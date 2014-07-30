《路透晚报》--7月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股触及六年半高位，静候美国GDP数据和美联储声明

亚洲股市周三触及六年半高位，美元兑欧元持稳，投资者静候重要美国数据及美国联邦储备理事会会议结果。部分人士认为，美联储政策展望可能变得更加强硬。美联储料在周三稍晚宣布，将每月购债规模再度缩减100亿美元。

--日本6月工业生产创逾三年最大降幅，经济前景蒙阴

日本政府数据显示，6月工业生产创2011年3月震灾以来最大降幅，因企业放慢生产以抵减库存的积累；这令经济前景蒙上阴影。6月工业生产较前月下降3.3%，降幅远高于路透调查预估中值的下滑1.2%；5月为增长0.7%。

--泰国将与中国重新协商稻米出口协议，计划扩大出口

泰国今年稍早与中国签署一份100万吨的稻米出口协议，而泰国政府及产业人士周三表示，计划重新协商此一协议，以向北京扩大出售稻米。一名泰国的代表将于本周稍晚访问北京，以讨论当前的协议及新的销售。

--美国商务部暂缓批复原油出口申请，以搜集相关信息--消息

两位知情人士表示，美国商务部暂停出口轻度加工原油的申请批复，以便搜集更多信息。路透周一报导称，至少三家公司对“大宗商品分类”裁决的申请，都被标示为“暂不处理”，使得商务部有两周以上的时间来研究这些申请。民间实际上就把这些裁决解读为贸易规定。

--企业业绩：

* 巴克莱今年前六个月的基础获利下滑7%，因投资银行的营收减少。6月底止六个月经调整的获利为33亿英镑(56亿美元)，低于去年同期的36亿英镑。

* 空中客车(空客)上半年核心营业利润增加10%，并重申对全年业绩的预估，告诉投资者不必担心商用飞机市场的健康状况。

* 德国最大药企拜耳第二季经调整核心营业利润增长1%，虽然新药营收增长强劲，但欧元走强也打压了海外营收价值。第二季经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为22.2亿欧元(29.8亿美元)，略低于路透调查的预估均值23.1亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连四升，企业财报强劲抵消工业生产疲软利空

日本股市日经指数周三震荡收高，为连续第四日上扬，本田汽车和Tokyo Electron等企业财报强劲，盖过了工业产出数据疲软的影响。日经指数收升0.2%至15,646.23点，为1月23日以来最高收盘价。东证股价指数涨0.1%至1,292.24点。

--中国股市：沪综指小幅收低终止六连涨，地产、电力板块出现回调拖累大盘

中国股市沪综指小幅收低，终止此前连续六天上涨。今日股指受中石油、中石化冲高带动盘中冲击年内高点2,194.57点，但板块分化特征明显，地产、电力板块走弱对大盘形成拖累。分析师指出，周永康事件对石油石化板块的市场预期有所改善，但该板块成长性较差，难以带动大盘持续走强。沪综指收报2,181.243点，跌1.949点或0.09%。

--香港股市：恒指连续第七个交易日上升，地产股领涨

香港股市恒生指数创下三年半新高，主要地产股领涨，因投资者押注上半年财报表现优异。恒生指数连续第七个交易日上涨，今日收高0.4%，报24,732.21点。恒生国企指数微跌0.03%。

--全球汇市：欧元兑美元跌破1.34，关注美联储会议和美国GDP数据

欧元兑美元跌破1.34美元，为去年11月以来首见，稍晚德国公布通胀率数据，可能会给欧洲央行进一步宽松政策增添理由。欧元/美元触及八个月新低1.3395美元，之后回升至1.3400美元，日内下跌约0.1%。美元指数触及六个月高位81.283。美元兑日圆触及三周高点102.19。

--欧元债市：主要欧元区公债收益率下跌，西班牙通胀数据疲软

德国、西班牙和意大利公债收益率(殖利率)接近纪录低点，数据显示7月西班牙消费者物价降幅大于预期，欧洲央行持续面临进一步放宽货币政策的压力。德国10年期公债收益率持平在1.12%，周四曾触及纪录低位1.11%。西班牙10年期公债收益率跌1个基点至2.47%，意大利10年期公债收益率跌至2.64%，均距离周四所创的纪录低位不远。

--国际油市：布兰特原油盘旋在107.60美元附近，市场关注美国经济数据

布兰特原油盘旋在107.60美元附近的窄幅区间，投资者关注美国数据和美联储政策决议，盼从中寻找更多价格走向的线索。0816GMT，布兰特原油9月合约跌0.04美元，报每桶107.68美元。美国原油9月合约涨0.52美元，报101.49美元。

--金属期市：期铅行情走跌，技术因素引发获利了结

期铅价格下跌，因技术指标转弱，且本月先前升幅已达5%，促使投资者获利了结。0819GMT，LME三个期铅下跌1.54%至2,232美元，延续上日跌1.4%走势。LME期铜跌0.23%至7,065.50美元。

--全球金市：金价在1,300美元下方窄幅交投，静待FED决议和重要数据

金价在每盎司1,300美元下方的狭窄区间内交投，投资者紧张等待美联储会议结束，以判断联储对美国经济及货币政策的看法。金价还受到美元汇价的压制。美元兑一篮子主要货币持于六个月高位附近，因预期美联储声明基调强硬。0824GMT，现货金报每盎司1,298.64美元，美国期金上涨0.2%至1,298.5美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)

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