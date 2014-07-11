《路透晚报》--7月11日

7月11日，中国国务委员杨洁篪和美国副国务卿伯恩斯在中美战略与经济对话会上发表讲话。 REUTERS/Jonathan Ernst

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股下跌，欧洲市场可望趋稳

亚洲股市周五多数下跌，避险资产仍受青睐，投资人观望欧洲市场对该地区最新银行业忧虑的反应。初步迹象显示，市场在上日大跌后可能趋稳。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%。

--中国同意在条件允许的情况下，减少对人民币汇率的干预

中美两国政府达成一致，中国将在时机成熟时减少对外汇市场的干预，两国在这个多年来刺痛彼此关系的敏感问题上达成了谅解。中国人民银行行长周小川在出席一年一度的中美战略与经济对话期间表示，当条件允许的情况下，中国将“大幅”减少对人民币汇率的干预。他没有进一步具体阐述。

--日本经济财政大臣：日本央行考虑退出宽松政策为时尚早

日本经济财政大臣甘利明表示，日本央行现在考虑退出量化宽松政策还为时尚早。关于日本央行是否应该考虑进一步采取宽松举措，他表示央行应该基于日本经济是否按时程迈向央行2%的通胀目标来做决定。

此外，甘利明指出，首相安倍晋三强烈希望在年底前完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判。并称，政府计划在下一财年开始的五年内将公司税率下调约6个百分点。

日本财务大臣麻生太郎表示，日本长期利率处于不正常的低位。此前指标10年期日债收益率(殖利率)跌至15个月低点0.54%，反映出全球低利率现状。麻生太郎亦表示，政府在编制2015年4月起的下一财年预算案时，第一要务是将日本基本预算赤字减半。

--IEA月报：全球油市目前供应充足，但风险“仍特别高”

国际能源署(IEA)称，随着全球经济增长，全球石油需求将在明年再度加快增长；而美国和加拿大供应增加将再度满足这些需求增长，并且进一步侵蚀石油输出国组织(OPEC)的市场份额。不过IEA也在月度报告中表示，若干地区石油生产仍面临很高风险。IEA称，“不止在伊拉克和利比亚，中东和北非的供应风险也仍特别高。油价仍处在历史高位，还没有出现转势的迹象。”

--德国6月CPI终值为较上月增长0.3%，批发物价较前月下滑0.1%

德国联邦统计局公布，德国6月消费者物价指数(CPI)终值确认为较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%。消费者物价调和指数(HICP)终值亦确认为较上月增长0.4%，较上年同期增长1.0%。

德国联邦统计局公布，德国6月趸售(批发)物价较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%。5月分别为下滑0.1%和下滑0.9%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低点，葡萄牙银行问题引发避险

日本股市日经指数周五连续第五日下挫，跌至一周半低点，因葡萄牙最大上市银行的状况引发担忧，投资者选择避险。日经指数收低0.3%，至15,164.04点，为6月30日以来最低收盘位。日经本周下跌1.8%。东证股价指数收跌0.3%，至1,255.19。JPX日经400指数跌0.3%，报11,418.67。

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，军工、地产股涨幅居前

中国股市沪综指小幅反弹收升。近日各地房地产限购松绑消息频出，分析师指出，地产、建筑建材等房地产产业链个股获激励出现上涨，推动股指反弹，而短期半年报业绩情况和政策趋向仍将影响后市走向。沪综指收报2, 046.961点，涨8.619点或0.42%，该指数全周累计下跌0.6%；上证A股今日成交862亿元人民币，上交易日为840亿元。

--香港股市：收平但创两月最大周线跌幅，受银行和房地产板块拖累

香港股指收平，创两个月内最大周线跌幅，受累于银行和房地产板块表现不佳。恒生指数基本收平在23,233.45点，周线下挫1.3%，为5月9日止当周以来最大周线跌幅。恒生国企指数微升0.1%，周线下滑略超过1%。

--全球汇市：欧元走稳，上一日因对必利胜银行的疑虑而下滑

欧洲主要外汇市场走稳，抵住欧洲股市一天动荡走势的影响，欧元和日圆的波动都很小。欧元兑美元周四下跌0.005美元--相当平常的日波动幅度。周五在欧洲盘初近持平，报1.3607。

日圆周五可望以上涨结束本周行情，在全球股市卖压的背景下，日圆/欧元隔夜跳升至五个月高点。欧元/日圆最新报137.79，此前低见137.50，为2月初以来最低位。美元/日圆报101.35，此前触及101.06的七周低点。澳元/日圆报95.09，此前跌至五周低点94.66。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，必利胜银行表态巩固投资人信心

葡萄牙公债收益率下跌，该国最大银行必利胜(BES)试图缓解投资者对其财务稳定性的质疑；本周对BES母公司体质的质疑震动金融市场。葡萄牙10年期公债收益率下跌10个基点至3.92%。该收益率本周上升约40个基点，是今年最大单周升幅。

今日稍晚意大利的标债将测试投资人对二线国家债券的胃口。意大利稍晚将标售最多75亿欧元的短债和长债。意大利10年期公债收益率下跌3个基点，报2.91%。西班牙10年期公债下跌收益率2个基点，报2.80%。

--国际油市：原油价格料连续三周下跌，布兰特原油坚守108美元上方

油价下滑，料第三周周线下跌，因市场对中东和北非供应中断的担忧消退，但布兰特原油仍坚守在每桶108美元上方。布兰特原油和美国原油价格前日曾反弹，结束多年来最长的连跌记录。不过周五0829 GMT，布兰特原油期货跌0.47美元至每桶108.20美元，而美国原油期货下滑0.38美元至102.55美元。

--金属期市：伦铜周线可望连四周上升，因全球供应趋紧

伦敦期铜小跌，但周线可望连续第四周上升，因全球供应趋紧且经济乐观，都推升铜价。0830 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%，报每吨7,140.75美元。上海期交所期铜主力9月合约上涨0.5%至每吨50,910元人民币。

--全球金市：金价有望实现六周连涨，葡萄牙银行负面消息引发避险买盘

黄金价格在隔夜升幅基础上续涨，在近四个月高点附近交投，有望实现六周连涨，因葡萄牙银行负面消息打击股市并引发黄金避险买盘。0831 GMT，现货金报每盎司1,335.55美元，周四收高0.7%，一度高见1,345美元，为3月19日以来最高。本周迄今黄金升逾1%。六周连升走势，为2-3月间以来最长的连涨期。(完)

(整理 王冠中; 审校 张明钧)

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