《路透晚报》--7月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--微软料宣布裁员6,000人，为公司史上最大规模裁员--消息

知情消息人士表示，微软周四料宣布再裁员6,000人，以精简新收购的诺基亚手机部门，并转型为云计算和手机优化软件公司。这可能是微软39年历史上最大规模的裁员，新任执行长纳德拉才刚上任五个月，上周在给员工的备忘录中提到了公司“瘦身”计划。

--俄罗斯央行将研究美国新制裁方案，可能支持受影响银行--RIA

RIA新闻通讯社引述俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话称，央行将研究美国对俄的最新制裁方案，可能对受影响的银行提供支持。

--中国经济实现全年目标没问题，下半年CPI涨幅料和上半年相当--专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周四称，预计下半年CPI(居民消费价格指数)涨幅和上半年大体相当，中国全年实现7.5%的经济增长目标没有问题。

--日本政府上调对经济的评估，消费税调升的影响消退

日本政府上调对经济的评估，因随着消费者信心改善以及劳动市场趋紧，消费税调升后消费支出下滑的情况开始减缓。这是日本政府六个月来首次上调整体评估。

--G20未提供必要政策支持，恐无法达成经济增长目标--澳洲总理

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，20国集团(G20)成员国并没有为实现经济成长目标颁布必要的政策，这让人对G20今年稍早提出的雄心勃勃的发展目标产生了新的疑虑。他在20国集团商务领袖(Business 20)会议上表示，如果不采取更强有力的措施，G20成员国就不可能实现未来五年整体GDP再成长2%的目标，弄不好只能达到目标的一半。

[市场摘要]

--日本股市：震荡中小幅收跌，美国并购活动支撑人气

日本股市日经指数周四微跌，回吐稍早涨幅，因日圆略微走强打压风险偏好；但日股跌幅受限，因美国并购活动提振人气。日经指数收低0.1%至15,370.26点，交投震荡，最高升至7月7日以来高点15,465.74点。东证股价指数持平在1,273.38点，JPX-日经400指数也持平在11,591.62点。

--中国股市：沪综指收跌，信用债风险升级与新股IPO将分流资金施压大盘

中国股市沪综指连续第二个交易日收跌。继超日债后首单本金违约债券隐现，令市场神经再度紧张。分析师指出，经济数据改善后短期难有微刺激政策出台，投资者对政策预期有所减弱，且中报业绩有进一步下滑可能，下周第二批新股申购也将加剧资金分流，令大盘调整压力加大。沪综指收报2,055.591点，跌11.684点或0.57%，创一周最大单日跌幅。

--香港股市：几近收平，昆仑能源跳涨7.4%

香港股市指标股指收盘几近持平，澳门博彩类股下滑和互联网巨头腾讯控股下挫打压大盘。恒生指数收盘微跌，报23,520.87点，此前连涨三日。恒生国企指数下滑0.1%。

--全球汇市：日圆再度受追捧，西方加强对俄制裁引发避险资金流入

日圆兑欧元触及五个月高位，因西方加强对俄罗斯的制裁，打压全球风险人气，避险资金重新流入日圆。0859GMT，美元/日圆跌0.2%，报101.45；欧元/日圆走软至137.29。瑞郎也走坚，美元/瑞郎跌0.06%，报0.8974。

--欧元债市：西班牙公债收益率表现平稳，新债发售料获强劲需求

西班牙公债收益率(殖利率)表现平稳，预期公债发售将获得强劲需求。投资者对葡萄牙最大上市银行--圣灵银行(BES)创始家族财务问题可能扩散的担忧减弱。西班牙10年期公债收益率日内持平在2.66%，意大利10年期公债收益率小跌至2.82%。

--国际油市：布兰特原油持稳在107美元上方，受中美需求前景好转支撑

布兰特原油期货持稳在107美元上方，因美国原油库存大幅减少及中国经济增长数据利好，均暗示这两个能源需求大国的需求前景改善。0855GMT，9月布兰特原油期货上涨0.28美元， 报每桶107.45美元。美国8月原油期货上扬0.81美元至每桶102.01美元。

--金属期市：伦铜触及两周低点，中国建筑商债务违约担忧打击人气

伦敦期铜跌至两周最低水平。中国建筑企业华通路桥警告称可能出现债务违约，引发对中国地产业的担忧。LME三个月期铜一度下挫至每吨7,042美元，创7月2日以来最低，至0857GMT，跌幅约为0.35%，在上日下挫0.7%的基础上扩大跌势。

--全球金市：低接买盘支撑金价守住1,300美元，美升息疑虑挥之不去

金价小幅上涨，在每盎司1,300美元上方交投，金价近日大幅回落后买盘浮现，但金价仍接近四周低点，投资者仍在权衡美国较预期提早升息的可能性。0858GMT时，现货金小涨至每盎司1,301.80美元，前一交易日收高0.4%，终止12月以来最严重的两日跌势。(完)

(整理 蔡美珍；审校 田建华)

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