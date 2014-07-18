《路透晚报》--7月18日

图为2014年7月17日马航波音777客机在乌克兰东部的坠毁现场。 REUTERS/Maxim Zmeyev

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--国际社会要求调查马航客机坠毁事件

马航一架客机周四在乌克兰东部坠毁，第二个飞行纪录器周五已由搜救人员寻获。另外，各国领导人要求对该事件进行国际调查。澳大利亚总理阿博特周五要求俄罗斯政府回答有关“俄罗斯所支持叛军”的问题，他说叛军是事件的幕后黑手。俄国总统普京呼吁需对马航在乌克兰坠机事件进行透彻公正的调查。

--欧亚股市下跌，马航客机坠毁事件引燃避险需求

欧亚股市周五下跌，因马来西亚航空客机在乌克兰与俄罗斯边境坠毁，促使投资者纷纷买进公债等避险资产。德债收益率守在纪录低位附近，美国公债收益率下跌拖累美元，美国原油期货延续隔夜涨势，金价飙涨。此外，马航股价暴量重挫至一个月低点，跌幅超过17%。

--亚行调降2014年东南亚经济成长预估，对中国增长预期仍不变

亚洲开发银行(ADB)调降今年东南亚国家经济成长预估，因泰国政变、印尼矿业出口禁令、越南工业园区骚乱造成影响。ADB称，东南亚地区今年经济料增长4.7%，4月时预估为增长5.0%。2015年增速预估仍维持在约5.4%。对中国今明两年的经济增长预估维持不变，仍分别为7.5%和7.4%。

--日本央行6月会议记录：审议委员一致认为，需要关注地缘政治风险

日本央行6月12-13日会议记录显示，央行决策者一致认为，需要关注乌克兰和伊拉克方面的地缘政治风险。委员们一致认为，日本经济将继续复苏，消费者通胀可能只会暂时放缓。

--日本高田第一财季将记提约450亿日圆特别损失，因产品召回

全球第二大汽车安全配件生产企业高田表示，4-6月当季将记提约450亿日圆(合4.40亿美元)与产品召回相关的特别损失。过去五年来，数家汽车生产企业已在全球范围内召回逾1,000万辆汽车，因高田生产的气囊可能引发爆炸并射出碎片。

--富士通与台湾联电将合资经营日本三重县半导体工厂--消息

知情人士透露，日本富士通计划与台湾联电成立合资公司，新公司将拥有并运作富士通位于日本中部三重县的主要半导体工厂。消息人士称，预计富士通最初料将持有合资公司70%的股份，联电持有30%股份，不过此后富士通将逐步减少持股。富士通及联电分别收高1.8%及1%，表现皆优于大盘。

[市场摘要]

--日本股市：日经收低1%创三周来单日最大跌幅，马航事件打压风险偏好

日本股市日经指数周五跌至一周低点，并创三周来单日最大跌幅；马来西亚航空一架客机在乌克兰与俄罗斯边境附近坠毁的消息，让投资者转趋避险。日经指数收低1.0%，报15,215.71点，为7月11日以来最低收盘水准。盘中跌幅一度达1.7%。

--中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅收升，结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前。分析师指出，今日有关平稳房地产政策的消息刺激类股走强，并带动产业相关板块上涨。沪综指收报2,059.067 点，涨3.476点或0.17%，全周累计上涨0.6%。

--香港股市：收低，金沙中国领跌

香港股市收低，跟随全球市场跌势，此前马来西亚航空客机在乌克兰冲突地区坠毁，促使投资者抢购防御类资产。恒生指数收低0.3%至23,454.79点，恒生国企指数跌0.3%。

--全球汇市：日圆回吐涨幅，乌克兰因素影响减弱

欧元和美元兑日圆回升，之前乌克兰局势担忧引发大量资金流入日圆寻求避险。日圆兑欧元在亚洲时段触及五个月高位，但进入欧洲交易时段，日圆回吐部分涨幅，兑欧元和兑美元均较周四纽约汇市尾盘下滑0.2-0.3%，0849GMT，美元/日圆升至101.41，欧元/日圆升至137.24。

--欧元债市：德债收益率接近记录低点，乌克兰坠机事件推升避险买气

德国公债收益率在记录低位附近，马航客机在乌克兰东部坠毁之后，俄罗斯与欧美关系紧绷，投资人转向具避险性质资产。德国10年期公债收益率持平在1.16%，隔夜曾一度低至1.137%，距离记录低点1.126%仅咫尺。德国公债期货升7个跳动点至148.27，隔夜曾触及历史高位148.48。

--国际油市：布兰特原油期货升至108美元上方，受马航事件影响

布兰特原油期货升至每桶108美元上方，延续隔夜大涨走势，因马来西亚航空一架班机在乌克兰东部坠毁后，地缘政治风险疑虑增温。0851GMT，布兰特原油期货上涨0.42美元，至108.31美元，上日已涨0.72美元。美国原油期货涨0.35美元，至103.54美元，上日收涨1.99美元。

--金属期市：伦铜料创6月初以来最大单周跌幅，中国楼市表现引担忧

伦敦期铜下跌至两周低点，料录得6月初以来最大单周跌幅；市场持续担忧中国的房地产行业，而且交易所库存增加，导致铜价前景黯淡。0717GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.8%，报每吨7,015美元，为7月2日以来最低水准。期铜本周累计下跌超过1.5%，料会遭遇六周来最大单周跌幅。

--全球金市：获利了结打压金价下跌，但马客机坠落引发的避险情绪料支撑

金价受获利了结盘打压下跌，此前在海外市场跳涨1.5%。不过马航客机在乌克兰东部坠毁后的一波避险操作，料会支撑金价。0850GMT，现货金跌至每盎司1,309.30美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 王洋)

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