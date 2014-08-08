《路透晚报》--8月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国对伊拉克北部武装分子发动有限度空袭，力阻种族屠杀

美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。奥巴马批准当伊斯兰国武装分子进一步逼近库尔德自治区首府埃尔比勒，或威胁到伊拉克其他地区美国人的安全时，“定向”使用美国空中力量保护美国人员。这将成为2011年底美国从伊拉克撤军以来，美军对伊境内进行的首次空中打击。

--以巴停火协商不成，巴勒斯坦武装分子再度向以色列开火

在埃及开罗召开的协调会未能展延此前的72小时停战协议后，加沙地带巴勒斯坦武装份子周五再度向以色列境内发射火箭弹。以色列军方称自停火协议届期失效后，哈马斯已经从加沙地带发射了至少18枚火箭弹，以色列的“铁幕”拦截系统则是拦下了其中两枚。加沙武装份子表示，他们在周五总计发射了10枚火箭弹。

--日本央行维持货币政策不变，经常帐五个月来首现赤字

日本央行维持货币政策不变，并对出口和产出给出暗淡的看法，回应了近期低迷的数据。该行曾乐观的认为经济在持续稳步复苏，而上述数据令外界开始怀疑这种观点。央行一致决定继续承诺以每年60-70万亿日圆的规模增加货币基础。

日本6月经常帐五个月来首次转为赤字，因海外投资收益大幅减少，但出口增加则是外部需求改善的一个迹象。6月经常帐赤字为3,991亿日圆，高于预估中值的赤字3,243亿日圆，衡量海外投资收益的收入盈余较上年同期下降37.7%。

内阁府公布的调查显示，日本7月服务业景气判断指数升至51.3，连续三个月上升。

--澳大利亚央行维持政策前景不变，调降经济增长和通胀预测

澳大利亚央行再次表示，将在一段时间内维持利率在纪录低位不变，并淡化7月失业率升至12年高位的影响，称最近数据波动较大。央行现在认为澳大利亚2014年底经济增长率将为2.5%，较5月预估的2.75%略有下滑。央行还将2014年基础通胀率预估自先前预计的2.5%下调为2.25%。

--德国与英国6月贸易数据出炉，表现皆不如预期

德国统计局公布，德国6月经季节调整的贸易顺差为162亿欧元，路透调查预估6月德国贸易顺差为175亿欧元。6月经季节调整出口较前月增长0.9%，进口增长4.5%。6月经常帐盈余为150亿欧元，5月修正后为122亿欧元。

英国国家统计局公布，6月全球商品贸易逆差94.13亿英镑，预估为逆差88亿英镑；6月整体商品与服务贸易逆差24.59亿英镑，5月修正后为逆差23.64亿。

--葡萄牙央行总裁称可能通过IPO尽快出售BES的拆分资产

葡萄牙央行总裁科斯塔表示，该国可能通过公开发行，从而“迅速而且透明地”出售圣灵银行(Banco Espirito Santo)拆分出的优质资产。科斯塔表示，新银行(Novo Banco)的首次公开发行(IPO)应该实现价值最大化。

--世界卫生组织宣布埃博拉病毒构成全球健康风险

世界卫生组织(WHO)表示，在西非肆虐的埃博拉病毒是一起“重大事件”，目前已对全球构成健康风险。WHO称，考虑到病毒的恶性，如果病毒进一步在全球扩散，后果可能“非常严重”。

--企业新闻：

中国发改委对国际汽车大厂的反垄断调查渐入高潮，宝马宣布，自下周一起下调原厂零部件在中国批发价格，平均降幅达20%。

日本丰田汽车高管表示，中国政府正对该公司高端品牌雷克萨斯(Lexus)的汽车零部件政策进行“初步”调查。监管当局正在整个汽车行业展开对潜在垄断行为的调查。

日本无线运营商--软银公布，第一季营业利润下滑15.6%，但仍超预期。

欧洲最大保险企业安联公布第二季净利增长10.5%，至17.6亿欧元，远优于预期，同时营收大涨。该公司确认对今年的营业利润预估。

[市场摘要]

--日本股市：地缘政治疑虑罩顶，日经指数收挫3%创五个月最大单日跌幅

日本股市日经指数周五跌至两个月低点，遭遇五个月以来最大单日跌幅，因投资者担忧乌克兰和中东的地缘政治紧张局势将扰乱全球经济增长。日经指数重挫3.0%，创下五个月来单日最大跌幅，收报14,778.37点。

--中国股市：沪综指收升终结三连跌，科技股引领大盘反弹

中国股市沪综指收市小涨，终结三连跌。沪综指收报2,194.425点，涨6.756点或0.31%，本周累计涨0.42%；上证A股今日成交1,096亿元人民币。

--香港股市：收跌，四周以来首次周线下滑

香港股市四周以来首次周线收跌，尽管油价上涨推动中资能源类股走强。恒生指数跌0.2%至24,331.41点，本周下滑0.8%。恒生国企指数跌0.4%，周线走低1.4%。

--汇市：美元下滑，伊拉克局势推升日圆和瑞郎

美元兑避险日圆下滑，此前美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，加剧了地缘政治紧张局势并打击风险意愿。0842GMT，美元兑日圆下滑0.3%至101.80，最低一度跌至两周低点101.52。瑞郎上扬0.25%。欧元也回升，短暂站上1.34，随后盘整至1.3394。

--欧元债市：二线国家公债收益率上涨，中东和乌克兰紧张情势加剧

欧元区低评级国家公债收益率上涨，因投资者开始关注中东和乌克兰的的紧张情势升级。周五盘初，意大利10年期公债收益率升7个基点至2.92%，而西班牙公债收益率涨4个基点至2.65%。葡萄牙10年期公债收益率升7个基点至3.94%，而希腊10年期公债收益率涨6个基点至6.58%。

意大利/德国10年期公债收益率之差创下190个基点的五个月最阔， 西班牙/德国10年期公债收益率之差创下165个基点的两个半月最阔。

--国际油市：布兰特油价涨至近107美元，美国将空袭伊拉克激进武装

欧美两地油价上涨超过1美元，其中布兰特原油期货接近每桶107美元，此前美国批准对伊拉克的伊斯兰激进分子进行空中打击，加剧伊拉克原油生产中断的风险。0837GMT，布兰特9月原油期货上涨0.76美元，至每桶106.22美元。美国原油期货上涨0.57美元，至每桶97.92美元，此前高见98.45美元。

--金属期市：伦铜在低迷交易中走低，中国正面贸易数据支撑需求前景

伦敦期铜下跌，料将录得四周里的第三次周线跌幅，因市场预估铜市今年会供应过剩，从而压制价格。但中国贸易数据喜人，支撑了铜的需求前景。

0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨6,975.50美元。上海期交所主力10月期铜收平在每吨49,710元人民币。

--全球金市：现货金升至三周高点，伊拉克情势激发避险买需

现货金升至三周高点，此前美国总统奥巴马授权在伊拉克进行空袭，随着全球地缘政治紧张情势激发避险买需，金价有望创下七周来最大单周涨幅。现货金触及7月18日以来高位的1,318.60美元，0835GMT，现货金上涨0.2%，来到每盎司1,316.1美元。美国期金涨约0.4%，至1,317.80美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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