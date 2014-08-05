《路透晚报》--8月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲PMI集体出炉，服务业数据一片向好

周二公布的数据显示，欧元区7月企业扩张速度创三年来第二快，乐观的服务业抵消了制造业的黯淡表现。欧元区7月服务业PMI终值跳增至54.2，虽低于初值54.4，但高于6月终值52.8。

德国7月民营部门连续第15个月扩张，服务业增长速度为逾三年最快。这暗示德国经济在获得动能。德国综合PMI终值上升至55.7，6月为54.0；服务业PMI从6月的54.6攀升至56.7，创2011年6月以来最高。

法国服务业7月恢复成长，但企业必须降价抢市，令其已经承压的利润空间遭到进一步压缩。7月法国服务业采购经理人指数升至50.4，与初值相同，6月时为48.2。

西班牙服务业7月增速创4月以来最快，受助于新业务增长。这巩固了西班牙经济在经历六年衰退后重回增长的预期。Markit公布的西班牙7月服务业PMI从6月的54.8升至56.2，连续第九个月站在50荣枯分水岭之上。

意大利7月服务业连续第四个月扩张，受新业务增长以及未完成订单稳健之支撑。7月服务业PMI从6月的53.9降至52.8。

英国服务业扩张速度升至去年11月以来最高，帮助整体民间经济活动创下三个月最高成长率。7月Markit/CIPS英国PMI升至八个月高位59.1，高于参与路透调查分析师预估的57.9，6月时报57.7。

--澳洲央行维持利率在2.5%不变，未来料继续保持

澳洲央行宣布维持利率在2.5%不变，并暗示一段时期内将继续维持政策不变。自澳洲央行上次降息，至今已经整一年。

--印度央行维持政策利率不变，并下调银行业法定流动性比率

印度央行宣布维持关键政策回购利率不变，符合市场广泛预期，但警告称一旦季风降雨不足，造成食品价格猛涨，可能出现通胀风险。印度央行还下调银行业最低债券持有比例(即法定流动性比率)要求0.5个百分点至22.0%，旨在释出更多资金用于放贷。此次下调从8月9日生效。

埃博拉疫情死亡人数升至887人，塞拉利昂和利比里亚实施隔离措施

塞拉利昂和利比里亚周一部署数百兵力，对出现埃博拉疫情的地区进行隔离。埃博拉疫情目前已经造成887人死亡，尼日利亚新增三例病例。鉴于埃博拉疫情肆虐，非洲开发银行和世界银行表示将立即向塞拉利昂、利比里亚和几内亚提供2.6亿美元。这三国是受埃博拉疫情影响最严重的国家。

--日本首相安倍晋三称，将在9月第一周改组内阁和自民党领导层

日本首相安倍晋三表示，将在9月第一周改组内阁和自民党领导层。安倍还称，日本正走在战胜通缩的道路上，将继续把改善经济作为头等大事。

--企业新闻：

日本丰田汽车公布，第一季集团净利为5,877.7亿日圆，增长4.6%，预计2014/15年度利润为1.78万亿日圆。第一季集团营业利润为6,927.3亿日圆，增长4.4%，预计2014/15年度营业利润为2.30万亿日圆。

德国豪华汽车制造商--宝马集团(BMW)公布第二季营业利润增长26%，超出预估，因推出新款越野车且中国市场销售强劲，提升了公司获利。

德国戴姆勒表示，该公司正协助中国当局进行调查，但并未说明调查内容；此前本地媒体报导称，该公司旗下奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)上海办公处所遭遇反垄断官员的突袭检查。

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周半低位，中国PMI疲软打压人气

日本股市日经指数周二收跌至一周半低位，连续第四日下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点。日经指数跌1%，收报15,320.31点，为7月24日以来最低收盘价。东证股价指数降1%至1,263.53点，JPX-日经400指数下滑1%至11,499.49点。

--中国股市：沪综指收跌，汇丰服务业PMI降至历史最低水准拖累大盘走低

中国股市沪综指收跌，今日汇丰发布的中国7月服务业PMI降至有纪录以来最低水准，拖累大盘走低，券商、有色等前期强势股跌幅居前。沪综指收报2,219.945点，跌3.386点或0.15%，上证A股今日成交1,413亿元人民币。

--香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资股颓势

香港股市恒生指数小幅收升，权重股汇丰控股及腾讯劲扬，弥补中资银行股及能源股近期涨多拉回的颓势。恒生指数收高0.2%，至24,648.26点。恒生国企指数跌0.7%。

--汇市：美元指数守在10个半月高点下方，英镑上扬

多国服务业采购经理人调查出炉，有望为主要货币提供方向指引，其中瑞典服务业PMI表现强劲，带动瑞典克朗/欧元在欧洲盘初升至日高，一度高见9.2098。0854GMT，美元指数报81.433，与上周高位相去不远。美元/日圆持平在102.58，脱离上周所及近四个月高点103.15日圆。英国PMI发布后，英镑兑美元升至日高1.6890，数据发布前为1.6854，盘中上扬0.15%。欧元兑英镑也跌至盘中低点0.7933。

--欧元债市：西班牙和意大利公债价格延续涨势，围绕葡圣灵银行担忧消退

西班牙和意大利公债价格延续涨势，因关于葡萄牙银行业问题可能蔓延至其他欧元区二线国家的担忧消退。西班牙及意大利10年债收益率均跌2基点，分别至2.68%及2.48%。葡萄牙10年债收益率持平为3.65%。德国债券收益率则小涨1基点至1.14%。

--国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，受地缘政治形势支撑

布兰特原油持稳于每桶105美元上方，尽管原油供应充沛，但由于中东和北非形势紧张，且市场预期美国上周原油库存料进一步下降，都支撑油价。0831GMT，布兰特原油升0.07美元至每桶105.48美元。美国原油涨0.31美元至98.60美元。

--金属期市：伦敦期锌接近三年高点，投资者买入供应紧缺金属

伦敦期锌接近三年高点，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能暂不升息的前景，鼓励投资者买入供应面临紧缺的金属。0834GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌报每吨2,378.50美元。上海期交所主力10月期锌收高1.4%，报每吨17,045人民币(2,800美元)。LME三个月期铜跌0.14%至每吨7,120美元。上海交投最活跃的10月期铜则报每吨50,570元人民币。

--全球金市：现货金微升，中国服务业PMI疲软引发避险买需

现货金微升，因中国服务业数据疲软引发了避险买需；但金价困于每盎司1,300美元下方，受累于美元强劲，以及全球最大黄金基金逾一周来首次资金外流。0835GMT，现货金升0.3%至每盎司1,292.40美元。美国黄金期货涨约4美元至1,293.3美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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