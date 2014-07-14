《路透晚报》--7月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国药商SHIRE将建议股东接受艾伯维最新530亿美元收购出价

英国制药商SHIRE周一表示，准备向股东推荐美国制药商艾伯维最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价，在收到艾伯维第五次收购出价后进入磋商。周一盘初Shire股价大涨2.7%，至50.00英镑。

--新加坡第二季经济受制造业拖累陷入萎缩，为七个季度以来首次

新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。新加坡第二季经季节调整的GDP环比年率为下降0.8%，远逊于成长2.5%的路透调查预估中值。这项数据上次出现负值还是在2012年第三季，当时为萎缩了3.6%。

--韩国三星暂停与供应商东莞新洋电子业务往来，因涉嫌使用童工

韩国三星电子表示，暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来。之前有证据显示这家供应商涉嫌使用童工，若证实东莞新洋电子使用童工，将永久终止与该公司的业务往来。

--花旗将宣布以70亿美元了结抵押支持证券调查--消息

消息人士称，花旗集团同意支付70亿美元了结在美国受到的一宗调查。该调查涉及花旗在金融危机前夕向投资者兜售劣质抵押贷款支持证券，和解的消息将在周一宣布。

--标准普尔认为目前印度预算案对主权评级没有影响

评级机构标准普尔表示，在看到预算案举措如何实施，尤其是实现财政赤字目标的情况之前，印度政府预算对该国主权评级不会产生影响。

[市场摘要]

--日本股市：在中小板块股票带动下收涨，终结五日来的跌势

日本股市日经指数周一收高，散户买入中小板块股票，投机盘买入股指期货。指标日经指数涨0.9%至15,296.82点，升破25日移动均值15,224.18点，并终结五日跌势。东证股价指数升0.8%，报1,265.46点。JPX-日经400指数亦涨0.8%，报11,509.01点。

--中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。沪综指收报2,066.646点，涨19.685点或0.96%。

--香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色

香港股市收高，中国三大无线运营商表现出色。之前这三家运营商宣布了成立联合基础设施公司的声明。恒生指数收高0.5%，报23,346.67点。恒生国企指数收高0.8%，连续第三日上涨。

--全球汇市：美元兑日圆上涨，关注美联储主席在国会证词

美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美联储主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会一委员会发表讲话，料将提及欧元兑美元近期走强之事。0830GMT，美元/日圆小升约0.1%，至101.49，欧元/美元升0.17%，至1.3631。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，此前圣灵银行采取措施安抚投资者

葡萄牙公债收益率进一步下跌，此前该国最大银行采取措施安抚投资者情绪，让二线国家债市平静下来。10年期葡萄牙公债收益率跌9个基点至3.80%，从上周所创的4%之上的六周高位滑落。西班牙、意大利和希腊公债收益率也下跌。

--国际油市：布兰特原油反弹至107美元附近，利比亚和伊拉克动乱重燃供应忧虑

布兰特原油期货从三个月低点反弹，接近每桶107美元，因供应再度中断的可能性支撑了自6月最后一周以来一路下滑的油价。0845GMT，布兰特原上涨0.21美元，报106.87美元，盘中稍早一度跌至106.27美元。美国原油期货跌0.33美元，报100.50美元。

--金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铜持稳

伦敦期锌价格跳涨至近三年高位，受锌矿供应下降的前景影响。铜价则在连四周录得涨幅后持稳。LME期锌一度涨至2011年8月以来最高点每吨2,325美元。0843GMT，LME期铜大致持平于每吨7,162美元。

--全球金市：金价下跌1.5%，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压

金价下跌1.5%，创下近七周来最大单日跌幅，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压。现货金一度最多下跌1.6%，报每盎司1,317.00美元，0842GMT时，报1,320.7美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 田建华)

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