不变，预期全球经济维持稳步复苏势头

韩国央行连续第14次在政策会议中维持指标利率不变，符合外界广泛预期，反映出该央行对于韩国经济持续复苏有信心，尽管近期有趋软迹象。

央行总裁李柱烈向记者表示，展望未来，全球经济料维持稳步复苏势头，不过各国情况可能不同，而央行决策委员会认为经济面临的下行风险超过上行风险。关于通胀问题，总裁表示，通胀将逐步上升，但物价压力料低于最初预想。

--印度新政府首份预算案聚焦增长与就业

印度总理莫迪的新政府发布了增长预算案，并誓言控制举债。印度经济正处于高通胀下的停滞状态，以及1990年代初期自由市场改革后最严重的经济减速。本次预算案是莫迪改革能力的首次大考。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)在预算首秀时承诺，印度将在三到四年内以7%-8%的增速成长。他还宣布，为了开放经济领域，将取消国防和保险行业的外资限制。预算案显示，2015/16年财政赤字预计为GDP的3.6%；税收与GDP之比也必须上调。此外，政府还肯定会出台促进增长和降低通胀的政策。

--经济数据：日本机械订单创纪录最大按月降幅；法国工业生产远逊于预期

官方数据显示，日本5月核心机械订单意外较上月大减19.5%，创下纪录最大按月跌幅，使得反弹预期落空，亦给资本支出回升进而推动经济进一步复苏的期待蒙上疑云。

法国国家统计局公布，5月工业生产较前月下滑1.7%，远逊于预期。接受路透调查的21位分析师平均预估为增长0.2%，预估值从下滑0.5%至增长1.2%不等。

澳洲统计局公布的就业数据显示，6月经季节调整就业人口增加1.59万人，经季节调整后失业率为6.0%，均高于预估的增加1.2万人和失业率5.9%。

--德国商业银行或支付6-8亿美元以了结美国当局调查--消息

知情的消息人士称，德国商业银行预计将支付6-8亿美元，以了结其疑似违反美国制裁法与伊朗交易而遭美方调查案。该消息人士指出，此金额包含了纽约银行业监管当局最高主管Benjamin Lawsky提出的逾3亿美元罚金。此前报导预计罚金总额将超5亿美元。一位消息人士称，和解有可能在未来几周达成。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连四天收低，机械订单低迷打击大盘信心

日本股市日经指数周四连续第四日下跌，触及一周半新低，因机械订单数据较预期逊色，打击股市信心。日经指数收低0.6%，至15,216.47点，为6月30日以来最低收位。东证股价指数跌0.9%，至1,259.25点，JPX日经400指数跌0.9%，至11,451.76点。

--中国股市：沪综指走势乏力震荡近收平，后市料下试2,000点支撑

中国股市沪综指震荡近收平。今日公布的6月进出口数据逊于预期，大盘继前日大跌后回升乏力。沪综指收报2,038.342点，跌0.270点或0.01%，上证A股今日成交840亿元人民币，上交易日为971亿元，较上一交易日减一成半。

--香港股市：小幅收高，受美联储会议记录推动

香港股市略收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不急于结束量化宽松和开始加息。不过在中国公布弱于预期的出口数据后，港股削减涨幅。恒生指数收升0.3%至23,238.99点，恒生国企指数亦涨0.3%。

--全球汇市：美元受FED会议记录打压

美元兑一篮子主要货币陷于一周低位附近，美联储6月会议记录没有给出何时升息的明确暗示，令美元承压。美元指数近持平，报80.03，此前在亚洲盘初触及一周低点79.976。美元兑日圆下跌0.15%至101.50日圆，距离周三触及的一周低点101.445不远。欧元兑美元走稳，报1.3635美元，之前美联储公布会议记录时曾升至一周高位1.3649。

--欧元债市：希腊公债收益率下滑，投资者关注三年期债券发售状况

希腊公债收益率(殖利率)下滑，该国准备发售一批三年期债券，抓住欧洲央行承诺向银行提供长期贷款的机遇。这是该国在违约以来第二次发售债券。希腊10年期公债收益率下跌2个基点至6.09%，五年券收益率持平在4.25%。这两个收益率最近几天均上涨，因投资人为新债挪出空间。

--国际油市：布兰特原油跌破108美元，受美国汽油需求疲弱打压

布兰特原油期货下滑至每桶近108美元下方，延续四年来最长的连跌行情，因美国汽油需求疲弱抵销了中国石油进口上升的影响。0837 GMT，布兰特原油跌0.32美元，报每桶107.97美元，连续第九日下跌，追平2010年5月最长连跌走势。美国8月原油期货连续第10个交易日下跌，跌至101.79美元，比周三收盘低0.50美元。该近月合约料将录得1984年7月以来最长连跌。

--金属期市：伦敦期铜持稳，期铝接近13个月高位

伦敦期铜持稳，期铝守在13个月高点附近，供应缩减支撑金属价格，同时由于需求前景转佳，投资人重新投入已深跌一波的金属产品。0838 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.08%，报每吨7,131美元。期铜周二曾攀抵四个半月高点7,212美元。上海期交所指标9月期铜跌0.8%，每吨收在50,570元人民币，稍早曾低见一周低位50,460元。

--全球金市：美元疲软扶助金价小幅上涨，关注印度对黄金进口税政策

金价连续第二天上涨，因美元趋弱，此前美联储公布的最近一次政策会议纪录中，并未暗示美国何时升息。0839 GMT，现货金报每盎司1,328.10美元，受美元兑一篮子主要货币触及一周低位的扶助。现货金上日上扬0.5%。(完)

(整理 王冠中; 审校 王洋)

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