《路透晚报》--7月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国6月CPI按年升1.9%超预估，升幅为1月以来最大

英国国家统计局周二公布，6月CPI较上年同期上升1.9%，高于市场预估的1.6%升幅，创1月以来最大按年升幅，更加逼近英国央行的2%目标水准。这项数据强化了英国央行年底前升息的多头看法。受数据影响，英镑兑美元及欧元应声升至日高。

--日本央行维持经济复苏前景及通胀目标不变，淡化增税影响

日本央行周二维持刺激计划不变，略微下调对本财年经济增长的预估，因出口仍然疲软，且4月上调消费税后家庭支出降幅大于预期。不过央行政策委员会维持对通胀的乐观预估，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，认为日本经济将继续温和复苏，增税影响将被逐步淡忘。央行总裁黑田东彦在记者会上表示，日本和美国在退出QE时各有其适合做法与时间表，以反映各自的经济和金融情况。

--FSB开始就深入改革汇率定价征询意见

全球监管者--金融稳定委员会(FSB)正研究对外汇市场的基准定价体系进行彻底改革，以回应外界对大银行交易员操控汇率的指控。FSB发布一份咨询文件，征询对若干建议的看法，包括改革市场基础结构、体系和基准汇价计算方式。FSB称，最终建议将在11月提交G20领导人。

--澳洲央行将在一段时间内维持低利率不变，因经济前景不明朗--会议记录

根据会议记录显示，澳洲央行表示，可能还将在一段时间内将利率维持在纪录低位不变，因为不确定单靠政策刺激是否足以抵消矿业降温和政府支出减少的影响。央行重申长期以来的看法，即明年左右经济将以低于潜力的水平增长，之后将加快成长。

--金砖国家开发银行总部地点谈判陷入僵局--消息

一名参与谈判的高层官员告诉路透，金砖国家(BRICS)在签约合资成立开发银行的前夕，对于这家银行总部将设于何处仍无法达成共识。金砖国家领导人预计周二签署一项协议，成立开发银行及储备基金。俄罗斯及印度官员已透露，中国上海是最热门的总部候选地点。

--即时通讯公司LINE提交IPO申请，估值约100亿美元--消息

知情人士称，日本即时通讯公司Line约在两周前向东京证交所提交了首次公开发行(IPO)申请，估值超过1万亿(兆)日圆(98.5亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：收涨于一周半高点，受花旗财报及并购热潮提振

日本股市日经指数周二收涨于一周半高点，因花旗集团的强劲财报及美国医保行业的并购热潮提振投资者人气。日经指数收涨0.6%，至15,395.16点，为7月4日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.7%，至1,273.68点。JPX-日经400指数也上涨0.7%至11,588.42。

--中国股市：沪综指收升至一个月新高，金融数据超预期但调整压力加大

中国股市沪综指收升并创一个月收盘新高。今日公布的金融数据整体超出预期，但此前大盘累计涨幅已大，市场反复震荡，仅尾盘出现小幅拉升。分析师指出，上市公司半年报业绩逐步公布，题材股估值相对较高，遭到市场抛售，同时大盘在连续上涨后技术调整压力加大。沪综指收报2,070.357点，涨3.711点或0.18%，此前收盘高点为6月16日的2,085.98点。

--香港股市：收高，中国移动再度领涨

香港股市收高，中国移动连续第二日提振大盘，此前中国移动与另外两家电信运营商达成共同建设基础设施的协议。恒生指数收高0.5%，至23,459.96点的一周高位。恒生国企指数涨0.3%，为连续第四日收高。

--全球汇市：日央行下调GDP预估压低日圆，美元观望FED主席证词

日圆下滑，此前日本央行对经济成长发布谨慎看法，但并未暗示会推出新一轮量化宽松举措。英镑兑美元在英国通胀数据公布后涨至日高1.7133。汇市总体来说波动较小，因投资者正在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后在国会的证词陈述。0855GMT，美元/日圆近持平报101.53，英镑/美元上0.3%，至1.7137美元。

--欧元债市：公债收益率走跌，欧洲央行总裁德拉吉重申可能动用QE

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，上日欧洲央行总裁德拉吉重申，央行准备好必要时实施量化宽松，以支持欧元区经济复苏。意大利及西班牙10年期公债收益率各跌3个基点，分别跌至2.86%及2.75%。

--国际油市：布兰特油价仍接近107美元，受利比亚和伊拉克国内冲突支撑

布兰特油价略微下跌，但仍在每桶107美元附近，因中东和北非武装冲突引发的担忧给油价提供支撑。0824GMT时，布兰特原油期货跌0.23美元，报每桶106.75美元，周一结算价上涨0.32美元，报106.98美元。美国原油期货下滑0.11美元，报每桶100.8美元。

--金属期市：伦铜跌至近两周低点，投资者根据技术图形沽出

伦敦期铜跌至近两周低点，由于持续一个月的涨势似乎渐近尾声，基于图表分析策略的交易商抛售期铜。不过，上海期锌则飙升逾1%至17个月新高，跟随海外市场涨势，受助于矿山供应减少的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度低见7,078.25美元，为7月2日以来低位。0822GMT回到近持平水准，报每吨7,119美元。

--全球金市：在近四周最低水准附近交投，上日大跌

现货金在近四周最低水准附近交投，难以收复在海外市场的跌幅。此前获利了结以及全球股市上涨冲击黄金避险魅力，打击金价在海外市场急跌。0821GMT，现货金小幅上涨至每盎司1,308.96美元。周一金价下跌超过2%，创去年12月以来最大单日跌幅。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王洋)

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