《路透晚报》--8月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲工业数据喜忧参半

德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。6月数据不及路透调查预估的增长1.0%，甚至比其中最低预估的降低0.5%还差。

意大利6月工业生产较前月增长0.9%，为五个月来最大增幅，市场预估为成长0.7%。

英国6月工业生产较前月增长0.3%、制造业产出亦为较前月增长0.3%，增幅均不及市场预估的成长0.6%。

--英国截至7月的三个月房价较上年同期上涨超过10%

英国抵押贷款机构Halifax公布，英国截至7月的三个月房价比上年同期上涨超过10%。Halifax称，7月房价较上月上涨1.4%，带动截至7月的三个月房价较上年同期上涨10.2%。

--日本6月同时指标较前月下降1.8点，领先指标上升0.7点

日本内阁府公布6月同时指标初值较前月下降1.8点。内阁府数据还显示，6月领先指标较前月上升0.7点，为五个月来首次增长。

--澳洲矿业薪资争端升级，最大铁矿石港口的出口进度或遭延误

由于薪资争端，澳洲最大铁矿石港口黑德兰港的拖船轮机师计划在8月9日、11日和13日停工四个小时，这可能拖慢澳洲矿业巨擘必和必拓和Fortescue Metals Group的出口进度。该港口处理全球海运铁矿石的四分之一，其中大多流向中国、日本和韩国。

--阿根廷称将正式要求美国相关银行办理债款偿付

阿根廷周二表示，将正式要求负责阿根廷债款偿付的中间银行支付6月就已到期的数十亿美元债款，当时因为美国法院阻止，付款迟迟没有进行。阿根廷经济部周二晚间发布声明称，将忽视美国地区法官Thomas Griesa的命令，正式要求纽约梅隆银行和花旗银行阿根廷分行办理付款。

--欧股业绩：

全球第二大再保险商--瑞士再保险公布第二季净利增长至8.02亿美元，但增幅低于预期，并称保险行业价格进一步走软。

荷兰国际集团(ING)第二季业绩超预期，税前基础获利为12.78亿欧元，分析师此前预期为11.37亿欧元。

--企业新闻：中国反垄断风波再起，三星与苹果诉讼战范围缩小

中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民称，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。近日，发改委还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。

中国国家工商行政管理总局表示，对承担微软公司财务外包的埃森哲信息技术(大连)有限公司等进行突击检查。

三星电子发言人表示，该公司和苹果同意撤销美国以外地区的专利诉讼，但将继续与苹果在美国进行专利诉讼。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至六周低点，乌克兰情势以及软银股价大跌占主因

日本股市周三跌至六周收盘低位，乌克兰紧张局势令全球股票市场受挫；软银股价大幅下挫，之前旗下Sprint放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S。日经指数下跌1.1%，报15,159.79点，为6月27日以来最低收盘位，并录得连续五天下挫。

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧

中国股市沪综指连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。沪综指收报2,217.465点，跌2.480点或0.11%，上证A股今日成交1,402亿元人民币。

--香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结

香港股市下跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结，并等候本月稍晚出炉的企业财报来寻求指引。恒生指数收跌0.3%至24,584.13点。恒生国企指数跌0.3%至两周低位。

--汇市：欧元兑美元承压，因德国工业数据不佳且乌克兰危机持续

欧元兑美元在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。美元指数于今日稍早触及11个月高位，之后在略下方徘徊。

欧元低见1.3349美元，为11月以来低位，0845GMT报1.3365美元，盘中微跌。美元指数劲升至81.637的高位，为9月初以来高点。新西兰元兑美元跌0.2%，至0.8440美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。

--欧元债市：德债收益率走低，乌克兰危机推动避险买盘

德国公债收益率下跌，预计五年期德债标售将吸引到稳健需求，鉴于俄罗斯似乎加强了在俄乌边境的军事演习力度，投资者寻求通过购买高评级公债来避险。德国10年期公债收益率跌2个基点至1.15%，逼近上个月创出的纪录低位1.11%。德债期货上涨21个跳动点至148.22。

--国际油市：布兰特原油向105美元反弹，美国上周原油库存大幅减少

布兰特原油升向每桶105美元，脱离上日所及九个月低点，此前行业数据显示美国上周原油库存大幅减少。0835GMT，布兰特原油升0.1美元至每桶104.71美元。美国原油涨0.14美元至97.52美元。

--金属期市：伦铜跌至两周低点，因美元走强及中国需求前景疲弱

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至逾两个月低点，受美元走强及中国服务业数据疲弱引发经济担忧打击。LME三个月期铜触及日低每吨7,010美元，为7月21日以来低点。0836GMT，伦铜下跌0.58%至7,014.25美元。上海期交所主力10月期铜跌1.6%，收在日低每吨49,720元人民币(8,064美元)，即7月24日以来低点。

--全球金市：金价因避险买盘进驻而上扬，乌克兰紧张局势掼压股市

金价小涨，市场对乌克兰边境军事行动恐将升级的担忧为全球股市带来压力，金价可望因一波避险风潮而受惠。0838GMT，现货金升至每盎司1,290.20美元。美国期金上涨约6美元，至1,291.7美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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