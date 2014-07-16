《路透晚报》--7月16日

图为工人们在合肥一处火车站建设工地工作。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国GDP小胜预期，亚股反应平平欧股走坚

亚洲股市周三持平，欧洲股市盘初走高，此前中国公布经济成长略高于市场预期，让投资者感到释然。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数约跌0.1%，而日经指数小幅收低。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数盘初上涨近1%，矿业股走强。

--英国失业率降至6.5%创逾五年低位，但薪资增幅低于预期

官方数据显示，英国截至5月的三个月ILO失业率为6.5%，为2008年10-12月以来最低，符合市场预期，但截至5月的三个月平均每周薪资所得较上年同期增长0.3%，低于市场预估的增长0.5%，为2009年3-5月以来最慢。受疲弱薪资影响，英镑跌至日低，英债期货则扩大涨势。

--新西兰通胀压力温和，或许会减慢央行升息脚步

官方数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)年率增幅逊于央行预期，且乳制品价格重挫。分析师称，周三的数据不太可能止住央行下周升息的脚步，不过一些人指出该数据或许有可能使得7月的升息成为今年最后一次。CPI数据公布后，新西兰元兑美元下跌至一周低点。

--日本1-3月产出缺口近六年首次转正值，为通胀升温添柴

日本央行月度报告称，1-3月日本国内需求在六年来首次超过产能，是通胀率将升向央行目标水准的正面迹象。日本1-3月产出缺口为正0.6%，为2008年4-6月来首次转为正值，当时产出缺口为正0.7%。产出缺口转正将帮助日本央行承诺明年将可实现2%的通胀目标。

--韩国财长和央行总裁强调提振成长的必要，市场预期将降息

韩国新任企划财政部长官崔炅焕和韩国央行总裁李柱烈双双强调韩国经济的疲弱，增添了市场对于降息的预期。崔炅焕在就职演说中并未提及利率，且排除了追加预算的可能性，但他承诺明年将扩大预算，指出需求趋疲且产出低迷。李柱烈表示，他4月时对经济前景的看法过于乐观。当时他表示，如果经济继续成长势头，利率调整方向应是上行。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，对中国经济数据反应平淡

日本股市日经指数周三小跌，盘中多数时间在平盘附近交投，投资者针对上日涨幅锁定获利，而市场对中国经济数据的反应平淡。日经指数收低0.1%至15,379.30点，上日收在一周半高点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，中小市值个股普现回调拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连续三日上涨。今日公布的中国二季度经济增速等数据对市场影响不大。分析师指出，前期表现强势的个股出现回落，中小市值股票普现回调拖累大盘，料后市仍将处于上下两难的区间震荡行情。沪综指收报2,067.276点，跌3.081点或0.15%。

--香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌

香港股市连续第三日上涨，恒生国企指数小跌，保险股表现落后。恒生指数收高0.3%，报23,523.28点。恒生国企指数跌0.1%，中止四日连涨走势。

--全球汇市：澳元和新西兰元因中国增长相关疑虑而下跌

澳元和新西兰元下跌，新西兰元因CPI数据疲软而下跌，澳元下跌，即便中国公布第二季经济增速略高于预期。0859GMT，新西兰元/美元跌约0.9%，至0.8693美元，澳元兑美元跌约0.3%，报0.9345。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，市场对圣灵银行前景更为乐观

葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES) BES.LS 有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)下跌10个基点至3.74%。过去一周该收益率每日波动幅度常超过10个基点，并且短暂突破4%。

--国际油市：布兰特原油升至106美元上方，中国经济和石油需求前景好转

布兰特原油攀升至每桶106美元上方，因中国第二季经济增速快于预期，且表观石油需求升至去年初以来最高。0847GMT，布兰特原油涨0.54美元至每桶106.56美元，周二曾触及104.39的盘中低点，也是逾三个月最低。美国原油上涨0.70美元至每桶100.66美元。

--金属期市：上海期锌涨至逾一年高位附近，中国数据提振金属需求前景

上海期锌和伦敦期铝接近逾一年高位，因中国第二季经济增长略微提速擦亮金属需求前景。上海期交所9月期锌涨0.9%，至每吨16,610元人民币(合2,700美元)，稍早触及去年2月以来最高位，追随本月伦敦期锌近4%的涨幅。

--全球金市：金价持于1,300美元下方，受美元走强和美国升息担忧拖累

金价在下跌两日后持稳，但持于每盎司1,300美元下方，逼近四周低点，因美元走强以及担心美联储可能较预期更早加息。0854GMT，现货金上涨至1,297.70美元，过去两个交易日下跌3.3%，创下10月来最大两日跌幅。。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王洋)

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