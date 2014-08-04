《路透晚报》--8月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--葡萄牙当局将动用救助基金对圣灵银行进行资本重组

葡萄牙将动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救国内最大的上市银行--圣灵银行(BES)，在葡萄牙刚退出国际救助计划数个月之际，这将考验欧元区能否经受住又一场银行业危机的冲击。

--欧元区8月SENTIX投资者信心指数急降至2.7，为一年最低

研究机构Sentix公布调查显示，欧元区8月投资者信心意外下滑，因欧盟对俄罗斯的经济制裁打击了增长预期，特别是欧洲最大经济体德国的增长预期。数据显示，欧元区8月SENTIX投资者信心指数降至2.7，为一年来最低。路透调查访问的分析师预估为微降至9.0，7月为10.1。

--印尼自由港周三前恢复铜精矿出口，首批为对中国出口一万吨

美国自由港麦克默伦铜金矿公司在印尼的部门称，将在周三之前恢复铜精矿出口，第一批出货是对中国出口一万吨。自由港周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端。

--英国中小型制造企业就业增长强劲，但出口订单表现平平--CBI

英国工业联盟(CBI)调查显示，截至7月的三个月，英国中小型制造企业就业增长强劲，不过出口订单表现平平。CBI称，国内订单和产出稳健增长；制造业就业增长率为1988年10月开始有记录以来的最快。

--KKR对澳洲TREASURY报价提至31.5亿美元，获准开始尽职调查

全球第二大葡萄酒生产企业--澳洲Treasury Wine Estates表示，私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR)已将其收购报价提高至31.5亿美元，该公司将允许KKR展开尽职调查。

--汇丰控股上半年税前获利下降12%，面临史无前例的改革压力

汇丰控股公布2014年上半年税前获利下降12%，称监管部门对其人力资本和运营提出史无前例的改革要求。该公司称截至6月的六个月税前获利为123亿美元，低于上年同期的141亿美元，略低于公司对15名分析师调查预测的125亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数降至逾一周低点，金融和海运股领跌

日本股市日经指数周一跌至逾一周低点，金融股和海运股领跌，因美股下挫、阿根廷违约忧虑和葡萄牙银行业问题都打压风险偏好。日经指数延续跌势，已经连续三个交易日走低，今日下跌0.3%，收报15,474.50点，为7月25日以来最低收位。东证股价指数跌0.4%至1,276.19点。

--中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1.7%，续创近8个月新高。分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。沪综指收报2,223.331点，涨38.028点或1.74%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点。

--香港股市：恒指收高，得益于中资金融股和能源股强劲涨势拉动

香港股市收高，得益于中资金融股和能源股的强劲涨势。恒生指数上涨0.3%，收报24,600.08点。恒生国企指数 攀升1.0%。中国四大国有银行的股票全都走升，追随在大陆股市的涨势。

--汇市：美元保持弱势，市场关注欧洲央行政策会议

日圆和欧洲主要货币兑美元持稳，远离上周的低点。美元在经历了三周的上涨后，投资者借助上周五美国坚实但弱于预期的就业数据来调整仓位。但分析师表示，在周四的欧洲央行8月会议前，欧元不会大幅攻城掠地。0840GMT，欧元/美元近持平报1.3425，美元/日圆微跌至102.61。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，圣灵银行援救计划稳定军心

葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，此前葡萄牙当局同意动用49亿欧元，援助国内最大上市银行圣灵银行，让债市投资人吃下定心丸，相信对公共财政的冲击不会扩大。葡萄牙10年期公债收益率跌3.3个基点，至 3.68%。上周葡萄牙10年债收益率上涨约20个基点，到周五时涨到3.78%的高点，因圣灵银行愈发接近需要国家救助。

--国际油市：布兰特原油升至105美元上方，但供应过剩仍压制油价

布兰特原油升至每桶105美元上方，脱离上个交易日触及的四个月低点，尽管对全球供应过剩的担心仍盖过了中东和北非冲突的影响。0843GMT，布兰特原油涨升0.17美元，报每桶105.01美元。美国9月原油合约涨0.23美元，报98.11美元。

--金属期市：伦敦期铜小升，美就业数据疲弱缓解对美联储的担忧

伦敦期铜持平，此前美国疲弱就业数据缓解美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始缩减流动性的担忧。0836 GMT，LME三个月期铜下跌0.33%至每吨7,051.25美元。

--全球金市：现货金守于1,290美元上方，因升息疑虑降温及股市走弱

现货金在每盎司1,290美元上方获得良好支撑，因美国就业数据意外疲软，减弱了美联储很快将升息的担忧，此外，股市走弱亦引发一些避险买气。0844GMT，现货金基本持平于每盎司1,294.31美元，上周五在美国公布疲弱数据后涨近1%。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

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