《路透晚报》--8月7日

图中为葡萄牙里斯本室内的一家圣灵银行，摄于2014年8月4日。 REUTERS/Hugo Correia

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳大利亚7月失业率跳升至12年高位，降息预期骤然升温

澳大利亚7月失业率跳升至十二年高位6.4%，这可能大大冲击消费者信心，并压低澳元，因市场走势显示澳大利亚央行再度降息的机率上升。分析师此前预计失业率将保持在6.0%，即便最高的预估也只有6.1%，因此失业率跳升绝对令人大吃一惊。澳大利亚统计局周四还公布，7月经季节调整就业人口减少300人，分析师此前预期为增加约1.2万人。

--欧洲数据不佳，德国工业生产不及预估

德国经济部发布数据显示，该国6月工业生产较前月增长0.3%，不及预估的增长1.3%，因关于乌克兰危机的担忧带来压力。这增加了第二季经济活动令人失望的作证。

瑞士联邦经济总局公布，瑞士第三季消费者信心指数为负1，第二季为正1。

法国海关公布，6月经季节调整贸易逆差扩大至54亿欧元，今年前六个月逆差292亿欧元。

--日本养老基金GPIF将提高日股配比目标至逾20%--消息

两位知情消息人士表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)计划将国内股票投资配比目标由当前的12%提高至20%以上。GPIF规模为1.24万亿美元左右，为全球规模最大养老基金。消息人士表示，GPIF还可能将日本政府公债投资比重目标由当前的60%降至40%左右，在秋季宣布新的投资配比计划时还可能增加全球股票投资配比。

--葡萄牙银行业将与当局合作，以最快速度出售圣灵银行优质资产

葡萄牙银行协会(Portuguese Banking Association)主席Fernando Faria de Oliveira周三表示，该国银行业将与当局合作，争取以最快的速度出售圣灵银行(Banco Espirito Santo)拆分出的优质资产。

--澳洲黑德兰港7月对华铁矿石出口创纪录，同比增长逾50%

数据显示，澳洲黑德兰港(Hedland)出口到中国的铁矿石7月回升并创下纪录高点，显示需求仍旧强劲。该港口转运四分之一的全球海运铁矿石。黑德兰港港务管理局称，7月对中国出口铁矿石较前月增长4.8%至3,057万吨，较上年同期增长至少50%，6月为2,918万吨。

--企业业绩：

英国与澳洲合资矿商力拓公布上半年获利大涨21%，高于市场预期，得益于该公司在扩大铁矿石产量的同时，削减支出和成本的速度快于预期。

日本显示器公司(JDI)公布的季度营业亏损超过预期，指称美国和欧洲企业的订单比此前一年还疲软。该公司4-6月当季营业亏损127亿日圆，汤森路透I/B/E/S调查五位分析师给出的预估值为亏损59亿日圆。

德国第二大银行德国商业银行公布第二季获利增加，同时表示正在加速清理非核心资产。该行第二季净利为1亿欧元，低于分析师预计的1.25亿欧元，但高于上年同期的4,000万欧元。

德国电信运营商德国电讯公布，第二季核心获利高于预期，因旨在改善网络和增加客户的对美国投资已开始发挥作用。德国电讯第二季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至44.3亿欧元(合59亿美元)，高于路透调查分析师平均预计的43.5亿欧元。

雀巢(Nestle)维持全年业绩预估不变，称将启动80亿瑞郎股票回购。该公司第二季营收加速增长。截至6月的六个月，雀巢净利降至46亿瑞郎(合50.7亿美元)，低于分析师平均预估的50.1亿瑞郎，因瑞郎汇率走强产生影响。

全球第二大运动服装公司--阿迪达斯(Adidas)下调了2014年利润率目标。阿迪达斯表示，目前预计2014年营业利润率为6.5%-7.0%，低于此前预估的8.5%-9.0%以及2013年的8.7%。

[市场摘要]

--日本股市：收升，此前有消息称GPIF拟扩大投资国内股市

日本股市日经指数周四收升，终止连五日跌势，此前有消息人士对路透表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)计划扩大投资国内股市。日经指数上涨0.5%至15,232.37点，稍早一度跌至6月30日以来最低15,085.69，受日圆升值及地缘政治疑虑所影响。

--中国股市：沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，短线调整压力加大

中国股市沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，并连续第三日下跌，短线调整压力加大。沪综指收报2,187.669点，跌29.796点或1.34%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交1,371亿元人民币，上交易日为1,402亿元。

--香港股市：收在两周低位附近，因澳门博彩类股重挫

香港股市收在两周低位附近，因令人失望的7月收入打压澳门博彩类股走软。恒生指数收跌0.8%至24,387.56点。恒生国企指数跌0.9%。

--汇市：日圆受GPIF消息打压下滑，澳元受就业数据冲击走低

日圆兑美元下跌，有关日本公共养老基金计划增加本国股市投资配比的消息带来压力。美元兑日圆上涨0.3%，报102.40日圆，脱离周三触及的一周半低位近101.76日圆。美元兑欧元基本持稳。美元指数则略低于11个月高点。欧元兑美元下跌近0.1%至1.3372美元。

受到澳大利亚国内失业率意外跳升打击的澳元兑美元，在欧洲盘初下跌0.9%至0.9268美元。澳元一度跌至0.9263美元，创6月初以来最低。

--欧元债市：德债收益率创纪录低位，因俄罗斯和西方关系紧张

德国公债收益率(殖利率)触及纪录低点，因投资者担心俄罗斯回击制裁会对欧洲本已脆弱的经济复苏造成冲击，这也使得欧洲央行另有问题需要考量。德国10年期公债收益率一度跌两个基点至1.086%，刷新纪录低位。德债期货上涨30个跳动点至149.12。德国2年期公债收益率触及逾一年最低，跌至负的0.001%。

--国际油市：布兰特原油涨向105美元，因美国原油库存下降及乌克兰冲突

布兰特原油期货升向每桶105美元，因美国石油库存下降，而且东西方因乌克兰冲突导致紧张气氛升级。0838GMT，布兰特原油9月合约基本持平，报每桶104.52美元。美国原油期货微跌0.1%，报96.79美元。

--金属期市：伦铜在美元转跌后持稳，期镍因供给忧虑而上扬

伦敦期铜持稳，在前一日曾触及五周低点。美元从隔夜的九个月高位下滑，缓解了基本金属所面临的压力。伦敦期镍上涨逾1%，之前消息称巴布亚新几内亚的一座矿场本周停产，因发生骚乱，这引发了对于供给的担忧。不过周四该矿复产。

三个月伦敦期铜上扬0.4%至每吨6,997美元。上海期交所主力10月期铜下跌0.5%，报每吨49,750元人民币。

--全球金市：金价守在1,300美元以上，乌克兰局势提振黄金吸引力

黄金价格保持在1,300美元上方，守住隔夜涨幅，交投于一周多高位附近，对俄罗斯可能对乌克兰采取军事行动的担忧，以及俄罗斯与西方国家紧张关系加剧，都提振黄金的避险魅力。0840GMT，现货金小跌，报每盎司1,303.70美元。美国黄金期货也下滑0.2%，报1,305.00美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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