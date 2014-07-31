《路透晚报》--7月31日

图为一名男子经过上海市内的一处高架路。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF称中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%

国际货币基金组织(IMF)指出，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，除非经济可能远低于目标水平，否则应避免出台刺激措施。IMF称，由于中国预算外开支庞大、及信贷与投资增长迅速的带来的风险已经“上升至很高程度，加以遏制已成为优先任务。”IMF并重申人民币汇率“温和低估”，支持中国促进汇率灵活性。

--日本6月实质薪资同比降低3.8%，创2009年12月来最大降幅

日本6月实质薪资连续第12个月下滑，表明薪资增长仍慢于物价上升步伐。6月实质薪资同比降低3.8%，为2009年12月以来最大降幅，当时同比下滑4.3%。但受薪者6月特别加给增加0.3%，表明一些公司正逐步提高薪资。

--英国央行可能提早升息，但应逐步且有限--副总裁布罗德班

英国央行副总裁布罗德班特表示有可能提早升息，但强调任何升息周期都将是有限和逐步的。他接受彭博采访时表示，英镑币值可能高估，但仅因英国经济比其他很多国家的表现都要好。

--菲律宾央行上调指标利率25个基点，为三年来首次升息

菲律宾央行将指标利率上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。央行并决议维持短期特别存款账户窗口利率不变。该行称，若有必要准备采取进一步的政策行动，且内部需求状况提供在不伤及增长前提下调整政策的空间。

--Panasonic和特斯拉签署超级电池工厂的协议

日本Panasonic表示，已与特斯拉签署协议，在美国合作生产锂离子电池工厂。根据协议，特斯拉将准备、提供并管理土地、建筑物和设施，Panasonic将生产并供应锂离子电池，且投资相关的设备、机器和生产工具。

--企业业绩：

* 全球第二大NAND闪存芯片制造商--东芝4-6月营业利润较上年同期增长57%，受太阳能、核能和铁路设备部门增长提振。东芝营业利润为395亿日圆(3.8435亿美元)，创历年同季最高纪录，但低于汤森路透StarMine调查七位分析师的预估均值449亿日圆。

* 索尼4-6月营业利润跳增至698亿日圆(6.8亿美元)，远超汤森路透Starmine六位分析师的预估均值166亿日圆，上年同期为355亿日圆。索尼称，出售日本一座科技设施的一次性收益，为季度营业利润贡献近150亿日圆。索尼维持全年财测不变，预估营业利润1,400亿日圆，净亏损500亿日圆。

* 法国巴黎银行第二季转为亏损43.17亿欧元(57.8亿美元)，因违反美国制裁法被罚款89.5亿美元。不过法巴表示，基础获利仍然强劲，表明客户未受该事件影响而流失。这是法巴自2008年金融危机以来首次亏损。

* 韩国三星电子交出两年来最差季度获利，并看淡下半年前景。4-6月当季营业利润锐减24.6%，为7.2万亿(兆)韩元(约合70.3亿美元)，符合它的财测。这是三星连续第三个季度获利减少，且是2012年第二季以来最差业绩。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中收低，投资者在四日连涨后锁定获利

日经指数周四在震荡交投中下跌，结束此前连涨四日的势头，获利了结卖盘悉数抹去了早盘录得的涨幅。日经指数收低0.2%，报15,620.77点。盘中一度触及1月23日以来最高位15,759.66点。东证股价指数下滑0.2%，收报1,289.42点。

--中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

沪综指收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。沪综指收报2,201.562点，涨20.319点或0.93%，此前收盘高点为去年12月11日的2,204.17点；7月累计上涨7.5%，创19个月最大单月涨幅。

--香港股市：创2012年以来最佳月度表现，地产股上扬

港股录得2012年以来最佳月度表现，但涨幅受限于部分中资权重股疲软。恒生指数收升0.1%至24,756.85点，为连续第八日上涨。恒生国企指数也小涨0.1%。两项指数都连续第三月单月收涨。恒指和国企指数月线分别收升6.8%和7.7%。

--全球汇市：美联储会后声明缓和美元涨势，关注欧元区通胀等数据

美元指数持于10个月高点略下方，此前美联储称不急于升息，缓和美元始于5月初的涨势。欧元在欧洲早盘持平，周三时曾触及九个月低点1.3366美元。美元兑日圆攀升至四个月高点103.15，随后持稳在102.80，月线有望上扬约1.4%。澳元兑美元跌至两个月低点0.9301，随后微升到0.9310，下跌0.25%。

--欧元债市：德债收益率持稳，关注欧元区通胀和美国就业数据

德国公债收益率持稳，稍晚将欧元区将公布通胀报告，市场预期美国经济反弹将抵消通胀数据若低于预期的影响。路透调查显示，欧元区7月通胀率料持稳于0.5%，不过很多分析师做好了数据出乎意料的准备。德国10年期公债收益率小涨1个基点至1.17%。葡萄牙10年期公债收益率表现最差，圣灵银行周三公布录得36亿欧元亏损，并警告可能有违法行为发生。

--国际油市：布兰特原油跌破106美元，因市场供过于求

布兰特原油期货跌破每桶106美元，有可能录得一年多来最大月线跌幅，因石油输出国组织(OPEC)产量增加和美国需求令人失望，盖过了中东和非洲紧张局势引发的供应忧虑。0835GMT，布兰特原油9月合约跌0.63美元，报每桶105.88美元。美国原油9月合约跌1.15美元，报99.12美元。

--金属期市：伦敦期铜价格获得支撑，受FED不急于升息态度激励

伦敦期铜受到支撑，因迹象显示美联储不急于升息，而美国第二季经济成长强劲，有利需求前景。0837GMT，LME三个月期铜上涨0.08%至7,131美元。上海期交所主力10月期铜收高0.62%，报50,640元人民币。

--全球金市：现货金持于每盎司1,300美元之下，料三个月内两次月度下跌

现货金持于每盎司1,300美元之下，料在三个月内录得两次月度下跌，因围绕美国经济成长的乐观情绪限制了对黄金的胃纳。0844GMT，现货金报每盎司1,295美元，美国期金上涨0.1%至1,295美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)

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